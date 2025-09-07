സ്റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് മര്ദിച്ചു, കൈക്കൂലി ചോദിച്ചു; പീച്ചി പൊലീസിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണം, ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത്
തൃശൂർ പട്ടിക്കാട് ലാലീസ് ഹോട്ടൽ ഉടമ കെപി ഔസേപ്പ് ഒന്നര വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന മർദനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നേടിയത്.
Published : September 7, 2025 at 10:06 AM IST
തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ വീണ്ടും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മർദന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്ത്. കുന്നംകുളം സ്റ്റേഷനിലെ മർദന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത് വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് പീച്ചി സ്റ്റേഷനിൽ എസ്എച്ച്ഒയും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരെ മർദിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. വിവരാവകാശ പ്രകാരമാണ് ദൃശ്യങ്ങള് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളത്.
തൃശൂർ പട്ടിക്കാട് ലാലീസ് ഹോട്ടൽ ഉടമ കെപി ഔസേപ്പ് ഒന്നര വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടത്തിനൊടുവിലാണ് വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരം സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന മർദനത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കൈവശമാക്കിയത്. 2023 മെയ് 24നായിരുന്നു സംഭവം.
തൃശൂർ പട്ടിക്കാട് ലാലീസ് സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഉടമയായ ഔസേപ്പിൻ്റെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഫൺ എന്ന റെസ്റ്റോറൻ്റിൽ നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിച്ചവർ നൽകിയ പരാതിയെ തുടർന്ന് പീച്ചി എസ്ഐ ആയിരുന്ന പിഎം രതീഷ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് മാനേജർ റോണിയെയും മറ്റൊരു ജീവനക്കാരനെയും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
എസ്എച്ച്ഒയുടെ റൂമിൽ വച്ചു റോണിയുടെ കരണത്തടിക്കുകയും ഒപ്പമുള്ള ജീവനക്കാരനെ മറ്റൊരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മർദിക്കുന്നതുമാണ് സിസിടിവി വീഡിയോയിൽ ഉള്ളത്. ശേഷം പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം പരാതിക്കാരന് കൈക്കൂലി നൽകിയെന്നും ഔസേപ്പ് പറയുന്നു. ഇതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയും മകനേയും സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും പൊലീസ് അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ഹോട്ടല് ഉടമ ഔസേപ്പ് പറഞ്ഞു. തന്നെയും മകൻ പോൾ ജോസഫിനെയും സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു ഉദ്യോഗസ്ഥർ അപമാനിച്ചതിൽ തെളിവ് തേടിയാണ് വിവരാകാശ പ്രകാരം ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ നൽകിയത്. എന്നാൽ വിവിധ സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പൊലീസ് അപേക്ഷ തള്ളുകയായിരുന്നു. ഒന്നരവർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വീഡിയോ ലഭിച്ചതെന്നും ഔസേപ്പ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മര്ദനം
യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് ചൊവ്വന്നൂര് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് സുജിത്ത് വിഎസിനെയാണ് പൊലീസ് മർദിച്ചത്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനില് വച്ച് മര്ദിക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും പുറുത്തുവന്നിരുന്നു. വിവരാവകാശ കമ്മിഷന് ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ദൃശ്യങ്ങള് ലഭിച്ചത്.
2023 ഏപ്രിലിലാണ് സംഭവം. വഴിയരികില് നിന്നിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ പൊലീസ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ട സുജിത്ത് കാര്യം തിരക്കിയത് ഇഷടപ്പെടാതിരുന്ന കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്ഐ നുഹ്മാന് സുജിത്തിനെ പൊലീസ് ജീപ്പില് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് പോയി മര്ദിയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
സ്റ്റേഷനില് വച്ച് എസ്ഐ നുഹ്മാന്, സിപിഒമാരായ ശശിന്ദ്രന്, സന്ദീപ്, സജീവന് എന്നിവര് സുജിത്തിനെ മര്ദിച്ചു. മദ്യപിച്ചു പ്രശ്നമുണ്ടാക്കി പൊലീസിൻ്റെ കൃത്യ നിര്വഹണത്തിന് തടസമുണ്ടാക്കി എന്ന വ്യാജ എഫ്ഐആര് ഉണ്ടാക്കി സുജിത്തിനെ ജയിലില് അടക്കാന് ആയിരുന്നു പൊലീസ് നീക്കം. എന്നാല് വൈദ്യപരിശോധനയില് സുജിത്ത് മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസിലാക്കിയ ചാവക്കാട് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി സുജിത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു.
തുടര്ന്ന് കോടതിയുടെ നിര്ദേശാനുസരണം നടത്തിയ വൈദ്യ പരിശോധനയില് പൊലീസ് ആക്രമണത്തില് സുജിത്തിന്റെ ചെവിക്ക് കേള്വി തകരാര് സംഭവിച്ചതായി മനസിലായി. പിന്നീട് സുജിത്ത് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും പരാതി നല്കി. എന്നാല് പൊലീസ് ഈ പരാതിയില് കേസ് എടുക്കാനോ നടപടി സ്വീകരിക്കാനോ തയാറായില്ല.
Also Read: കാഞ്ഞങ്ങാട് ആസിഡ് ആക്രമണം: സ്വന്തം മകൾ ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഗുരുതര പൊള്ളലേറ്റു; പ്രതിക്കായി തെരച്ചിൽ