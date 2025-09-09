ETV Bharat / state

പീച്ചി കസ്റ്റഡി മർദനം: നടപടികൾ അറിയിക്കാൻ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ്റെ നിർദേശം

കസ്റ്റഡി മർദനം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. രതീഷിനെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു.

Kerala police brutality Human Rights Commission action Peechi SI case Police torture allegations
Human Rights Commission Seeks Action Taken Report in Custodial Torture Case (ETV Bharat)
തൃശൂർ: പീച്ചി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മുൻ എസ്ഐ പി എം രതീഷിനെതിരായ കസ്റ്റഡി മർദനക്കേസിൽ എടുത്ത നടപടികൾ ഉടൻ അറിയിക്കാൻ സംസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മറുപടി നൽകണം. സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നടന്ന കസ്റ്റഡി മർദനങ്ങൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നീക്കം.

'മെയ് 30ന് മുമ്പ് വിശദീകരണം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു'

പീച്ചി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കസ്റ്റഡി മർദനത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കമ്മിഷൻ അംഗം വി ഗീത ഈ നിർദേശം നൽകിയത്. മെയ് 30ന് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് കമ്മിഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നോട്ടീസ് നൽകിയത്.

ക്രൂര മർദനം, അപമാനം

2023 മേയ് 24ന് പട്ടിക്കാട് ലാലീസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഫൺ ഹോട്ടൽ ഉടമ കെപി ഔസേപ്പ്, മകൻ പോൾ ജോസഫ്, ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാർ എന്നിവരെയാണ് എസ്ഐ പി എം രതീഷ് പീച്ചി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽവച്ച് മർദിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തത്. മാനേജർ റോണി, ഡ്രൈവർ ലിതിൻ ഫിലിപ്പ് എന്നിവർക്ക് മർദനമേറ്റപ്പോൾ പോൾ ജോസഫിനെ ലോക്കപ്പിലിട്ടു. ഔസേപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരോട് രതീഷ് ആക്രോശിക്കുകയും ഫ്ലാസ്കുകൊണ്ടടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു.

അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി ദക്ഷിണ മേഖല ഐജി

13 മാസത്തെ ശ്രമത്തിനൊടുവിൽ 2024 ഓഗസ്റ്റ് 14നാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ വലിയ ചർച്ചയായി. തുടർന്ന് ദക്ഷിണ മേഖല ഐജി ശ്യാം സുന്ദർ അന്വേഷണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തി. എട്ടു മാസമായി ദക്ഷിണ മേഖല ഐജിയുടെ ഓഫിസിൽ കെട്ടിക്കിടന്ന ഫയലുകൾ എടുപ്പിച്ചു. അഡിഷനൽ എസ്പി ശശിധരൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ രതീഷ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

കസ്റ്റഡി മർദനത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ പകർപ്പ് ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകന് കൈമാറുന്നതിന് നിയമപരമായ തടസ്സങ്ങളുണ്ടോയെന്നും കമ്മിഷൻ ചോദിച്ചു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിലാസങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്ന് അറിയാനും കമ്മിഷൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പീച്ചിയിലെ കസ്റ്റഡി മർദനത്തിനെതിരെ പൊതുപ്രവർത്തകനായ പിബി സതീഷ് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കമ്മിഷൻ്റെ അന്വേഷണ വിഭാഗം സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം പീച്ചിയിലെ കസ്റ്റഡി മർദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ കടവന്ത്ര സിഐ ആയ പി എം രതീഷിനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടികൾക്ക് തുടക്കമായി. ദക്ഷിണ മേഖല ഐജി ശ്യാം സുന്ദർ രതീഷിന് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകി. രതീഷ് പീച്ചി എസ്ഐ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് സംഭവം നടന്നത്. നോട്ടീസിന് 15 ദിവസത്തിനകം മറുപടി നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശം.

