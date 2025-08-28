ETV Bharat / state

വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സർവീസിന് ടോള്‍ ഫ്രീ നമ്പറില്‍ വിളിച്ചു; പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിക്ക് നഷ്ടമായത് 95,000 രൂപ - ONLINE SCAM

അവധി ആഘോഷങ്ങളുടെ സീസണായതിനാൽ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, പൊതുജനങ്ങൾ ആധികാരിക കമ്പനികളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം കസ്റ്റമർ കെയർ വിവരങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

PATHANAMTHITTA ONLINE SCAM CYBER FRAUD CASE CYBER CRIME
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 28, 2025 at 10:29 AM IST

2 Min Read

പത്തനംതിട്ട: വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സർവീസ് ചെയ്യാൻ ഓൺലൈൻ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിച്ച പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ 52 വയസ്സുകാരന് സൈബർ തട്ടിപ്പിൽ 95,000 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓഗസ്റ്റ് 23-നാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രശസ്തമായ ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ ഓൺലൈനിൽ തിരഞ്ഞപ്പോള്‍ പരാതിക്കാരന് ലഭിച്ചത് തട്ടിപ്പുകാർ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യാജ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പരായിരുന്നു. ഫോണ്‍ എടുത്ത ഉടൻ തന്നെ ഒരു കമ്പനി പ്രതിനിധി ബന്ധപ്പെടുമെന്ന് തട്ടിപ്പുകാർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകി.

അതേ ദിവസം തന്നെ, ഒരു കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. തുടർന്ന് സർവീസ് സൗകര്യം സജീവമാക്കുന്നതിനായി ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ ലിങ്ക് വഴി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഒരു റിമോട്ട് ആക്‌സസ് ആപ്പാണെന്ന് അറിയാതെ പരാതിക്കാരൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അനധികൃത യു.പി.ഐ. ഇടപാടുകളിലൂടെ 95,000 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ തട്ടിപ്പുകാർ വ്യാജ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകൾ ഓൺലൈനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. റിമോട്ട് ആക്‌സസ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പുകാർക്ക് ഇരയുടെ ഫോൺ നിയന്ത്രിക്കാനും പണം തട്ടിയെടുക്കാനും സാധിച്ചു.

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്തനംതിട്ട സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS), ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി ആക്ട് എന്നിവയുടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം വീണ്ടെടുക്കാനും തട്ടിപ്പുകാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്താനും ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

അവധി ആഘോഷങ്ങളുടെ സീസണായതിനാൽ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, പൊതുജനങ്ങൾ ആധികാരിക കമ്പനികളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം കസ്റ്റമർ കെയർ വിവരങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

https://cybercrime.gov.in/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ നേരിട്ടോ പരാതികള്‍ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യാം. പരാതി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും നടപടികളറിയാനും ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി സാധിക്കും. ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് കോളുകളോടോ മെസേജുകളോടോ പ്രതികരിക്കാതെ ജാഗരൂകരായി ഇരിക്കുക.

Also Read: കാസർകോട് കൂട്ട ആത്മഹത്യ; ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചു, ഒരാളുടെ സ്ഥിതി ഗുരുതരം

പത്തനംതിട്ട: വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ സർവീസ് ചെയ്യാൻ ഓൺലൈൻ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിച്ച പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ 52 വയസ്സുകാരന് സൈബർ തട്ടിപ്പിൽ 95,000 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓഗസ്റ്റ് 23-നാണ് സംഭവം നടന്നതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രശസ്തമായ ഒരു വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പർ ഓൺലൈനിൽ തിരഞ്ഞപ്പോള്‍ പരാതിക്കാരന് ലഭിച്ചത് തട്ടിപ്പുകാർ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വ്യാജ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പരായിരുന്നു. ഫോണ്‍ എടുത്ത ഉടൻ തന്നെ ഒരു കമ്പനി പ്രതിനിധി ബന്ധപ്പെടുമെന്ന് തട്ടിപ്പുകാർ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പ് നൽകി.

അതേ ദിവസം തന്നെ, ഒരു കമ്പനി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഫോണിൽ വിളിച്ചു. തുടർന്ന് സർവീസ് സൗകര്യം സജീവമാക്കുന്നതിനായി ഒരു ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുകയും ആ ലിങ്ക് വഴി ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഇത് ഒരു റിമോട്ട് ആക്‌സസ് ആപ്പാണെന്ന് അറിയാതെ പരാതിക്കാരൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്ന് അനധികൃത യു.പി.ഐ. ഇടപാടുകളിലൂടെ 95,000 രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ തട്ടിപ്പുകാർ വ്യാജ ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറുകൾ ഓൺലൈനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തി. റിമോട്ട് ആക്‌സസ് ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പുകാർക്ക് ഇരയുടെ ഫോൺ നിയന്ത്രിക്കാനും പണം തട്ടിയെടുക്കാനും സാധിച്ചു.

പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പത്തനംതിട്ട സൈബർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS), ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്‌നോളജി ആക്ട് എന്നിവയുടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം വീണ്ടെടുക്കാനും തട്ടിപ്പുകാരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്താനും ശ്രമങ്ങൾ തുടരുകയാണെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

അവധി ആഘോഷങ്ങളുടെ സീസണായതിനാൽ ഇത്തരം തട്ടിപ്പുകൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, പൊതുജനങ്ങൾ ആധികാരിക കമ്പനികളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം കസ്റ്റമർ കെയർ വിവരങ്ങൾ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

https://cybercrime.gov.in/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ നേരിട്ടോ പരാതികള്‍ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യാം. പരാതി ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും നടപടികളറിയാനും ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി സാധിക്കും. ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് കോളുകളോടോ മെസേജുകളോടോ പ്രതികരിക്കാതെ ജാഗരൂകരായി ഇരിക്കുക.

Also Read: കാസർകോട് കൂട്ട ആത്മഹത്യ; ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചു, ഒരാളുടെ സ്ഥിതി ഗുരുതരം

For All Latest Updates

TAGGED:

PATHANAMTHITTAONLINE SCAMCYBER FRAUD CASECYBER CRIMEONLINE SCAM

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

കണിയാന്‍ കൂത്ത്-പവിത്ര കല,ഭിന്നലിംഗക്കാരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന; കലാകാരന്‍മാരുടെ സങ്കീര്‍ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍ അറിയാം

ചാണകത്തില്‍ വിരിഞ്ഞ ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങള്‍; പാരമ്പര്യത്തെ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ആധുനിക വ്യവസായമാക്കി മാറ്റിയ ഈ വനിതയെ പരിചയപ്പെടൂ

കഠിന കാലം പിന്നിട്ട്..... നാല് പെണ്‍മക്കളെയും കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്‌ത് സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരാക്കിയ ഒരമ്മ, ആ ഒറ്റയാള്‍ പോരാട്ടത്തിന്‍റെ കഥയറിയാം

ട്രംപിന്‍റെ കാര്‍ഷിക ചുങ്കം നമുക്ക് നേട്ടമാക്കാനാകുമോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.