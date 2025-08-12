ETV Bharat / state

അവിഹിത ബന്ധം ആരോപിച്ച് യുവാവിനെ കുത്തിക്കൊന്നു; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ - KOODAL MURDER CASE

രാജൻ്റെ പിതൃസഹോദരിക്കൊപ്പം താമസിക്കുന്നതിലുള്ള വിരോധമാണ് കൊലപാതക കാരണം. കഴിഞ്ഞ 10-ന് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് മദ്യപിക്കുകയും തുടർന്ന് വഴക്കിട്ട് അനി സ്ക്രൂഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് രാജനെ കുത്തുകയുമായിരുന്നു.

Pathanamthitta crime news murder motive dispute Koodal man stabbed Ani arrested for murder
കൊല്ലപ്പെട്ട രാജൻ (ചിത്രം 1), പ്രതി അനി (ചിത്രം 2) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 12, 2025 at 6:40 PM IST

2 Min Read

പത്തനംതിട്ട: കൂടലിൽ പിതൃസഹോദരിക്കൊപ്പം താമസിച്ചുവന്ന 40കാരൻ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ്. കോന്നി കൂടൽ പുന്നമൂട് പയറ്റുകാല വീട്ടിൽ രാജൻ (40) കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ, കോന്നി ആറ്റഴിക്കോട് പടിഞ്ഞാറ്റേതിൽ അനി (45) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. രാജൻ്റെ പിതൃസഹോദരിയായ അമ്മിണിയുടെ വീട്ടിൽ ഇയാൾ താമസിക്കുന്നതിലുള്ള വിരോധമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് പത്തനംതിട്ട പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

വിവാഹിതനും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പിതാവുമാണ് അനി. ഇയാൾ ഭാര്യയുമായി പിണങ്ങിക്കഴിയുകയാണ്. കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അനി സ്ഥിരം മദ്യപാനിയുമാണ്. അവിവാഹിതനായ രാജൻ മൂന്ന് വർഷമായി അമ്മിണിക്കൊപ്പമാണ് താമസം. അമ്മിണി രാത്രിയിൽ അയൽപക്കത്തെ വീട്ടിൽ കൂട്ടു കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ രാജൻ വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരിക്കും.

രാജനെയും അനിയെയും അമ്മിണിയെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. പ്രതിയായ അനി രാജനുമായി വഴക്കിടുന്നത് പതിവായിരുന്നെന്ന് മൊഴികളിൽ പറയുന്നു. അമ്മിണിക്കൊപ്പം താമസിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി മദ്യപിച്ച് വന്ന് വഴക്കിടുന്നതും അസഭ്യം പറയുന്നതും പതിവായിരുന്നു. ഈ മാസം പത്തിന് ഇരുവരും പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് ഒരുമിച്ച് മദ്യപിക്കുകയും തുടർന്ന് വഴക്കുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ അനി സ്ക്രൂഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് രാജൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് കുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന രാജൻ വീട്ടിലെത്തി കിടന്നു. പുലർച്ചെ രക്തം വാർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. പതിവുപോലെ അയൽപക്കത്ത് പോയി തിരികെ വന്ന അമ്മിണി രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ രാജനെ മുറിയിൽ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. നിലവിളി കേട്ട് അമ്മിണി പുറത്തേക്കോടിയപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന അനി ഓടി വീട്ടിൽ കയറി ഒളിച്ചു.

വിവരം അറിഞ്ഞ് കൂടൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ അമ്മിണിയുടെ മൊഴിപ്രകാരം പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. അനി സ്ഥിരമായി രാജനുമായും അമ്മിണിയുമായും വഴക്കിടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന മൊഴി നിർണായകമായി. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കോന്നി ഡിവൈഎസ്പി എസ് അജയ്നാഥിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പല സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സിഎൽ സുധീർ ആണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്ഥലത്തെത്തിയ ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണസംഘവും തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. പ്രതിയുമായി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കണ്ടെടുത്തു. വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

Also Read:- കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിൽ തിമിംഗലങ്ങൾ ചത്തടിയുന്നു; മരണ കാരണം അറിയാം

പത്തനംതിട്ട: കൂടലിൽ പിതൃസഹോദരിക്കൊപ്പം താമസിച്ചുവന്ന 40കാരൻ കുത്തേറ്റ് മരിച്ച സംഭവം കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ്. കോന്നി കൂടൽ പുന്നമൂട് പയറ്റുകാല വീട്ടിൽ രാജൻ (40) കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ, കോന്നി ആറ്റഴിക്കോട് പടിഞ്ഞാറ്റേതിൽ അനി (45) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. രാജൻ്റെ പിതൃസഹോദരിയായ അമ്മിണിയുടെ വീട്ടിൽ ഇയാൾ താമസിക്കുന്നതിലുള്ള വിരോധമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് പത്തനംതിട്ട പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

വിവാഹിതനും രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പിതാവുമാണ് അനി. ഇയാൾ ഭാര്യയുമായി പിണങ്ങിക്കഴിയുകയാണ്. കൂലിപ്പണിക്കാരനായ അനി സ്ഥിരം മദ്യപാനിയുമാണ്. അവിവാഹിതനായ രാജൻ മൂന്ന് വർഷമായി അമ്മിണിക്കൊപ്പമാണ് താമസം. അമ്മിണി രാത്രിയിൽ അയൽപക്കത്തെ വീട്ടിൽ കൂട്ടു കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ രാജൻ വീട്ടിൽ തനിച്ചായിരിക്കും.

രാജനെയും അനിയെയും അമ്മിണിയെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. പ്രതിയായ അനി രാജനുമായി വഴക്കിടുന്നത് പതിവായിരുന്നെന്ന് മൊഴികളിൽ പറയുന്നു. അമ്മിണിക്കൊപ്പം താമസിക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി മദ്യപിച്ച് വന്ന് വഴക്കിടുന്നതും അസഭ്യം പറയുന്നതും പതിവായിരുന്നു. ഈ മാസം പത്തിന് ഇരുവരും പ്രതിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ച് ഒരുമിച്ച് മദ്യപിക്കുകയും തുടർന്ന് വഴക്കുണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. ഇതിനിടെ അനി സ്ക്രൂഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ച് രാജൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് കുത്തുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന രാജൻ വീട്ടിലെത്തി കിടന്നു. പുലർച്ചെ രക്തം വാർന്നാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. പതിവുപോലെ അയൽപക്കത്ത് പോയി തിരികെ വന്ന അമ്മിണി രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ രാജനെ മുറിയിൽ രക്തത്തിൽ കുളിച്ച് കിടക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. നിലവിളി കേട്ട് അമ്മിണി പുറത്തേക്കോടിയപ്പോൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന അനി ഓടി വീട്ടിൽ കയറി ഒളിച്ചു.

വിവരം അറിഞ്ഞ് കൂടൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ അമ്മിണിയുടെ മൊഴിപ്രകാരം പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. അനി സ്ഥിരമായി രാജനുമായും അമ്മിണിയുമായും വഴക്കിടാറുണ്ടായിരുന്നു എന്ന മൊഴി നിർണായകമായി. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി ആർ ആനന്ദിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കോന്നി ഡിവൈഎസ്പി എസ് അജയ്നാഥിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പല സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സിഎൽ സുധീർ ആണ് കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സ്ഥലത്തെത്തിയ ഡോഗ് സ്ക്വാഡും വിരലടയാള വിദഗ്ധരും ശാസ്ത്രീയ അന്വേഷണസംഘവും തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. പ്രതിയുമായി നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിൽ കുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കണ്ടെടുത്തു. വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

Also Read:- കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങളിൽ തിമിംഗലങ്ങൾ ചത്തടിയുന്നു; മരണ കാരണം അറിയാം

For All Latest Updates

TAGGED:

PATHANAMTHITTA CRIME NEWSMURDER MOTIVE DISPUTEKOODAL MAN STABBEDANI ARRESTED FOR MURDERKOODAL MURDER CASE

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

സെലിബ്രിറ്റികള്‍ മുതല്‍ സാധാരണക്കാര്‍ വരെ ജിമ്മില്‍ കുഴഞ്ഞു വീണ് മരിക്കുന്നതിന് പിന്നില്‍; ഇനിയെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചേ മതിയാകൂ...

ദേശീയപാതയിൽ ഇനി രാത്രിയിലും പകലുപോലെ വെളിച്ചം; 64,000 എൽഇഡി വിളക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കും

വിമാനങ്ങളുടെ ഗോ എറൗണ്ട് സാധാരണം; എന്താണ് പാൻ പാൻ ?

11 വര്‍ഷത്തിനിടെ ബിജെപിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം; കള്ള വോട്ടിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപക പ്രചാരണത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസ്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.