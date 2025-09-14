ജനനേന്ദ്രിയത്തില് 26 സ്റ്റേപ്ലര് പിന്നുകള് അടിച്ചു, നഖം പിഴുതെടുത്തു; ഹണിട്രാപ്പില് ദമ്പതികള് അറസ്റ്റിൽ
ഹണിട്രാപ്പില് കുടുക്കി യുവാക്കള്ക്ക് നേരെ ദമ്പതികളുടെ അതിക്രൂര മർദനം. സൈക്കോ മാനസികാവസ്ഥയുള്ളവരാണ് പിടിയിലായ ദമ്പതികൾ എന്ന് പൊലീസ്.
Published : September 14, 2025 at 11:59 AM IST
പത്തനംതിട്ട: യുവാക്കളെ ഹണിട്രാപ്പില് കുടുക്കി ഐ ഫോണും പണവും കവർന്ന ശേഷം കെട്ടിത്തൂക്കി ജനനേന്ദ്രിയത്തില് സ്റ്റേപ്ലര് പിന്നുകള് അടിച്ച് അതിക്രൂര മർദ്ദനത്തിനിരയാക്കി ദമ്പതികൾ. പത്തനംതിട്ട റാന്നി സ്വദേശിയും ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയുമാണ് മർദനത്തിനിരയായത്. സംഭവത്തില് പത്തനംതിട്ട ചരൽക്കുന്ന് സ്വദേശികളും യുവദമ്പതികളുമായ ജയേഷ്, രശ്മി എന്നിവരെ ആറന്മുള പൊലീസ് പിടികൂടി.
സൈക്കോ മാനസികാവസ്ഥയുള്ളവരാണ് പിടിയിലായ ദമ്പതികൾ എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. കോയിപ്രം ആന്താലിമണ്ണിലാണ് സംഭവം. പത്തനംതിട്ട റാന്നി, ആലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ യുവാക്കളെ പ്രണയം നടിച്ചാണ് രശ്മി വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയത്. വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിലാണ് യുവാക്കള് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്.
ഈ മാസം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ യുവാവ് മര്ദനത്തിന് ഇരയായത്. തിരുവോണ ദിവസമാണ് റാന്നി സ്വദേശിയായ യുവാവ് പീഡനത്തിന് ഇരയായത്. മാരാമണ് ജംഗ്ഷനില് നിന്നുമാണ് ജയേഷ് യുവാവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത്. രശ്മിയുമായി യുവാവ് സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു.
ഭാര്യയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതായി അഭിനയിക്കാൻ ജയേഷ് യുവാവിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോയും ചിത്രീകരിച്ചു. പിന്നീട് ദമ്പതികള് യുവാവിനെ കെട്ടിത്തൂക്കി ജനനേന്ദ്രിയത്തില് പെപ്പർ സ്പ്രേ അടിക്കുകയും 26 ഓളം സ്റ്റേപ്ലർ പിൻ അടിച്ചു. യുവാവിൻ്റെ നഖവും പിഴുതെടുത്തു.
ക്രൂരമർദനത്തെ തുടർന്ന് തളർന്നു വീണ യുവാവിനെ ആളൊഴിഞ്ഞ റോഡില് ഉപേക്ഷിച്ചു. നാട്ടുകാരന് യുവാവിനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്ത പരിചയത്തില് ഓണക്കാലത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് പോയത്. മരിച്ചു പോയ ആരോ ദേഹത്ത് കയറിയത് പോലെയാണ് അവർ സംസാരിച്ചതെന്നും, ആഭിചാര ക്രിയകള് പോലും ചെയ്തെന്നും, ഇലന്തൂരിലെ നരബലി പോലെയുള്ള സാഹചര്യമായിരുന്നു അവിടെയുണ്ടായിരുന്നതെന്നും യുവാവ് ഒരു ചാനലിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.
രശ്മിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് പീഡിപ്പിച്ചതെന്നും ജനനേന്ദ്രിയത്തില് സ്റ്റാപ്ലർ പിൻ അടിച്ചത് രശ്മിയാണെന്നും യുവാവ് വെളിപ്പെടുത്തി. നഖത്തില് മൊട്ടുസൂചി തറച്ചെന്നും, കമ്പി കൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ അടിച്ചതിന് ശേഷം മുറിവില് മുളക് സ്പ്രേ ചെയ്തെന്നും യുവാവ് വെളിപ്പെടുത്തി.
ബെംഗളൂരുവില് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ യുവാവിനെയും ഇതേ രീതിയിലാണ് ദമ്പതികൾ പീഡിപ്പിച്ചത്. രശ്മിയെ കാണാനായി തിരുവല്ലയില് എത്തിയ യുവാവിനെ ജയേഷാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. മർദനത്തില് യുവാവിൻ്റെ ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച ഭാഗികമായി നഷ്ടമായതായും പറയുന്നു.
കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടാണ് മർദിച്ചത്. വാരിയെല്ലിനും പൊട്ടലുണ്ട്. ശരീരം മുഴുവൻ സ്റ്റാപ്ലർ ബിന്നുകള് അടിച്ചു കയറ്റി. യുവാക്കൾ രശ്മിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതായി അഭിനയിപ്പിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി
ഇവരുടെ പണവും ഐ ഫോണും ദമ്പതികൾ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പൊലീസ്.
