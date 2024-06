ETV Bharat / state

ബെല്ലടിച്ചിട്ട് നിർത്തിയില്ല; പ്രകോപിതനായ യാത്രക്കാരന്‍ കെഎസ്‌ആര്‍ടിസി ഡ്രൈവറെ ആക്രമിച്ചു - PASSENGER ATTACKED KSRTC DRIVER AT KOZHIKODE

Bus Did Not Stop At The Stop; The Passenger Hit The Driver For Not Stopping The Vehicle ( ETV Bharat )