'മനഃപൂർവം ഇടിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തി'; പാറശ്ശാല സിഐയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി, പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നിർണായക വിവരങ്ങൾ
തിരുവനന്തപുരം അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. നിലവിലെ വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
Published : September 22, 2025 at 5:30 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കിളിമാനൂരിൽ വച്ച് വൃദ്ധനെ വാഹനം ഇടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയായ പാറശ്ശാല സിഐക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചില്ല. തിരുവനന്തപുരം അഡീഷനൽ സെഷൻസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. നിലവിലെ വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് അഞ്ചുവർഷം വരെ തടവും പിഴയും ലഭിക്കാവുന്ന ജാമ്യം കിട്ടുന്ന വകുപ്പുകളാണ് പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം അപേക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് കോടതി ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്. സാധാരണ വാഹനാപകട മരണക്കേസുകൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് പരിഗണിക്കാറുള്ളത്. അപകടം നടന്നത് തൻ്റെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ലെന്നാണ് പ്രതി ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദിച്ചത്. 2025 സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പുലർച്ചെ 4.30ന് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രീമിയം വാഹനങ്ങൾ എതിർവശത്ത് നിന്ന് വന്നു.
അവയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഡിം ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഒന്നും കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും ഒരു വസ്തുവിൽ തൻ്റെ വാഹനത്തിൻ്റെ റിയർ-വ്യൂ മിറർ തട്ടിയതാവാമെന്ന് കരുതിയെന്നും പ്രതി പറഞ്ഞു. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് സംഭവം അറിഞ്ഞതെന്നും പ്രതിയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ പൊലീസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പ്രതിയുടെ വാദങ്ങൾ തള്ളിക്കളയുന്നു. സിഐ മനഃപൂർവം ഇടിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നും, അമിതവേഗതയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്നും പൊലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനോ വാഹനം നിർത്തി വിവരം അറിയിക്കാനോ പ്രതി ശ്രമിച്ചില്ല. കിളിമാനൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ തൊട്ടടുത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും അവിടെയും വിവരമറിയിച്ചില്ല. അപകടത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച വാഹനം നന്നാക്കാനും പ്രതി ശ്രമിച്ചതായി പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഈ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കിളിമാനൂർ ചേണിക്കുഴി സ്വദേശി രാജൻ (59) ആണ് അജ്ഞാത വാഹനമിടിച്ച് മരിച്ചത്.
ഈ കേസ് പോലീസിൻ്റെ ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെട്ടതിനാലും അപകടത്തിന് ശേഷം പ്രതി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന ആരോപണം ഉയർന്നതിനാലും പൊതുജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരുന്നു. മുൻപ് നടന്ന സമാനമായ നിരവധി കേസുകളുമായി ഈ സംഭവം താരതമ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ നടന്ന ഒരു പ്രമുഖ മദ്യവ്യവസായിയുടെ വാഹനാപകടക്കേസുമായി ഇതിന് ഏറെ സാമ്യമുണ്ട്. ആ കേസിലും അപകടത്തിന് ശേഷം പ്രതി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയും വാഹനത്തിൽ മറ്റ് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തത് അന്വേഷണത്തെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു.
ഈ കേസിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കാൻ അന്വേഷണസംഘം ശ്രമിച്ചുവരികയാണ്. അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ, പ്രതിയുടെ ഫോൺ കോളുകൾ, അപകടസമയത്ത് വാഹനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് ആളുകൾ എന്നിവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് ശേഖരിച്ചു. പ്രതിയുടെ കാറിൻ്റെ കേടുപാടുകൾ, അപകടത്തിൽ മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ ദേഹത്തെ മുറിവുകൾ എന്നിവ ശാസ്ത്രീയമായി പരിശോധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനും പൊലീസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അപകടം നടന്ന് രണ്ടുദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് അനിൽകുമാർ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വിവരം അറിഞ്ഞതെന്ന വാദം പൊലീസ് തള്ളിക്കളയുന്നു. വാഹനാപകടം സംഭവിച്ച ഉടൻതന്നെ അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലോ, ട്രാഫിക് പൊലീസിലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് സർവീസിലോ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടത് നിയമപ്രകാരം നിർബന്ധമാണ്. അത് ചെയ്യാത്തത് മനഃപൂർവമായ കൃത്യവിലോപമായാണ് പൊലീസ് കണക്കാക്കുന്നത്.
Also Read:- തലച്ചോറിലെ അണുബാധ: കോട്ടയത്ത് പുതിയ അമീബിക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം, എംജി സർവകലാശാലയിൽ നിർണായക നീക്കം