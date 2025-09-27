'ക്ലീന് ഹിറ്റ്, വാട്ട് എ ഷോട്ട്, മാസീവ് സിക്സ്'; താരമായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രമ്യ ടീച്ചര് , സിക്സര് പിറന്നത് വെറുതെയല്ല
രമ്യ ടീച്ചർ വെറും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകയോ അധ്യാപികയോ മാത്രമല്ല, പഴയകാലത്തെ കഴിവുറ്റ കായിക താരവുമാണ്. മട്ടന്നൂർ പഴശ്ശിരാജ എൻ.എസ്.എസ്. കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സംസ്ഥാന ടീമിലെ സോഫ്റ്റ്ബോൾ താരമായിരുന്നു രമ്യ
Published : September 27, 2025 at 2:23 PM IST
കണ്ണൂര്: ഗുഡ് ലെങ്ത്തില് പിച്ചു ചെയ്തു പൊങ്ങിയ പന്ത്, ക്രീസില് നിന്ന് അല്പം മുന്നോട്ടിറങ്ങിയ ഫുട്വര്ക്ക്, സ്ട്രെയ്റ്റ് ഷോട്ട് ബൗണ്ടറിക്കു മുകളിലൂടെ സിക്സര്. ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണല് ക്രിക്കറ്റിലെ രംഗമാണെന്ന് കരുതിയാല് തെറ്റി. സിക്സര് നേടിയത് ഏതെങ്കിലും പ്രൊഫഷണല് കളിക്കാരന് ആണെന്നു കരുതിയാല് അതു വലിയൊരു തെറ്റ്. ഒരു വനിത പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ബാറ്റില് നിന്നു പിറന്ന ഒരു സിക്സറാണിത്.
കണ്ണൂരിലെ ചൊക്ലി പഞ്ചായത്തിലെ പ്രസിഡൻ്റ് സി.കെ. രമ്യ ടീച്ചര് ക്രിക്കറ്റ് ടര്ഫില് അടിച്ച ഒരു സിക്സര് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാകെ വൈറലാവുകയാണ്. കേരളോത്സവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിലായിരുന്നു രമ്യ ടീച്ചറുടെ സിക്സർ.
രമ്യ ടീച്ചറുടെ സിക്സര് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷും നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എ. എൻ. ഷംസീറും അടക്കം സോഷ്യല് മീഡിയലൂടെ പങ്കുവച്ചു. ഇത് പോലൊരു ഉദ്ഘാടനം സ്വപ്നങ്ങളിൽ മാത്രം എന്ന വാചകത്തോടെയാണ് മന്ത്രി വീഡിയോ പങ്കുവച്ചത്. നാട്ടുകാരും യുവജനങ്ങളും നോക്കിനിന്നപ്പോൾ ടീച്ചറുടെ ബാറ്റിൽ നിന്നുയർന്ന പന്ത് ബൗണ്ടറിയ്ക്കപ്പുറം പറന്നെത്തിയ നിമിഷം അവര് ആവേശത്തോടെ കൈയടിച്ചു.
ഒരു ടൂർണമെൻ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് പലപ്പോഴും ഇത്തരത്തില് ഏതു മത്സരമാണോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയില് കളിച്ചാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാറ്. മുന്പും ക്രിക്കറ്റ് അടക്കം പല മത്സരങ്ങളും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ ക്രീസിൽ നിന്നപ്പോള് ബോൾ എൻ്റെ നേരെ വന്നപ്പോൾ ശക്തമായി അടിക്കാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെയാണ് അടിച്ചത്, പന്ത് സിക്സര് പറക്കുമെന്നോ ഇത്തരത്തില് വൈറലാകുമെന്നോ കരുതിയിരുന്നില്ലെന്നും രമ്യ ടീച്ചര്.
കഴിഞ്ഞ 24ാം തീയതി സംഘടിപ്പിച്ച ഉദ്ഘാടന മത്സരത്തിലാണ് രമ്യ ടീച്ചറുടെ ബാറ്റില് നിന്ന് സിക്സര് പിറന്നത്, ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തവർ വീഡിയോ പകർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചതോടെ രമ്യ ടീച്ചറുടെ സിക്സർ ഉടൻ വൈറലായി.വീഡിയോ കണ്ടവരെല്ലാം അമ്പരന്നു, പ്രൊഫഷണല് ക്രിക്കറ്ററുടേതിന് സമാനമായ ഷോട്ട്. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് മാത്രമല്ല, പ്രൊഫഷണൽ ക്രിക്കറ്ററാണോ?” എന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കമൻ്റുകളില് അധികവും.
കാഞ്ഞിരോട് ശങ്കരവിലാസം യു.പി. സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ രമ്യ ടീച്ചർ, ഇപ്പോൾ പൊതുരംഗത്ത് മുഴുകുന്നതിനാൽ അഞ്ചു വർഷമായി ലീവിലാണ്. റിട്ടയർ ചെയ്ത ആർമി ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഭർത്താവ്. രണ്ടു ആണ്മക്കളാണ്.
