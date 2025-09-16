ശബരിമലയിൽ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹത്തിനായി പണപ്പിരിവ്: പിടിച്ചെടുത്ത പണം ഹാജരാക്കണം, നാല് മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി
Published : September 16, 2025
എറണാകുളം: ശബരിമലയിൽ പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കാൻ എന്ന പേരിൽ ഈറോഡ് സ്വദേശി പണപ്പിരിവ് നടത്തിയ കേസിൽ നാല് മാസത്തിനകം അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത പണം ബന്ധപ്പെട്ട വിചാരണക്കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നും ദേവസ്വം ബഞ്ച് പമ്പ പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകി.
ഈറോഡ് സ്വദേശിയായ ഡോ. ഇ കെ സഹദേവനാണ് പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ലഘുലേഖകൾ വിതരണം ചെയ്തും ക്യൂആർ കോഡ് വഴിയും പണം പിരിച്ചത്. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ശബരിമല സ്പെഷ്യൽ കമ്മീഷണർ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് കോടതി സ്വമേധയാ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു.
ആദ്യം പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. കൂടാതെ, ഈറോഡ് സ്വദേശിക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർക്ക് നിർദേശവും നൽകി. എന്നാൽ, വിഷയം ഹൈക്കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അനുമതി പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതായി ഈറോഡ് സ്വദേശിയും കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് പിടിച്ചെടുത്ത ആറ് ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഉടൻ തന്നെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കണമെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ഉത്തരവ്. കേസിൻ്റെ അന്വേഷണ പുരോഗതി നാല് മാസത്തിനകം അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു.
രണ്ടടി ഉയരവും 108 കിലോഗ്രാം തൂക്കവുമുള്ള 9 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള പഞ്ചലോഹ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കാൻ അനുമതി കിട്ടിയെന്നായിരുന്നു തമിഴ്നാട്ടിൽ വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന ലഘുലേഖയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറും ക്യുആർ കോഡും മൊബൈൽ നമ്പറും ലഘുലേഖയിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു പണപ്പിരിവ് നടത്തിയത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കാനാകില്ലെന്ന് തന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതായി സ്പെഷൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. ഇത്തരമൊരു തീരുമാനം തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും തന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്നാണ് കോടതി ഇടപെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണർ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
തുടര്ന്ന് ശബരിമലയിലെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ അയ്യപ്പവിഗ്രഹം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. മാത്രമല്ല ശബരിമലയിൽ ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ അയ്യപ്പൻ്റെ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കാൻ ആർക്കും അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും അതിനായി പണപ്പിരിവ് നടത്താനാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്ന അറിയിപ്പ് വെർച്വൽ ക്യു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിര്ദേശം നല്കിയിരുന്നു. അന്നദാന മണ്ഡപത്തിൽ എന്തിനാണ് വിഗ്രഹമെന്നു ചോദിച്ച കോടതി പലയിടത്തും വിഗ്രഹങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ വിഷയമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കാൻ തന്ത്രിയുടെ അനുമതി വാങ്ങിയോയെന്നും കോടതി ചോദിച്ചിരുന്നു. അന്നദാന മണ്ഡപത്തിലും മറ്റും ഇത്തരത്തിൽ വിഗ്രഹം വയ്ക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ് അറിയിച്ചതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യല്.
