പാലിയേക്കര ടോൾ പിരിവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുമോ? ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് വെള്ളിയാഴ്ച; ടോൾ വിലക്ക് തുടരും

ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ ടോൾ പിരിവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കൂവെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് കോടതി. ടോൾ വിലക്ക് എൻഎച്ച്എഐക്ക് സാമ്പത്തികമായി തിരിച്ചടിയായെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

Toll collection suspended NHAI financial loss Traffic congestion report National Highway Authority
High Court Kerala (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 14, 2025 at 12:43 PM IST

2 Min Read
എറണാകുളം: തൃശൂരിലെ പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിലെ പിരിവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച ഉത്തരവിറക്കും. അതുവരെ ടോൾ പിരിവ് വിലക്ക് തുടരും. ടോൾ പിരിവ് ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് വിഷയം ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും പരിഗണിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പാലിയേക്കര ടോൾ പിരിവ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിലധികമായി ഹൈക്കോടതി തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

ടോൾ പിരിവ് മരവിപ്പിച്ചത് ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിക്ക് (എൻഎച്ച്എഐ) സാമ്പത്തികമായി വലിയ തിരിച്ചടിയായെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ടോൾ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിക്കാണ് അധികാരമെന്നും കേന്ദ്രം കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ടോൾ നിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് എൻഎച്ച്എഐ.

ഗതാഗതക്കുരുക്ക് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട്

തൃശൂർ കലക്ടർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ മുരിങ്ങൂർ, ആമ്പല്ലൂർ, പേരാമ്പ്ര, ചിറങ്ങര എന്നിവിടങ്ങളിൽ വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്കുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ, തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് എല്ലായിടത്തും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പതിവാണെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മറുപടി. ടോൾ പ്ലാസയിലെ ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്നും കേന്ദ്രം ഹൈക്കോടതിയിൽ നിർദേശിച്ചു.

ഗതാഗതക്കുരുക്ക് പരിഹരിച്ചാൽ മാത്രമേ ടോൾ പിരിവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കൂവെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ഹൈക്കോടതി. ഇതിനായി തൃശൂർ കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ കോടതി നിരന്തരം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ പ്രധാന പാതകളിലൊന്നായ ദേശീയപാത 544ൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത ഗതാഗതം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് യാത്രക്കാർ നൽകിയ നിരവധി പരാതികൾ പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി നേരത്തെ ടോൾ പിരിവ് താത്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത്.

കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം

പ്ലാസയിലെ നീണ്ട വാഹനനിരയും, മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന കാത്തിരിപ്പും ദേശീയപാതാ നിയമങ്ങൾക്കും സുഗമമായ യാത്രയ്ക്കുള്ള പൗരൻ്റെ അവകാശത്തിനും എതിരാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഒരു കിലോമീറ്ററിലധികം നീളുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നിരയുണ്ടായാൽ ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റി നൽകിയ സ്വന്തം മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടോൾ വിലക്ക് കാരണം ദേശീയപാതാ അതോറിറ്റിക്ക് പ്രതിദിനം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

നഷ്ടം മറ്റ് പദ്ധതികളെ ബാധിക്കും

ഈ നഷ്ടം മറ്റ് നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ബാധിക്കുമെന്ന ആശങ്കയും കേന്ദ്രസർക്കാർ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചു. ടോൾ വരുമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് പലപ്പോഴും ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നത്. ടോൾ പിരിവ് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ പദ്ധതികളുടെ താളം തെറ്റിക്കുമെന്നും ദേശീയ തലത്തിൽ അത് പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അധികൃതർ വാദിച്ചു. പാലിയേക്കരയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ഒരു സ്ഥിരം പ്രതിഭാസമാണ്. തിരക്കേറിയ സമയങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് വാരാന്ത്യങ്ങളിലും ആഘോഷ വേളകളിലും, ടോൾ പ്ലാസയ്ക്ക് സമീപം വലിയ ബ്ലോക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പതിവാണ്.

