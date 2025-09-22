പാലിയേക്കര ടോൾ പിരിവ് ഇന്ന് പുനരാരംഭിക്കില്ല; സർവീസ് റോഡ് എങ്ങനെയാണ് തകർന്നതെന്ന് ഹൈക്കോടതി, തീരുമാനം വ്യാഴാഴ്ച
Published : September 22, 2025 at 12:07 PM IST
എറണാകുളം: പാലിയേക്കര ടോൾ പിരിവ് തടഞ്ഞ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് തുടരുമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ടോൾ പുനരാരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം വ്യാഴാഴ്ച എടുക്കും. മുരിങ്ങൂർ സർവീസ് റോഡ് തകർന്നുവെന്ന ജില്ലാ കളക്ടറുടെ പുതിയ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് ഹൈക്കോടതി ടോൾ പിരിവ് മാറ്റിവച്ചത്. പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുവെന്ന് നിർമാണ കരാർ കമ്പനി കോടതിയെ അറിയിച്ചെങ്കിലും, പരിഹാരം താൽക്കാലികമാണെന്ന് കളക്ടർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി.
സർവീസ് റോഡ് എങ്ങനെയാണ് തകർന്നതെന്ന് കോടതി ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കണമെന്ന് കോടതി അധികാരികളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
ഇടപ്പള്ളി-മണ്ണുത്തി ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിൽ ശാശ്വതപരിഹാരം തേടിയുള്ള ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതി പരിഗണന നടത്തുന്നത്. 18 പ്രശ്ന മേഖലകളിൽ 13 എണ്ണം പരിഹരിച്ചുവെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിരുന്നു. ബാക്കി ഇടങ്ങളിലെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കോടതി അറിയിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, മുരിങ്ങൂർ സർവീസ് റോഡ് തകർന്നുവെന്ന ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് എത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ടോൾ പിരിവ് ഇന്ന് പുനരാരംഭിക്കേണ്ടെന്ന നിലപാട് ഹൈക്കോടതി സ്വീകരിച്ചത്.
പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വിവാദങ്ങൾ കൂടുതല് രൂക്ഷമാവുകയാണ്. വിഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുകൂട്ടം ഹർജികളിൽ ഹൈക്കോടതി നേരത്തേ ഇടപെട്ടിരുന്നു. ഇടപ്പള്ളി–മണ്ണുത്തി റോഡിൽ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ സാധാരണ അറ്റകുറ്റപ്പണിയല്ല, മറ്റെന്തോ ആണെന്ന് കോടതി പരിഹസിക്കുകയും, റോഡ് മോശമാണെങ്കിൽ ടോൾ പിരിവ് എങ്ങനെയാണ് ന്യായീകരിക്കാനാകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഗതാഗതക്കുരുക്കും റോഡുകളുടെ മോശം അവസ്ഥയും കാരണം വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കെപിസിസി സെക്രട്ടറി ഷാജി കോടങ്കണ്ടത് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ യാത്രക്കാർക്ക് സഹിക്കാനാകാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും, അതിനാൽ ടോൾ പിരിവ് നിർത്തണമെന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം.
ഗതാഗതക്കുരുക്കിന്റെ ഗൗരവം വ്യക്തമാക്കുന്ന തരത്തിൽ, കഴിഞ്ഞ മാസം എൻ.ടി.സി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ വർഗീസ് ജോസ് പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിൽ നേരിട്ട് പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഭാര്യാപിതാവിന്റെ സംസ്കാരചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കൊടകരയിലെത്തേണ്ടിയിരുന്ന അദ്ദേഹം മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയെങ്കിലും, പ്ലാസയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കാരണം ഒന്നര മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് ചടങ്ങിൽ എത്തിയത്. "റോഡുകൾ നന്നാക്കാതെ എന്തിനാണ് ടോൾ?" എന്നായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യവും പ്രതിഷേധവും.
അതിനു മുമ്പ്, ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ടോൾ പിരിവ് റദ്ദാക്കിയ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, നിർമാണ മേഖലകളിൽ ഗതാഗത ക്രമീകരണം ഉറപ്പുനൽകാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കളക്ടർ പിന്നീട് ഉത്തരവ് പിൻവലിക്കുകയും, ടോൾ പിരിവ് വീണ്ടും തുടരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്, വീണ്ടും സമാനമായ ഹര്ജി പരിഗണിച്ച കോടതി ടോള് പിരിവ് താത്കാലികമായി നിര്ത്തിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.