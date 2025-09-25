പാലിയേക്കര ടോൾ പിരിവ് തടഞ്ഞ ഉത്തരവ് തുടരും; രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി
ടോൾ പ്ലാസക്ക് സമീപത്തെ സർവീസ് റോഡുകളിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് സംബന്ധിച്ച തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ ഈ നീക്കം. പ്രശ്നത്തിൽ ഗൗരവത്തോടെ ഇടപെടാത്തതിന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിക്കെതിരെ കോടതി രൂക്ഷ വിമർശനമുന്നയിച്ചു.
എറണാകുളം: പാലിയേക്കരയിലെ ടോൾ പിരിവ് തടഞ്ഞ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി തുടരും. ആമ്പല്ലൂരിലും മുരിങ്ങൂരിലുമുണ്ടായ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് സംബന്ധിച്ച തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചാണ് കോടതിയുടെ ഈ നീക്കം. തകർന്ന സർവീസ് റോഡുകൾ കാരണം യാത്രക്കാർക്ക് സുരക്ഷാഭീഷണിയുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ടോൾ പിരിവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ഗതാഗതപ്രശ്നമുണ്ടോയെന്ന് കോടതി കലക്ടറോട് ആരാഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് ആമ്പല്ലൂരിലെയും മുരിങ്ങൂരിലെയും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കലക്ടർ റിപ്പോർട്ട് നൽകി. ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്ന് ദേശീയപാത അതോറിറ്റി (എൻഎച്ച്എഐ) മറുപടി നൽകണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഗൗരവത്തോടെയല്ല എൻഎച്ച്എഐ ഗതാഗതക്കുരുക്കിനെ സമീപിക്കുന്നതെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിമർശിച്ചു.
പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിലെ ഈ പ്രശ്നം പുതിയതല്ല. വർഷങ്ങളായി ഇത് യാത്രക്കാരെയും പ്രാദേശിക ജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നു. ടോൾ പിരിവ് ആരംഭിച്ചതുമുതൽ സർവീസ് റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥ, ഗതാഗതക്കുരുക്ക്, സുരക്ഷാപ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കുകൾ കാരണം ആംബുലൻസ് പോലുള്ള അടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾക്കുപോലും കടന്നുപോകാൻ തടസമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്.
ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായില്ലെന്നതാണ് കോടതിയുടെ പ്രധാന വിമർശനം. ദേശീയപാത വികസിപ്പിച്ച് ടോൾ പിരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പാലിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ കരാർ കമ്പനി പാലിച്ചില്ലെന്ന് നേരത്തെയും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. സർവീസ് റോഡുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കാതെ ടോൾ പിരിവ് തുടരുന്നത് ജനങ്ങളോടുള്ള അനീതിയാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഈ വിഷയം നിയമപോരാട്ടമായി മാറിയതോടെയാണ് ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ഇടക്കാല ഉത്തരവുണ്ടായത്.
കഴിഞ്ഞ വർഷവും സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി ഇടപെടൽ ആവശ്യമായി വന്നിരുന്നു. അന്നും സർവീസ് റോഡുകൾ പുനർനിർമിക്കാതെ ടോൾ പിരിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കോടതി നിലപാടെടുത്തു. എന്നാൽ താത്കാലികമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി കരാർ കമ്പനി ടോൾ പിരിവ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് ശാശ്വത പരിഹാരമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അഭിഭാഷകൻ കെആർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്.
ഈ ഹർജിയിൽ തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ കമ്പനിയുടെയും ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെയും വീഴ്ചകൾക്ക് അടിവരയിടുന്നതായിരുന്നു. ഗതാഗതക്കുരുക്കിൻ്റെ വ്യാപ്തി എത്ര വലുതാണെന്ന് ആമ്പല്ലൂരിലെയും മുരിങ്ങൂരിലെയും പ്രശ്നങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു. ഹർജി പരിഗണിച്ച ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ അലംഭാവത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് പ്രതികരിച്ചത്. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സൗകര്യങ്ങൾക്കും മുൻഗണന നൽകുന്നതിനുപകരം കരാർ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാത്രം ഊന്നൽ നൽകുന്നതിൽ കോടതി അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തി.
സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കേരളത്തിലെ മറ്റ് ടോൾ പ്ലാസകളിലുമുണ്ട്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ, അങ്കമാലി, ചാലക്കുടി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ദേശീയപാതകളിലും ടോൾ പ്ലാസകൾ കാരണം ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമാണ്. പാലിയേക്കരയിലെ ഈ കേസ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങളിലും ഒരു വഴിത്തിരിവാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ടോൾ കമ്പനികളും എൻഎച്ച്എഐയും കരാറിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും പൂർണമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ഈ വിധി ഒരു മാതൃകയാകും.
ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ എല്ലാ കക്ഷികളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും അനാവശ്യമായ തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് സൗകര്യപ്രദമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും കോടതി ഓർമിപ്പിച്ചു. ഈ മാസം 30ന് ഹർജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ വിശദീകരണവും നടപടികളും നിർണായകമാകും. ഇടപ്പള്ളി-മണ്ണൂത്തി ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് സംബന്ധിച്ച ഹർജിയാണ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത്.
