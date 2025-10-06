അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാതെ എന്തിന് ടോൾ നൽകണം? പാലിയേക്കര ടോൾ പിരിവ് വിലക്ക് നീട്ടി ഹൈക്കോടതി
ഇടപ്പള്ളി-മണ്ണൂത്തി ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി സ്വമേധയാ കേസ് പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു.
Published : October 6, 2025 at 4:35 PM IST
എറണാകുളം: പാലിയേക്കരയിലെ ടോൾ പിരിവിനുള്ള വിലക്ക് ഹൈക്കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച വരെ നീട്ടി. ഇടപ്പള്ളി-മണ്ണൂത്തി ദേശീയപാതയിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ കോടതി സ്വമേധയാ കേസ് പരിഗണിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് നടപടി. നിർമാണ മേഖലകളിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് ഗതാഗത മാനേജ്മൻ്റ് കമ്മിറ്റി നൽകിയ റിപ്പോർട്ടാണ് വിലക്ക് തുടരാൻ കാരണമായത്.
ദേശീയ പാതാ അതോറിറ്റി (എൻഎച്ച്എഐ) സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ അപകടങ്ങൾ ചിലരുടെ അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും, അറ്റകുറ്റപ്പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളും കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടും
ദേശീയപാതയിൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്ന് തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പലയിടത്തും സർവീസ് റോഡ് ഇടിഞ്ഞുവീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കലക്ടർ റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ശബരിമല മണ്ഡലകാലത്തിന് മുൻപ് തന്നെ റോഡിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിൻ്റെ അടിയന്തരാവസ്ഥയും റിപ്പോർട്ടിൽ എടുത്തുപറയുന്നു.
സർവീസ് റോഡുകളുടെ ശോച്യാവസ്ഥ, ഓവുചാലുകളുടെ തകർച്ച, അപകട സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന നിർമാണ രീതികൾ എന്നിവയാണ് കലക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ. തീർഥാടന സമയത്ത് രൂക്ഷമാകുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്ക് റോഡിൻ്റെ ശോച്യാവസ്ഥ കാരണം യാത്ര ദുരിതമാക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്. എൻഎച്ച്എഐയുടെ അനാസ്ഥയും കൃത്യവിലോപവുമാണ് ടോൾ പിരിവ് മരവിപ്പിക്കാൻ കോടതിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമർശനവും ചോദ്യങ്ങളും
അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താതെ ടോൾ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ച ദേശീയ പാതാ അതോറിറ്റിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതി ശക്തമായ വിമർശനമുയർത്തി. "ഇടുങ്ങിയ റോഡിന് ഇത്രയും തുക പൊതുജനം ടോൾ നൽകേണ്ടതുണ്ടോ?" എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ ടോൾ ആനുപാതികമായി കുറയ്ക്കേണ്ടതിന് പകരം നിരക്ക് കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും കോടതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ കേന്ദ്രത്തിന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടും അത് പാലിക്കാത്തതിലെ അതൃപ്തിയും കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി. ടോൾ നിരക്ക് പുനഃപരിശോധിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാരിനുള്ള നിർദേശം എന്തുകൊണ്ട് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ല എന്നും കോടതി ചോദിച്ചു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താതെ ടോൾ പിരിക്കുന്നത് നികുതിക്കൊള്ളക്ക് സമാനമാണെന്ന വിമർശനമാണ് പൊതുവായി ഉയരുന്നത്.
പാലിയേക്കരയിലെ പ്രശ്നം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒന്നല്ല, കേരളത്തിലെ മറ്റ് ടോൾ പ്ലാസകളിലും സമാനമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മുൻപ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്കമാലി-മണ്ണൂത്തി പാതയിലെ കുഴികളും അപകടങ്ങളും മുൻപ് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. ടോൾ നൽകുന്നവർക്ക് മികച്ച റോഡ് ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതി ഇപ്പോഴും വ്യാപകമാണ്.
