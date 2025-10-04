ETV Bharat / state

പലസ്‌തീന്‍ ഐക്യദാർഢ്യ മൈം; അധ്യാപകർക്കെതിരെ നടപടിക്ക് പിടിഎ, ഇതേ മൈം വേദിയില്‍ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

കാസർകോട് കുമ്പള ജിഎച്ച്എസ്എസിലെ സംഘർഷത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 4, 2025 at 3:45 PM IST

കാസർകോട്: സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിനിടെ പലസ്തീൻ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുള്ള മൈം അവതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസർകോട് കുമ്പള ജിഎച്ച്എസ്എസ്സിൽ (GHSS) സംഘർഷാവസ്ഥ. അധ്യാപകർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പിടിഎയും യുവജന-വിദ്യാർഥി സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് സ്കൂൾ പരിസരം പ്രതിഷേധ വേദിയായത്.

സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയ എംഎസ്എഫ് പ്രവർത്തകരും സ്കൂൾ അധികൃതരും തമ്മിൽ കൈയാങ്കളിയുണ്ടായി. പ്രിൻസിപ്പലിനെ ഉപരോധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് കൈയാങ്കളിയുണ്ടായത്. ഇതോടെ സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് പ്രതിഷേധക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി. അധ്യാപകർക്കെതിരെ നടപടി, കലോത്സവം വീണ്ടും നടത്തുക എന്നിവയായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.

കാസർകോട് കുമ്പള ജിഎച്ച്എസ്എസിലെ സംഘർഷത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)

വിവാദം കണക്കിലെടുത്ത് തിങ്കളാഴ്ച കലോത്സവം വീണ്ടും നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതായി പിടിഎ. അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്ത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് പിടിഎ പ്രസിഡൻ്റ് എ കെ ആരിഫ് ആരോപിച്ചു. അധ്യാപകരുടെ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമല്ലെന്നും, രണ്ട് അധ്യാപകർക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്നും പിടിഎ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വെള്ളിയാഴ്ച സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവതരിപ്പിച്ച മൈമിങ് ഷോ അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, പലസ്തീൻ പതാകകളും ഫോട്ടോകളും ഉയർത്തി വിദ്യാർഥികൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഒരു അധ്യാപകൻ ഇടപെട്ട് കർട്ടൻ താഴ്ത്തി മൈമിങ് നിർത്തിവെച്ചു. മൈമിങ് തുടങ്ങി രണ്ട് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിലാണ് വിദ്യാർഥികൾ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.

സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എ കെ എം അഷറഫ് എംഎൽഎ.സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി ചർച്ച നടത്തി. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നു
സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സിന്ധു പറഞ്ഞു. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തയില്ല. ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒന്നും ഇതുവരെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂരിലെ അഞ്ചരക്കണ്ടി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പലസ്തീൻ അനുകൂല കോൽക്കളി നടത്തിയ വിദ്യാർഥികളെ വേദിയിൽ നിന്ന് അധികൃതർ ഇറക്കിവിട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് സമാനമായ സംഭവം കുമ്പളയിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

അടിയന്തര റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി

കാസർകോട് കുമ്പള ഹയർ സെക്കന്‍ഡറി സ്‌കൂളിൽ കലോത്സവത്തിൽ മൈം അവതരിപ്പിച്ചതിന് പരിപാടി നിർത്തി വയ്പ്പിക്കുകയും കലോത്സവം തന്നെ മാറ്റി വെയ്ക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതായും ഇക്കാര്യം അടിയന്തരമായി അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു.

പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ മൈം അവതരിപ്പിച്ചതിനാണ് നടപടി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറയാം. പലസ്തീനിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തുന്ന വംശഹത്യയ്ക്ക് എതിരെ എന്നും നിലപാട് എടുത്ത ജനവിഭാഗമാണ് കേരളം. പലസ്തീനിൽ വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് കേരളം. പലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച മൈം തടയാൻ ആർക്കാണ് അധികാരം? കുമ്പള സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇതേ മൈം വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കും എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

