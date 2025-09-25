'ഞങ്ങൾ പലസ്തീനികളും അവർ അധിനിവേശക്കാരും'; പലസ്തീൻ അംബാസഡർ അഡ്നാൻ അബു സാവേശ്

ETV Bharat / state

പലസ്തീനികളും ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശക്കാരും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമാണിതെന്നും ജൂതന്മാരോടോ, ക്രിസ്ത്യാനികളോടോ മറ്റു മതങ്ങളോടോ തങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ലെന്നും പലസ്തീൻ അംബാസഡർ പറഞ്ഞു.

എറണാകുളം: ഇസ്രയേൽ-പലസ്തീൻ സംഘർഷം മതപരമല്ലെന്ന് പലസ്തീൻ അംബാസഡർ അഡ്നാൻ അബു സാവേശ്. ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്‌ലിം ലീഗ് (ഐയുഎംഎൽ) കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഐക്യദാർഢ്യ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഖുർആനിൽ പരാമർശിക്കുന്നതുപോലെ പ്രവാചകൻ ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ കാലം മുതൽ പലസ്തീൻ്റെ ചരിത്രത്തിന് ആഴമുണ്ടെന്നും അത് 2023 ഒക്ടോബർ ഏഴിന് തുടങ്ങിയതല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

1917-ൽ യൂറോപ്യൻ ജൂതന്മാർക്ക് ബ്രിട്ടൻ നമ്മുടെ മാതൃഭൂമി "സമ്മാനിച്ചതോടെയാണ്" വഴിത്തിരിവുണ്ടായത്. "1917 നവംബർ രണ്ടിനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ദുരിതങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ പാകിയത്," അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. 1936-ൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിന് സമാനമായി പലസ്തീനികൾ ഒരു വിപ്ലവം ആരംഭിച്ചു. 1947-ൽ പലസ്തീൻ വിഷയം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അത് പലസ്തീനികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി പ്രമേയത്തെ എതിർത്തിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തങ്ങളുടെ മാതൃഭൂമിയിൽനിന്ന് പലസ്തീനികളെ തുടച്ചുനീക്കപ്പെടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. "എൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് പുറത്താക്കി, ഞങ്ങൾ ഗാസയിലെ ഒരു അഭയാർഥി ക്യാമ്പിലാണ് താമസിച്ചത്. കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ യഥാർഥ അർഥവും പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഉറവിടവും ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പോരാട്ടത്തെ മതപരമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾ മുസ്‌ലിങ്ങളും അവർ ജൂതന്മാരും ആയതുകൊണ്ടല്ല ഈ പ്രശ്നം. ഞങ്ങൾ പലസ്തീനികളും അവർ അധിനിവേശക്കാരും ആയതുകൊണ്ടാണ്. ജൂതന്മാരോടോ, ക്രിസ്ത്യാനികളോടോ, മറ്റേതെങ്കിലും മതത്തോടോ ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ, സയണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനം അതിനെ എപ്പോഴും മതപരമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പലസ്തീൻ വിഷയത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. യാസർ അറഫാത്തിൻ്റെ ഗവൺമെൻ്റിൽ ഒരു ജൂതമന്ത്രി പോലും ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. പലസ്തീൻ ജനതയെ പിന്തുണച്ച ജൂത, ക്രിസ്ത്യൻ നേതാക്കളുടെ പേരുകളും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു. പലസ്തീനികൾക്കെതിരായ ഭീകരവാദ ആരോപണങ്ങളെ അംബാസഡർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. "ഞങ്ങൾ ആർക്കെതിരെയും ഒരു ഭീകരാക്രമണവും നടത്തിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളെ ആർക്കും ഭീകരരെന്ന് മുദ്രകുത്താൻ കഴിയില്ല. ഇസ്രയേലിനെയും സയണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തെയും അങ്ങനെ ചിത്രീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മഹാത്മാഗാന്ധിയെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനെയും പലസ്തീനികൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഭഗത് സിങ്ങിനെപ്പോലുള്ള ഇന്ത്യൻ നായകരെയും അനുസ്മരിച്ചു. മഹാത്മാഗാന്ധി യുഎൻ പ്രമേയത്തെ എതിർത്തതു മുതൽ നിലവിലെ സർക്കാരിൻ്റെ യുഎൻ പിന്തുണ വരെ ഇന്ത്യ എപ്പോഴും പലസ്തീനൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പത്ത് ദിവസത്തിൽ താഴെ മാത്രം മുൻപുപോലും പലസ്തീനെ പിന്തുണച്ചുള്ള ഒരു യുഎൻ പ്രമേയത്തിന് ഇന്ത്യ അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തതായി അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ, പലസ്തീനിൽ ഒരു ആശുപത്രി നിർമിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻകാലത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെയും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പദ്ധതികളും അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിച്ചു. "ഇന്ത്യ പലസ്തീനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ത്യ പലസ്തീനോടൊപ്പമുണ്ട്, ഇന്ത്യ പലസ്തീനോടൊപ്പം തുടരും," സാവേശ് പറഞ്ഞു.

പലസ്തീൻ വിഷയത്തിന് കരുത്ത് പകരാൻ എല്ലാവരും തങ്ങളുടേതായ പങ്ക് വഹിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. "എല്ലാവർക്കും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ കഴിയും. ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടം ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നതിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. അതിനാൽ പലസ്തീനെക്കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റുകൾ ഇടുന്നത് നിർത്തരുത്, ഞങ്ങളുടെ വിഡിയോകൾ പങ്കിടുന്നത് നിർത്തരുത്," അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. താത്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരു വഴിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെയും അധിനിവേശക്കാരെ എങ്ങനെ ചെറുത്തുനിന്നുവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "എല്ലാ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും, പ്രത്യേകിച്ച് നയതന്ത്രപരമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ അധിനിവേശത്തെ ചെറുക്കുന്നത് തുടരും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

