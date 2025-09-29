'കേരളം പലസ്തീന് ജനതയ്ക്കൊപ്പം'; ഇന്ത്യയിലെ പലസ്തീന് സ്ഥാനപതിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി
മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായാണ് അബു ഷാവേസ് കേരളത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്
Published : September 29, 2025 at 5:21 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളം സന്ദർശിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പലസ്തീൻ സ്ഥാനപതി അബ്ദുള്ള അബു ഷാവേഷിനോട് പലസ്തീൻ ജനതയോടുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഐക്യദാർഢ്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് അറിയിച്ചു. കേരളം എന്നും പലസ്തീൻ ജനതയ്ക്കൊപ്പമാണ്. സാമ്രാജ്യത്വ പിന്തുണയോടെ എല്ലാ അന്താരാഷ്ട്ര ചട്ടങ്ങളെയും അട്ടിമറിച്ചാണ് പലസ്തീൻ്റെ ജനാധിപത്യ അവകാശങ്ങൾ ഇസ്രയേൽ നിഷേധിച്ചുപോരുന്നതെന്നും പിണറായി വിജയന് പിന്നീട് ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
പലസ്തീൻ ജനതയുടെ സ്വയം നിർണ്ണയാവകാശത്തിനൊപ്പമാണ് കേരളം. ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭയിലെ പ്രമേയത്തിനനുസൃതമായി കിഴക്കൻ ജെറുസലേം തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സാധ്യമാക്കാനും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഒന്നിച്ച് അണിനിരക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്ശനത്തിനായാണ് അബു ഷാവേസ് കേരളത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. സമാധാന ശ്രമങ്ങളെയെല്ലാം അട്ടിമറിക്കുന്നത് അമേരിക്കയാണെന്ന് അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ ആരോപിച്ചു. ഐക്യരാഷ്ട്ര പൊതുസഭയില് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ബെഞ്ചമിന് നെതന്യാഹു നടത്തിയ പ്രകോപനപരമായ പ്രസംഗത്തെയും അദ്ദേഹം ചര്ച്ചയില് എടുത്തുകാട്ടി. പലസ്തീന് ജനതയെ പൂര്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുമെന്നാണ് നെതന്യാഹു പ്രസംഗത്തില് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്നും അബു ഷാവേസ് പറഞ്ഞു.
എന്നാല് അവരുടെ ആ ദൗത്യം വിജയം കാണില്ലെന്നും തങ്ങള്ക്കൊപ്പം ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം അണിചേരണമെന്നും അബു ഷാവേസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. 65000ത്തിലേറെ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് അവര് ഇതിനകം തന്നെ അപഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ വംശഹത്യയ്ക്കതെിരെ ലോക രാജ്യങ്ങള് ഒരുമിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തിക്കാട്ടി.
ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിരവധി ലോക രാജ്യങ്ങള് പലസ്തീനെ സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പലസ്തീനില് നിന്നുള്ള മധുര പലഹാരങ്ങളും അബു ഷാവേസ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സമ്മാനിച്ചു. നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാല് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ദീര്ഘനേരം അബു ഷാവേസുമായി ചര്ച്ച നടത്താനായില്ല. അതില് അദ്ദേഹം ക്ഷമാപണം നടത്തിയ ശേഷമാണ് പിരിഞ്ഞത്.
നേരത്തെ പലസ്തീൻ- ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം സമാധാനപരമായി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള 'ന്യൂയോർക്ക് പ്രഖ്യാപനത്തെ' അംഗീകരിച്ച് ഇന്ത്യ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. വെള്ളിയാഴ്ച നടന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയിലാണ് ഇന്ത്യ പലസ്തീന് അനുകൂലമായി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഫ്രാൻസ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിന് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ 142 രാജ്യങ്ങൾ അനുകൂലമായി വോട്ട് ചെയ്തു.
10 രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ എതിർക്കുകയും 12 രാജ്യങ്ങൾ വോട്ടെടുപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകള്. ഗൾഫ്, അറബ് രാജ്യങ്ങൾ പ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചപ്പോള് അർജൻ്റീന, ഹംഗറി, ഇസ്രയേൽ, അമേരിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങള് പ്രമേയത്തെ എതിർത്ത് വോട്ട് ചെയ്തു.