ETV Bharat / state

ഓര്‍മയായി ഓഫ് റോഡും മനംകവരും കാഴ്‌ചകളും; പിടിപ്പുകേടില്‍ പിടയുന്ന പാലക്കയംതട്ട് - PALAKKAYAMTHATTU

പാലക്കയംതട്ട് ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 23, 2025 at 1:30 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 1:42 PM IST 4 Min Read

കണ്ണൂർ: വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫ്‌ റോഡ് യാത്രകള്‍ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു മനോഹരമായ അനുഭവം പകരുന്നയിടമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നടുവിൽ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാലക്കയം തട്ട്. സുഹൃദ്‌സംഘത്തിനും കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും പ്രണയിതാക്കള്‍ക്കുമെല്ലാം ഒത്തു ചേരാന്‍ പറ്റിയ ഇടം. സദാസമയവും വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റും വിശാലമായ പുൽമേടും, ആകാശവും ഭൂമിയും ഒരേ തലത്തിൽ കാണുന്ന വ്യൂ പോയിന്‍റ്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മാറിമറിയുന്ന കാലാ വസ്ഥയില്‍ കോടമഞ്ഞും കുളിർക്കാറ്റും ചാറ്റൽ മഴയും സഞ്ചാരികളെ തഴുകാനെത്തും. കാൽ നൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് വരെ ഇതായിരുന്നു പാലക്കയം തട്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് നിരാശ മാത്രമാണ് ഈ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം സമ്മാനിക്കുക. ടൂറിസം സാധ്യതകൾ കണ്ട് തുറന്ന മൂന്നോ നാലോ റിസോർട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ സജീവമായുള്ളത്. സർക്കാരിന്‍റെയും അധികൃതരെയും പിടിപ്പുകേടിൽ 60 ഏക്കറോളം വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്ന പാലക്കയം തട്ടിന്‍റെ മരണ മണി മുഴങ്ങുകയാണോ...? ഓഫ്‌ റോഡുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് സഞ്ചാരികളില്‍ അധികവും ഇവിടെയെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍, മികച്ച റൈഡിങ് അനുഭവം നല്‍കിയിരുന്ന ഓഫ് റോഡിനെ ഇപ്പോള്‍ ടാര്‍ വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുത്തനെ ഉള്ള എട്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇപ്പോള്‍ ഏതുവാഹനത്തിലായാലും സുഖമായി മലയുടെ മുകളിൽ തട്ടില്‍ വരെ എത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്.

പാർക്കിങ് ഫീസും എൻട്രി ഫീസും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാലക്കയം തട്ടിലെ കാഴ്‌ചകള്‍ അത്ര സുഖകരമല്ല. 2016 മുതൽ നടത്തിപ്പിനെടുത്തവർ കാലാ കാലങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നതിന്‍റെ ശേഷിപ്പുകളാണ് അധികവും. കൂടാരങ്ങൾ, കളി ഉപകരണങ്ങൾ, റൈഡുകൾ എന്നിവയൊക്കെ തകർന്നു നിലം പൊത്തി. ഒന്നിന് നാൽപതിനായിരം രൂപ ചിലവിൽ സ്ഥാപിച്ച 35 സോളാർ വിളക്കുകളില്‍ പകുതിയും പിഴുതു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു, ഒന്നു പോലും കത്തുന്നില്ല. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തലങ്ങും വിലങ്ങും നിർമ്മിച്ച നടപ്പാതകൾ മണ്ണൊലിച്ച് പാറക്കൂട്ടങ്ങളായി മാറി. വലിയ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നാടിന്‍റെ ടൂറിസം സ്വപ്നങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണമായും കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ് പാലക്കയംതട്ടിലെ വ്യൂപോയിന്‍റ് (Etv Bharat)

ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് ഒമ്പത് വർഷത്തെ മാത്രം ആയുസ്



പാലക്കയം തട്ടിലെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ കണ്ടറിഞ്ഞു 2016 നവംബറിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഡിടിപിസിയുടെ നേതൃത്വ ത്തിൽ പാലക്കയംതട്ട് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്തത്. ഒരു കോടി രൂപ മുടക്കി ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, സുരക്ഷാ വേലികൾ, സോളാർ വിളക്കുകൾ, ഫെസിലിറ്റി സെന്‍റര്‍ എന്നിവ ഡിടിപിസി നിർമിച്ചു ശേഷം ടെൻഡർ മുഖേന കേന്ദ്രം നടത്തിപ്പിന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഒരു ദിവസം 5000 പേർ വരെ പാലക്കായത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇവിടേക്ക് ഓഫ് റോഡുകൾ ആയതിനാൽ ജീപ്പുകളിലാണ് സന്ദർശകർ എത്തിയത്. മണ്ടളം, കൈതളം, മഞ്ഞുമല എന്നിവിടങ്ങളിലായി 40 ജീപ്പുകൾ ആണ് ഇടതടവില്ലാതെ സർവീസ് നടത്തിയത്. പാലക്കയംതട്ടിലെ തകർന്ന ശുചിമുറികളും നടപ്പാതയും (Etv Bharat) സര്‍ക്കാരിനെ പഴിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഓരോ വർഷവും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് ഡിറ്റിപിസി കരാര്‍ കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ട യാതൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും പാലക്കയം തട്ടിൽ ഒരുക്കുന്നില്ലെന്ന് നടുവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ബേബി ഓടമ്പള്ളി പറഞ്ഞു. സഞ്ചാരികളില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് ഒരു തുക പോലും പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. നികുതി വരുമാനം മാത്രമാണ് നിലവിൽ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ തകർച്ചയുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാന സർ ക്കാരിനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പിന്നില്‍ ക്വാറി- റിസോര്‍ട്ട് ലോബികളോ? സർക്കാർ, സ്വകാര്യ, റവന്യു വിഭാഗം തമ്മിലുള്ള കേസുകളും തുടർ കേസുകളും ആയതോടെയാണ് പാലക്കയത്തെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾക്ക് ആദ്യമായി തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. പാലക്കയം തട്ട് ടൂറിസം രംഗം വളർന്നതോടെ ഇതിനെ തകർക്കാൻ ക്വാറി, റിസോര്‍ട്ട് ലോബികള്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് പ്രധാന പരാതി. റിസോർട്ട് നടത്തിപ്പിനായി 100 ഏക്കറിന് മുകളിൽ ചിലർ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയെന്ന് നാട്ടുകാർ തന്നെ പറയുന്നു. പാലക്കയംതട്ടിലെ ഫോട്ടോ പോയിന്‍റ് (Etv Bharat) 2013 ശേഷമാണ് പാലക്കയത്ത് ഭൂമി ഇടപാടുകൾ മുഴുവൻ നടന്നത്. രണ്ടേക്കറിന് രേഖയുള്ളവർ പോലും 20 ഏക്കർ സ്ഥലമു ണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും സഹായത്തോടെ നികുതിയടച്ച് ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തിയതായി ആരോപണമുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറിയ സ്ഥലം തങ്ങളുടേതാണെന്ന് കാണിച്ച് വെള്ളാഡ് ദേവസ്വമാണ് ആദ്യം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജന്മിയെന്ന നിലയിൽ കുടിയന്മാർക്കും വനഭൂമിക്കും വിട്ടുകൊടുത്ത സ്ഥലം ഒഴിവാക്കിയാൽ അവശേ ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം താങ്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നായിരുന്നു ദേവസ്വത്തിന്‍റെ വാദം. സ്വകാര്യഭൂമിയും ദേവസ്വം ഭൂമിയും റവന്യു ഭൂമിയും അളന്നു ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് നിലവിലെ കോടതി നിര്‍ദേശം.



ടെണ്ടറുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു....?



2016 മുതൽ ടെൻഡർ കൊടുത്തെങ്കിലും കോവിഡിന് ശേഷം ടെൻഡർ വിളിച്ച് നടത്തിപ്പിന് കൊടുക്കാതെ ഡിടിപിസി നേരിട്ട് നടത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ അടുത്തിടെ വീണ്ടും സ്വകാര്യവ്യക്തിക്ക് നടത്തിപ്പിനുള്ള കരാര്‍ ലഭിച്ചു. പന്ത്രണ്ട് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരാശരി ഒരു ദിവസം ശരാശരി 300 സഞ്ചാരികളാണ് ഇപ്പോള്‍ പാലക്കയത്ത് എത്തുന്നത്. 35 രൂപയായിരുന്ന പ്രവേശന നിരക്ക് ഇപ്പോള്‍ 50 രൂപയാണ്. പാലക്കയംതട്ടിൽ സഞ്ചാരികൾ കുറഞ്ഞ തോടെ ടെൻഡറിലും വൻ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്. പാലക്കയംതട്ടിലെ തകര്‍ന്ന നടപ്പാത (Etv Bharat) ഒരു വർഷത്തേക്ക് 816000 രൂപയും ജിഎസ്‌ടിയും ചേർത്താണ് ടെണ്ടർ നൽകിയത്. മൂന്നു വർഷമാണ് കാലാവധി. ഓരോ വർഷവും 10% തുക കൂട്ടണമെന്നാണ് കരാര്‍. കഴിഞ്ഞവർഷം ടെണ്ടർ തുക 46 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നെങ്കിലും ടെണ്ടര്‍ പിടിച്ച വ്യക്തി പണം കെട്ടിവെക്കാത്തതിനാൽ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല. 2016ൽ പ്രതിമാസം 305000 രൂപയും ജിഎസ്‌ടിയും ചേര്‍ത്ത് 360600 രൂപക്കായിരുന്നു ടെണ്ടര്‍ നല്‍കിയിരുന്നത്. പത്തു വർഷത്തിനിപ്പുറം ഇതിന്‍റെ നാലിലൊന്ന് തുക മാത്രമാണ് കരാര്‍ ഇനത്തില്‍ ലഭിക്കുന്നത്. 13 പേരാണ് ഇത്തവണ ടെണ്ടര്‍ ഫോറം വാങ്ങിയതെങ്കിലും തിരികെ നൽകിയത് മൂന്നുപേര്‍ മാത്രമാണ്. അതേസമയം, പാലക്കയം തട്ടിലെ ടൂറിസം വികസനത്തിനായി ഒരു കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ബജറ്റിൽ വക യിരു ത്തിയിട്ടുണ്ട്.



കണ്ണൂർ: വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ഓഫ്‌ റോഡ് യാത്രകള്‍ ഇഷ്‌ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കു മനോഹരമായ അനുഭവം പകരുന്നയിടമാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ നടുവിൽ പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പാലക്കയം തട്ട്. സുഹൃദ്‌സംഘത്തിനും കുടുംബങ്ങള്‍ക്കും പ്രണയിതാക്കള്‍ക്കുമെല്ലാം ഒത്തു ചേരാന്‍ പറ്റിയ ഇടം. സദാസമയവും വീശിയടിക്കുന്ന കാറ്റും വിശാലമായ പുൽമേടും, ആകാശവും ഭൂമിയും ഒരേ തലത്തിൽ കാണുന്ന വ്യൂ പോയിന്‍റ്. നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മാറിമറിയുന്ന കാലാ വസ്ഥയില്‍ കോടമഞ്ഞും കുളിർക്കാറ്റും ചാറ്റൽ മഴയും സഞ്ചാരികളെ തഴുകാനെത്തും. കാൽ നൂറ്റാണ്ടുമുമ്പ് വരെ ഇതായിരുന്നു പാലക്കയം തട്ട്. എന്നാൽ ഇന്ന് സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് നിരാശ മാത്രമാണ് ഈ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം സമ്മാനിക്കുക. ടൂറിസം സാധ്യതകൾ കണ്ട് തുറന്ന മൂന്നോ നാലോ റിസോർട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോള്‍ സജീവമായുള്ളത്. സർക്കാരിന്‍റെയും അധികൃതരെയും പിടിപ്പുകേടിൽ 60 ഏക്കറോളം വ്യാപിച്ചു കിടന്നിരുന്ന പാലക്കയം തട്ടിന്‍റെ മരണ മണി മുഴങ്ങുകയാണോ...? ഓഫ്‌ റോഡുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് സഞ്ചാരികളില്‍ അധികവും ഇവിടെയെത്തിയിരുന്നത്. എന്നാല്‍, മികച്ച റൈഡിങ് അനുഭവം നല്‍കിയിരുന്ന ഓഫ് റോഡിനെ ഇപ്പോള്‍ ടാര്‍ വിഴുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുത്തനെ ഉള്ള എട്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരം ഇപ്പോള്‍ ഏതുവാഹനത്തിലായാലും സുഖമായി മലയുടെ മുകളിൽ തട്ടില്‍ വരെ എത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. പാർക്കിങ് ഫീസും എൻട്രി ഫീസും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും പാലക്കയം തട്ടിലെ കാഴ്‌ചകള്‍ അത്ര സുഖകരമല്ല. 2016 മുതൽ നടത്തിപ്പിനെടുത്തവർ കാലാ കാലങ്ങളിൽ നിർമ്മിച്ച കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നതിന്‍റെ ശേഷിപ്പുകളാണ് അധികവും. കൂടാരങ്ങൾ, കളി ഉപകരണങ്ങൾ, റൈഡുകൾ എന്നിവയൊക്കെ തകർന്നു നിലം പൊത്തി. ഒന്നിന് നാൽപതിനായിരം രൂപ ചിലവിൽ സ്ഥാപിച്ച 35 സോളാർ വിളക്കുകളില്‍ പകുതിയും പിഴുതു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു, ഒന്നു പോലും കത്തുന്നില്ല. മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് തലങ്ങും വിലങ്ങും നിർമ്മിച്ച നടപ്പാതകൾ മണ്ണൊലിച്ച് പാറക്കൂട്ടങ്ങളായി മാറി. വലിയ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നാടിന്‍റെ ടൂറിസം സ്വപ്നങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂര്‍ണമായും കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ് പാലക്കയംതട്ടിലെ വ്യൂപോയിന്‍റ് (Etv Bharat)

ടൂറിസം പദ്ധതിക്ക് ഒമ്പത് വർഷത്തെ മാത്രം ആയുസ്



പാലക്കയം തട്ടിലെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ കണ്ടറിഞ്ഞു 2016 നവംബറിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഡിടിപിസിയുടെ നേതൃത്വ ത്തിൽ പാലക്കയംതട്ട് വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് തുറന്നു കൊടുത്തത്. ഒരു കോടി രൂപ മുടക്കി ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, സുരക്ഷാ വേലികൾ, സോളാർ വിളക്കുകൾ, ഫെസിലിറ്റി സെന്‍റര്‍ എന്നിവ ഡിടിപിസി നിർമിച്ചു ശേഷം ടെൻഡർ മുഖേന കേന്ദ്രം നടത്തിപ്പിന് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടക്കത്തിൽ ഒരു ദിവസം 5000 പേർ വരെ പാലക്കായത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇവിടേക്ക് ഓഫ് റോഡുകൾ ആയതിനാൽ ജീപ്പുകളിലാണ് സന്ദർശകർ എത്തിയത്. മണ്ടളം, കൈതളം, മഞ്ഞുമല എന്നിവിടങ്ങളിലായി 40 ജീപ്പുകൾ ആണ് ഇടതടവില്ലാതെ സർവീസ് നടത്തിയത്. പാലക്കയംതട്ടിലെ തകർന്ന ശുചിമുറികളും നടപ്പാതയും (Etv Bharat) സര്‍ക്കാരിനെ പഴിച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഓരോ വർഷവും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് ഡിറ്റിപിസി കരാര്‍ കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ട യാതൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യവും പാലക്കയം തട്ടിൽ ഒരുക്കുന്നില്ലെന്ന് നടുവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ബേബി ഓടമ്പള്ളി പറഞ്ഞു. സഞ്ചാരികളില്‍ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന തുകയിൽ നിന്ന് ഒരു തുക പോലും പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്നില്ല. നികുതി വരുമാനം മാത്രമാണ് നിലവിൽ പഞ്ചായത്തിന് ലഭിക്കുന്നത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ തകർച്ചയുടെ പൂർണ ഉത്തരവാദിത്തം സംസ്ഥാന സർ ക്കാരിനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പിന്നില്‍ ക്വാറി- റിസോര്‍ട്ട് ലോബികളോ? സർക്കാർ, സ്വകാര്യ, റവന്യു വിഭാഗം തമ്മിലുള്ള കേസുകളും തുടർ കേസുകളും ആയതോടെയാണ് പാലക്കയത്തെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾക്ക് ആദ്യമായി തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്. പാലക്കയം തട്ട് ടൂറിസം രംഗം വളർന്നതോടെ ഇതിനെ തകർക്കാൻ ക്വാറി, റിസോര്‍ട്ട് ലോബികള്‍ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്നാണ് പ്രധാന പരാതി. റിസോർട്ട് നടത്തിപ്പിനായി 100 ഏക്കറിന് മുകളിൽ ചിലർ വാങ്ങിക്കൂട്ടിയെന്ന് നാട്ടുകാർ തന്നെ പറയുന്നു. പാലക്കയംതട്ടിലെ ഫോട്ടോ പോയിന്‍റ് (Etv Bharat) 2013 ശേഷമാണ് പാലക്കയത്ത് ഭൂമി ഇടപാടുകൾ മുഴുവൻ നടന്നത്. രണ്ടേക്കറിന് രേഖയുള്ളവർ പോലും 20 ഏക്കർ സ്ഥലമു ണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും സഹായത്തോടെ നികുതിയടച്ച് ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തിയതായി ആരോപണമുണ്ട്. വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി മാറിയ സ്ഥലം തങ്ങളുടേതാണെന്ന് കാണിച്ച് വെള്ളാഡ് ദേവസ്വമാണ് ആദ്യം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ജന്മിയെന്ന നിലയിൽ കുടിയന്മാർക്കും വനഭൂമിക്കും വിട്ടുകൊടുത്ത സ്ഥലം ഒഴിവാക്കിയാൽ അവശേ ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം താങ്കൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നായിരുന്നു ദേവസ്വത്തിന്‍റെ വാദം. സ്വകാര്യഭൂമിയും ദേവസ്വം ഭൂമിയും റവന്യു ഭൂമിയും അളന്നു ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് നിലവിലെ കോടതി നിര്‍ദേശം.



ടെണ്ടറുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു....?



2016 മുതൽ ടെൻഡർ കൊടുത്തെങ്കിലും കോവിഡിന് ശേഷം ടെൻഡർ വിളിച്ച് നടത്തിപ്പിന് കൊടുക്കാതെ ഡിടിപിസി നേരിട്ട് നടത്തുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ അടുത്തിടെ വീണ്ടും സ്വകാര്യവ്യക്തിക്ക് നടത്തിപ്പിനുള്ള കരാര്‍ ലഭിച്ചു. പന്ത്രണ്ട് താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശരാശരി ഒരു ദിവസം ശരാശരി 300 സഞ്ചാരികളാണ് ഇപ്പോള്‍ പാലക്കയത്ത് എത്തുന്നത്. 35 രൂപയായിരുന്ന പ്രവേശന നിരക്ക് ഇപ്പോള്‍ 50 രൂപയാണ്. പാലക്കയംതട്ടിൽ സഞ്ചാരികൾ കുറഞ്ഞ തോടെ ടെൻഡറിലും വൻ ഇടിവാണ് ഉണ്ടായത്. പാലക്കയംതട്ടിലെ തകര്‍ന്ന നടപ്പാത (Etv Bharat) ഒരു വർഷത്തേക്ക് 816000 രൂപയും ജിഎസ്‌ടിയും ചേർത്താണ് ടെണ്ടർ നൽകിയത്. മൂന്നു വർഷമാണ് കാലാവധി. ഓരോ വർഷവും 10% തുക കൂട്ടണമെന്നാണ് കരാര്‍. കഴിഞ്ഞവർഷം ടെണ്ടർ തുക 46 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നെങ്കിലും ടെണ്ടര്‍ പിടിച്ച വ്യക്തി പണം കെട്ടിവെക്കാത്തതിനാൽ തുടർനടപടികൾ ഉണ്ടായില്ല. 2016ൽ പ്രതിമാസം 305000 രൂപയും ജിഎസ്‌ടിയും ചേര്‍ത്ത് 360600 രൂപക്കായിരുന്നു ടെണ്ടര്‍ നല്‍കിയിരുന്നത്. പത്തു വർഷത്തിനിപ്പുറം ഇതിന്‍റെ നാലിലൊന്ന് തുക മാത്രമാണ് കരാര്‍ ഇനത്തില്‍ ലഭിക്കുന്നത്. 13 പേരാണ് ഇത്തവണ ടെണ്ടര്‍ ഫോറം വാങ്ങിയതെങ്കിലും തിരികെ നൽകിയത് മൂന്നുപേര്‍ മാത്രമാണ്. അതേസമയം, പാലക്കയം തട്ടിലെ ടൂറിസം വികസനത്തിനായി ഒരു കോടി രൂപ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഈ ബജറ്റിൽ വക യിരു ത്തിയിട്ടുണ്ട്.



Last Updated : May 23, 2025 at 1:42 PM IST