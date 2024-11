ETV Bharat / state

തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുനമ്പം വിഷയമാക്കാന്‍ ബിജെപി; പാലക്കാട്ടെ സ്ഥാനാർത്ഥി മുനമ്പത്തെത്തും

BJP to use Munambam strike in Election ( ETV Bharat )