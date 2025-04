ETV Bharat / state

വിട ചൊല്ലി ജന്മനാട്; പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രാമചന്ദ്രന് അന്ത്യാഞ്ജലി - KOCHI MAN TERROR TRIBUTE

രാമചന്ദ്രൻ്റെ ഭൗതിക ശരീരം പൊതു ദർശനത്തിന് വച്ചപ്പോൾ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : April 25, 2025 at 11:34 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 11:42 AM IST 2 Min Read

എറണാകുളം: പഹൽഗാം ഭീകരാക്രമണത്തിൽ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ട കൊച്ചി ഇടപ്പള്ളി സ്വദേശി എൻ. രാമചന്ദ്രന് ജന്മനാടിൻ്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി. ഇടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൽ നടന്ന പൊതുദർശനം അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം മൃതദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസതിയായ നീരാഞ്ജനത്തിലേക്ക് മാറ്റി. കേരള ഗവർണർ രജേന്ദ്ര ആർലേക്കർ, ഗോവ ഗവർണർ പി എസ്. ശ്രീധരൻ പിള്ള, മന്ത്രി പി.രാജീവ്, ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ രാമചന്ദ്രന് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു. ജനപ്രതിനിധികൾ, നാട്ടുകാർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് പേർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാമചന്ദ്രനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാനായി എത്തി. ഹിന്ദു സന്യാസിമാരും മുസ്‌ലിം പണ്ഡിതരും അദ്ദേഹത്തിന് അന്ത്യാഞ്ജലിയർപ്പിച്ചത് ശ്രദ്ധേയമായി. പ്രിയതമനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ തീവ്ര ദുഃഖത്തിൽ വിങ്ങിപ്പൊട്ടുന്ന ഭാര്യ ഷീലയുടെയും മകൾ ആരതിയുടെയും കാഴ്ച ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തെ സ്പർശിക്കുന്നതായിരുന്നു. രാമചന്ദ്രൻ ഏറെ സ്നേഹിച്ച നീരാഞ്ജനത്തിൽ നിന്നും രാവിലെ പതിനൊന്നരയോടെ മൃതദേഹം ഇടപ്പള്ളി ശ്മശാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. തുടർന്ന് അവിടെ വച്ച് സംസ്കാരം നടക്കും. അതിനു ശേഷം കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അനുശോചന യോഗവും ചേരും. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെയാണ് ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൽ പൊതുദർശനത്തിനായി എത്തിച്ചത്. രാവിലെ 9 മണി വരെയായിരുന്നു പൊതുദർശനം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നതെങ്കിലും, എത്തുന്നവരുടെ തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്ത് സമയം 9.45 വരെ നീട്ടുകയായിരുന്നു.

