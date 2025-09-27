ETV Bharat / state

പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഇതിലും വലിയ പദവി ലഭിക്കാനില്ല, ഡല്‍ഹിയിലും കേരളത്തിലുമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കും: പി സന്തോഷ്‌കുമാര്‍ എംപി

സിപിഐയുടെ പരമോന്നത സമിതിയായ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാളും മലയാളിയുമായ സന്തോഷ്‌കുമാര്‍ ഇടിവി ഭാരത് ബ്യൂറോ ചീഫ് ബിജു ഗോപിനാഥിനോട് സംസാരിക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: കുട്ടികളുടെ സംഘടനയായ ബാലവേദി മുതൽ സിപിഐയിൽ വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങിയ പാരമ്പര്യമാണ് പി. സന്തോഷ്‌കുമാറിൻ്റേത്. ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ പാർട്ടിയിലെ പടവുകൾ ഒന്നൊന്നായി ചവിട്ടിക്കയറിയ സന്തോഷ്‌കുമാർ ഇന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നത് സിപിഐയുടെ പരമോന്നത സമിതിയായ ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ചണ്ഡിഗഡ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസിലൂടെ ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കുയർത്തപ്പെട്ട സന്തോഷ്‌കുമാർ അവിടേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സഖാവു കൂടിയാണ്.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ മലയോര കുടിയേറ്റ മേഖലയായ ഇരിക്കൂറിലെ പടിയൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ആ യാത്ര ഇന്നെത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ സഭകളിലൊന്നായ രാജ്യസഭയിലാണ്. രാജ്യസഭാ എം.പി. എന്ന പദവി കൂട്ടിനുള്ളപ്പോഴും, പാർട്ടി ദേശീയ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗമാകുക എന്നതു തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരമായി സന്തോഷ്‌കുമാർ കാണുന്നത്.

പാർട്ടിയുടെ പരമോന്നത പദവിയിലെത്തിയതിൻ്റെ സന്തോഷം ഇടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് യുവ എം.പി. കൂടിയായ സന്തോഷ്‌കുമാർ. ഒപ്പം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ അഭിവാജ്യ ഘടകമായി ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നു.

സിപിഐയുടെ പരമോന്നത സമിതിയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം എങ്ങനെ കാണുന്നു?

വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് പാർട്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 35 വർഷമായി പാർട്ടി അംഗമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. പാർട്ടിയുടെ തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. പിന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായി. പിന്നീട് പാർട്ടി ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി. ദേശീയ കൗൺസിൽ അംഗമായി, ദേശീയ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗമായി.

ഇപ്പോൾ പാർട്ടിയുടെ പരമോന്നത സമിതിയായ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റിലും എത്തി. നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ എ.ഐ.എസ്.എഫിൻ്റെ യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. എ.ഐ.എസ്.എഫിൻ്റെ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയും മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റുമായിരുന്നു. പിന്നീട് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു.

എ.ഐ.വൈ.എഫിൻ്റെ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റും ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. എ.ഐ.വൈ.എഫിൻ്റെ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിയും അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡൻ്റുമായി. 1992-ൽ കുറച്ചു കാലം അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ദിവസത്തിൽ ഏതാനും മണിക്കൂർ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നു മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നതൊഴിച്ചാൽ ഇത്രയും കാലം മുഴുവൻ സമയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകൻ തന്നെയായിരുന്നു.

ദേശീതലത്തിൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യം വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ്. വോട്ട് ചോർ മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുന്നണിയിലെ എല്ലാ സഖ്യകക്ഷികളെയും കൂട്ടി രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രക്ഷോഭത്തിനു തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ മുന്നണിയിലെ സഖ്യകക്ഷിയായ സിപിഐക്ക് എന്ത് പങ്കാകും വഹിക്കാനുണ്ടാകുക?

സിപിഐ ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ മുന്നിൽത്തന്നെയുണ്ട്. ബിഹാറിൽ പാർട്ടി വോട്ടർ അധികാർ യാത്രയുടെ മുന്നിൽ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു.

ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യം ആലോചിക്കുന്നത്?

ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ ബിഹാറിൽ മുന്നണി പൂർണ ഐക്യത്തോടെ മത്സരിക്കും. ഇപ്പോൾ സീറ്റു ചർച്ചകളൊക്കെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. സമ്പൂർണ ഐക്യത്തോടെ മത്സരിച്ച് ബിഹാറിൽ ഇന്ത്യാ സഖ്യം അധികാരം പിടിക്കും.

കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും രാജ്യസഭാ എം.പി.യും എന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ പ്രവർത്തനം പൂർണമായും ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ചാകുമോ ഇനിയങ്ങോട്ട്?

അങ്ങനെയല്ല, ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും പോഷക സംഘടനയുടെ അഖിലേന്ത്യാ സെക്രട്ടറിയും എന്ന നിലയിൽ മാറി മാറി കേരളത്തിലും കേന്ദ്രത്തിലുമായി പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചു കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ചുവെന്നേയുള്ളൂ.

പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കഴിഞ്ഞ് പുതിയ കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഇതിലും വലിയ പാർട്ടി പദവിയിലേക്കെത്തുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ?

ഇല്ല. ചുമതലകളുണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചതിലും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഇനി വരാനില്ല. കേന്ദ്ര സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എന്ന നിലയിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതു മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിലുള്ളത്.



1971 ല്‍ കണ്ണൂര്‍ ഇരിക്കൂര്‍ പടിയൂരില്‍ കെ പി പ്രഭാകരന്റെയും പിവി രാധയുടെയും മകനായി ജനനം. എഐവൈഎഫ്, എഐഎസ്എഫ് എന്നിവയുടെ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡൻ്റും സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു. സിപിഐ തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി, കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്നീ പദവികള്‍ വഹിച്ചു. 2022 ല്‍ ബിനോയ് വിശ്വം രാജ്യസഭയില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ചപ്പോള്‍ പകരക്കാരനായി പാര്‍ട്ടി രാജ്യ സഭയിലേക്കയച്ചു. നിലവില്‍ സിപിഐ രാജ്യസഭാ കക്ഷി നേതാവാണ്.

