'ഇവിടെ ഒരു വക്കീൽ ഉണ്ട്, കോടതി ചോദിച്ചപ്പോൾ കാണിച്ചത് ശങ്കരാടി പറഞ്ഞ രേഖ'; മാത്യു കുഴൽനാടനെതിരെ ഒളിയമ്പുമായി മന്ത്രി പി രാജീവ്‌

മന്ത്രി പി രാജീവ്‌ (Sabha TV)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 7, 2025 at 12:06 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തിനിടയിലും മാസപ്പടി കേസിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽനിന്ന് തിരിച്ചടിയേറ്റ മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎയ്‌ക്കെതിരെ ഒളിയമ്പുമായി മന്ത്രി പി രാജീവ്‌. ഹൈക്കോടതിയിൽ പോയി തോറ്റു, സുപ്രീംകോടതിയിലും തിരിച്ചടി നേരിട്ടു, ഇനി ഏക ആശ്രയം അന്താരാഷ്ട്ര കോടതിയാണെന്നും പി രാജീവ്‌ പരിഹസിച്ചു. ചാനൽ ചർച്ചയിൽ കടലാസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കോടതി ചോദിച്ചപ്പോൾ കാണിച്ചത് ശങ്കരാടി പറഞ്ഞ രേഖയാണെന്നും പറഞ്ഞ് മന്ത്രി പി രാജീവ് കൈ ഉയർത്തി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.

പബ്ലിക് ഇൻ്ററസ്റ്റ്‌ ആണോ പബ്ലിസിറ്റി ഇൻ്ററസ്റ്റ്‌ ആണോ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രേരണയെന്ന് കോടതി തന്നെ പലപ്പോഴും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേ പബ്ലിസിറ്റി ഇൻ്റററസ്റ്റ്‌ തന്നെയാണ് ഇന്ന് നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്ന ബഹളത്തിനും പിന്നിൽ. കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ കോടതിയിൽ നിന്നും ഇതു പോലെ തിരിച്ചടിയേറ്റ മറ്റൊരു പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പി രാജീവ്‌ പറഞ്ഞു.

നോട്ടീസ് നൽകാതെ ബഹളമുയർത്തി ശബരിമല വിഷയത്തിൽ രണ്ടാം ദിനവും നിയമസഭ നടപടികൾ സ്തംഭിപ്പിച്ച് പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. സഭാ നടപടികൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയാതെ റിപ്പോർട്ട്‌ സമർപ്പണത്തിന് പിന്നാനാല്4 ബില്ലുകളും ബഹളത്തിനിടെ ചർച്ചയില്ലാതെ പാസാക്കി. കേരള പൊതുവില്പന നികുതി ബിൽ, കേരള സംഘങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ബിൽ, കേരള കയർ തൊഴിലാളി ഭേദഗതി ബിൽ, കേരള കയർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ സെസ് ബിൽ എന്നീ ബില്ലുകളാണ് ബഹളത്തിനിടെ അംഗീകരിച്ചത്.

ഇന്നലെയും സമാനമായി ആറ് ബില്ലുകളായിരുന്നു നിയമസഭ ചർച്ചയില്ലാതെ പാസാക്കിയത്. സഭാനടപടികൾ ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ ആരംഭിച്ചത് മുതൽക്കെ പ്രതിപക്ഷം വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയും പ്രതിഷേധവും ബഹളവും ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ സഭ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ സ്പീക്കർ നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

റിപ്പോർട്ട്‌ സമർപ്പണത്തിനിടെ ധനമന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാലും വ്യവസായ നിയമ മന്ത്രി പി രാജീവും മാത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർത്തിയത്. മൂക്ക് മുറിച്ചു ശകുനം മുടക്കുന്നവരാണ് പ്രതിപക്ഷമെന്ന് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ നോട്ടീസ് നൽകാതെയുള്ള പ്രതിഷേധം കോടതി പറഞ്ഞത് പോലെ പബ്ലിസിറ്റി ഇൻ്ററസ്റ്റാണെന്ന് പി രാജീവും വിമർശിച്ചു. ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയാണ് പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാർ ഇന്ന് പ്രതിഷേധം നടത്തിയത്. പ്രതിഷേധം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇന്നും സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറച്ചു പ്രതിപക്ഷം ബാനർ ഉയർത്തിയിരുന്നു.

Also Read: ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഇന്നും നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം; ചോദ്യോത്തര വേള നിർത്തിവച്ച് സ്‌പീക്കർ

