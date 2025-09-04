കോട്ടയം: പായസം ഇല്ലാതെ മലയാളികൾക്ക് ഓണമില്ലല്ലോ.. അരിപ്പായസമോ അരിയടയോ ഉണ്ടാക്കി ഓണ സദ്യയ്ക്ക് പ്രൗഢി കൂട്ടാൻ ശർക്കര ആവശ്യമാണ്. ഓണക്കാലമായതോടെ കോട്ടയം ചേർപ്പുങ്കലിലെ ശർക്കര നിർമാണപുരയിൽ തിരക്കേറുകയാണ്. കരിമ്പ് ആട്ടി നീര് തിളപ്പിച്ചാറ്റിയാണ് ഇവിടെ ശർക്കര നിർമിക്കുന്നത്.
കോട്ടയം കോതനല്ലൂർ റോബി ജോർജ് മാർ ശ്ലീവാ ട്രെഡേഴ്സ് ആണ് പൂർവികർ തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നത്. സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥലത്താണ് ശർക്കര നിർമാണത്തിനാവശ്യമായ കരിമ്പ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. മായമില്ലാത്ത പൂർണമായും ജൈവ മധുരമുള്ള ശർക്കരയാണ് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നടത്തിപ്പുകാർ പറഞ്ഞു.
നിർമാണം ഇങ്ങനെ
പാടത്തുനിന്നും വെട്ടിയ കരിമ്പ് റോളറിൽ കയറ്റി നീരെടുത്ത് വെള്ളം ബാഷ്പീകരിച്ച് തിളപ്പിക്കും. നൂറു ലിറ്റർ നീരിന് ബാഷ്പീകരണം നടക്കാൻ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം വേണ്ടി വരും. തിളപ്പിക്കുന്നതിന് കരിമ്പിൻചണ്ടികളും വിറകുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വറ്റിച്ചെടുത്ത കരിമ്പ് നീര് തടി മരവിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി ചെറു ചൂടോടെ ഉരുട്ടിയെടുക്കും. ഒരു ഉരുള നൂറു ഗ്രാമുണ്ടാകുമെന്ന് ഉത്പാദകർ പറഞ്ഞു.
ഒരു കിലോ ശർക്കരയ്ക്ക് വില 180 രൂപയാണ്. ജീരകം, ഏലയ്ക്ക, ചുക്ക് എന്നിവ ചേർത്ത് മൂല്യവർധിതമാക്കിയും ശർക്കര ഇവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. 220 രൂപയാണ് ഇത്തരം ശർക്കരകളുടെ വില. പായസം, കൊഴുക്കട്ട, ഇലയട തുടങ്ങി രുചികരമായ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശർക്കരയ്ക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യക്കാരുണ്ടെന്ന് നടത്തിപ്പുകാരനായ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു.
കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് നഷ്ടത്തിലാണ് ശർക്കര നിർമാണമുള്ളതെന്ന് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു. കൃഷിയ്ക്കും നിർമാണത്തിനുമുള്ള ചെലവുകള്ക്കനുസരിച്ച് വരവില്ലെന്നും നഷ്ടത്തിലാണെന്നും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജീവനക്കാരുടെ കുറവുണ്ടെങ്കിലും വർഷങ്ങളായി ചെയ്തു വരുന്നതിനാൽ ഈ തൊഴിൽ തുടർന്നു പോകുകയാണെന്ന് കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു.
'ശർക്കര നിർമാണത്തെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയുള്ള പണിക്കാർ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശർക്കര നിർമാണത്തിലും ഉത്പാദനത്തിലും ചെറിയ തോതിൽ ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട്. എന്നാലും വിൽപന നടക്കുന്നുണ്ട്. കടകളിലേയ്ക്കും വീടുകളിലേയ്ക്കും ശർക്കര നൽകുന്നുണ്ട്. ആവശ്യക്കാർ നേരിട്ടും വന്ന് വാങ്ങാറുണ്ട്." കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു.
പൂർവികരുടെ കാലം മുതലേ കുടുംബത്തിനു കരിമ്പ് കൃഷിയും ശർക്കര നിർമാണവും ഉണ്ടായിരുന്നതായും പൂർവികർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലിനെ തിരികെയെത്തിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് കരിമ്പിൻപാടവും ശർക്കരയും വീണ്ടെടുത്തതെന്നും കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞു.
