ഭരണ-പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള്‍ നേര്‍ക്കുനേര്‍; നാടകീയരംഗങ്ങള്‍, വാച്ച് ആന്‍ഡ് വാര്‍ഡുമായി ഉന്തും തള്ളും, സഭ ബഹിഷ്‌കരിച്ച് പ്രതിപക്ഷം

കൈയാങ്കളിയുടെ വക്കോളം എത്തിയതോടെ ഇടയില്‍ കയറിയ വാച്ച് ആന്‍ഡ് വാര്‍ഡുമായി ഇരുപക്ഷവും ഉന്തും തള്ളുമായി. തുടര്‍ന്ന് ചോദ്യത്തോര വേള റദ്ദാക്കി സഭ നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുന്നതായി സ്പീക്കര്‍ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

OPPOSITION UPROAR ROCKS ASSEMBLY (Sabha TV)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 8, 2025 at 10:05 AM IST

Updated : October 8, 2025 at 10:27 AM IST

തിരുവനന്തപുരം : ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിനവും നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. ഒമ്പതു മണിക്ക് നിയമസഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ദേവസ്വം മന്ത്രിയും ബോർഡ്‌ അംഗങ്ങളും രാജിവെയ്ക്കുന്നത് വരെ സഭാ നടപടികളുമായി നിസഹകരണം തുടരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ ക്ഷോഭിച്ചത്. ഇന്നലെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം കാണാനെത്തിയ കുട്ടികൾ കണ്ടത് സഭയിലെ ബഹളമാണ്. ഇതാണോ ജനാധിപത്യ മര്യാദ. സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറയ്ക്കുന്നതും സ്പീക്കറെ അപമാനിക്കുന്നതുമാണ് കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ കാണുന്നത്. ഇത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ലെന്നും സ്പീക്കർ പറഞ്ഞു.

SABARIMALA ASSEMBLY SABARIMALA GOLD ROW KERALA ASSEMBLY
പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ച ശേഷം പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോള്‍ (ETV Bharat)

ചോദ്യോത്തര വേള തുടരുന്നതിനിടെ സ്പീക്കറുടെ ചേംബറിനു മുന്നില്‍ ബാനര്‍ ഉയര്‍ത്തി പ്രതിഷേധിച്ച പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങള്‍ക്കു നേരേ ഭരണകക്ഷി അംഗങ്ങള്‍ പാഞ്ഞടുത്തു. കൈയാങ്കളിയുടെ വക്കോളം എത്തിയതോടെ ഇടയില്‍ കയറിയ വാച്ച് ആന്‍ഡ് വാര്‍ഡുമായി ഇരുപക്ഷവും ഉന്തും തള്ളുമായി. ഇരുപക്ഷവും വാക്കേറ്റവും തള്ളും ബഹളവും തുടരുന്നതിനിടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നും എഴുന്നേറ്റില്ല. ബഹളം രൂക്ഷമായതോടെ സ്പീക്കർ എ എൻ ഷംസീർ സഭാ നടപടികൾ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് നിർത്തിവെയ്ക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു മടങ്ങുകയായിരുന്നു. സഭാ നടപടികൾ അവസാനിച്ച ശേഷവും തമ്മിൽ പരിഹാസവും വെല്ലുവിളിയുമായി പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും നിയമസഭയിൽ തന്നെ തുടർന്നു. തുടര്‍ന്ന് സമ്മേളിച്ചപ്പോള്‍ പ്രതിപക്ഷം സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു പുറത്തിറങ്ങുകയായിരുന്നു.

നേരത്തേ, വിഷയത്തില്‍ രേഖമൂലം നടപടി പ്രകാരം കത്ത് നൽകിയാൽ ചർച്ചയ്ക്ക് തയാറാണെന്ന് പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞു. ഇതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെ പോലെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ നടത്തളത്തിൽ ഇറങ്ങി ബഹളം തുടങ്ങി. പിന്നാലെ സ്പീക്കർ ചോദ്യോത്തര വേള തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ചോദ്യോത്തര വേള പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ സഭാ നടപടികളുമായി സഹകരിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് സ്പീക്കർ നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ അംഗങ്ങൾ സ്പീക്കറുടെ താക്കീത് കൂട്ടാക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.

SABARIMALA ASSEMBLY SABARIMALA GOLD ROW KERALA ASSEMBLY
ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിഷയം നിയമസഭയിൽ അടിയന്തരപ്രമേയമായോ സബ്മിഷനായോ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസവും പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധേയം. പ്രതിഷേധമുയർത്തി ദേവസം മന്ത്രിയുടെ രാജി ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു ശബരിമല വിഷയം സർക്കാരിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഇന്നലെ ചേർന്ന കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി യോഗത്തിലും ഇതേ സമീപനം തുടരനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പഴി ചാരി ഒഴുയുന്നതിന് പകരം സ്വർണം അടിച്ചു മാറ്റാൻ കൂട്ട് നിന്ന ദേവസ്വം മന്ത്രിയും തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്‌ അംഗങ്ങളും രാജിവെയ്ക്കുന്നത് വരെ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിലും പുറത്തും പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഇന്നലെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

Last Updated : October 8, 2025 at 10:27 AM IST

