'ദ്വാരപാലക ശില്പം ഏതു കോടീശ്വരന് വിറ്റെന്നു സിപിഎം വെളിപ്പെടുത്തണം'; പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തില് ഇന്നും നിയമസഭ സ്തംഭിച്ചു
ദ്വാരപാല ശില്പം ഏതു കോടീശ്വരനു വിറ്റെന്നു സിപിഎം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് വിഡി സതീശന്. കളവ് ഇത്രയും കാലം മറച്ചു വച്ചത് ഉന്നതരെ രക്ഷിക്കാന്, സര്ക്കാരില് വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാലാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ ഹൈക്കോടതി തന്നെ നിശ്ചയിച്ചതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം.
Published : October 7, 2025 at 3:49 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി കളവുപോയ വിഷയത്തില് ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎന് വാസവൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം നിരത്തിൽ ഇറങ്ങിയതോടെ നിയമസഭ ഇന്ന് സ്തംഭിച്ചു. സഭ സമ്മേളിച്ച ഉടന് ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ രാജിയാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷം ബാനറുകളും പ്ലക്കാര്ഡുകളുമായി നടുത്തളത്തിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കി.
എന്നാല് പ്രശ്നം ചര്ച്ച ചെയ്യാന് സര്ക്കാര് ഒരുക്കമാണെന്നും പ്രതിപക്ഷം അടിയന്തിര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നല്കിയാല് പരിഗണിക്കാമെന്നും സ്പീക്കര് എംഎന് ഷംസീര് അറിയിച്ചു. സ്വര്ണ വില്പന നടത്തി ഇത്രയും കാലം മറച്ചു വച്ച ദേവസ്വം മന്ത്രിയുടെ രാജിയില് കുറഞ്ഞ ഒരു ആവശ്യവും അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടില് പ്രതിപക്ഷം ഉറച്ചു നിന്നതോടെ ചോദ്യത്തരവേളയില് സഭ നിര്ത്തിവയ്ക്കുന്നതായി സ്പീക്കര് അറിയിച്ചു.
പിന്നാലെ സഭ വീണ്ടും സമ്മേളിച്ചെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം ബഹളം തുടര്ന്നതോടെ നടപടികള് വേഗത്തിലാക്കി സഭ പിരിയുകയായിരുന്നു. ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പം ഏതു കോടീശ്വരനാണ് വിറ്റതെന്ന് സിപിഎം വെളിപ്പെടുത്തണമെന്ന് സഭ വിട്ടിറങ്ങിയ ശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ദേവസ്വം വകുപ്പിൻ്റെയും ദേവസ്വം ബോര്ഡിൻ്റെയും തലപ്പത്ത് എത്ര വലിയ കള്ളന്മാരാണെന്നും സതീശന് ചോദിച്ചു.
വളരെ ഗുരുതരമായ കളവും വില്പനയുമാണ് ശബരിമലയില് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുമായി ചേര്ന്ന് ശബരിമല അമ്പലത്തെ മാത്രമല്ല, ലക്ഷക്കണക്കിന് വിശ്വാസികളെ കൂടിയാണ് കബളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കോടതി വിമര്ശിച്ചു.
സ്വര്ണം പൂശിയ ദ്വാരപാലക ശില്പം ശബരിമലയില് നിന്നെടുത്ത് ഉയര്ന്ന വിലയ്ക്ക് വിറ്റ ശേഷം ചെമ്പ് പൂശിയ വിഗ്രഹമാണ് ചെന്നൈയില് കൊണ്ടു പോയത് എന്നുള്ള ഗുരുതരമായ കണ്ടെത്തലാണ് ഹൈക്കോടതി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
"ശബരിമലയിലെ ദ്വാരപാലക ശില്പം ഏത് കോടീശ്വൻ്റെ വീട്ടിലാണ് വിറ്റിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സിപിഎമ്മിനോടു ചോദിക്കാനുള്ളത്. അതിപ്പോള് ഏതു കോടീശ്വരൻ്റെ വീട്ടിലാണുള്ളത്? ശബരിമലയിലുള്ള പവിത്രമായ ദ്വാരപാലക ശില്പം വിറ്റു എന്നാണ് കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തല്.
എത്ര വലിയ കള്ളന്മാരാണ് ഇതിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു കളവു നടന്നുവെന്ന് ദേവസ്വം ബോര്ഡിന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ബോര്ഡ് അത് മറച്ചുവച്ചു. ഇത് പുറത്തു വന്നാല് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി മാത്രമല്ല, പല വമ്പന്മാരും കുടുങ്ങും എന്നറിയുന്നതുകൊണ്ട് മനപൂര്വം ഈ വിവരം മറച്ചു വച്ചു.
ഇത് അറിയാവുന്ന സര്ക്കാരും ദേവസ്വം ബോര്ഡും 2025ല് അതേ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ അടുത്ത കളവിനായി ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി. അതു കൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദിയായ ദേവസ്വം മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണം എന്ന വളരെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു ആവശ്യം പ്രതിപക്ഷം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. ഞങ്ങള് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങള്ക്ക് കോടതി അടിവരയിട്ടിരിക്കുകയാണ്" പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു.
പിന്നീട് വന്ന ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എന് വാസവൻ്റെ സിപിഎം പശ്ചാത്തലം എല്ലാവര്ക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്പോറ്റി ബാക്കിയുള്ള സ്വര്ണം വിവാഹ ആവശ്യത്തിനുപയോഗിക്കാമെന്ന് കാണിച്ച് ഇ മെയില് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.
വിറ്റതിനു ശേഷവും ബാക്കി വന്ന സ്വര്ണമാണ് കല്യാണം നടത്തിക്കൊടുക്കാന് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി വാസവനെ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാസവന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാമറിയാം. ദ്വാരപാലക ശില്പം ഏത് കോടീശ്വരനാണ് വിറ്റതെന്ന് സിപിഎം വെളിപ്പെടുത്തണം.
ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തിയ മന്ത്രിമാരായ പി രാജീവും കെ എന് ബാലഗോപാലും എം ബി രാജേഷും പ്രതിപക്ഷത്തിനെ നിയമസഭാ ചട്ടം പഠിപ്പിക്കാന് വരേണ്ട. ആദ്യമായാണ് ചോദ്യോത്തര വേള സ്തംഭിപ്പിക്കുന്നതെന്നു പറയുന്ന ഈ മന്ത്രിമാര്ക്കൊപ്പം മന്ത്രിമാരായിരിക്കുന്നവരാണ് ഇതേ നിയമസഭ അടിച്ചു തകര്ത്തത് എന്നും പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു.
ഹൈക്കോടതിക്ക് ഈ സര്ക്കാരിനെ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിക്കണം എന്നായിരുന്നു സര്ക്കാരിനോടു പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാല് ഹൈക്കോടതി തന്നെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തലവനെ മുതല് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വരെ നിയമിച്ച് ഉത്തരവിറക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സര്ക്കാരില് ഹൈക്കോടതിക്കു വിശ്വാസമില്ലാത്തതിനാലാണ്.
കോടതിയുടെ മേല്നോട്ടത്തില് അന്വേഷണം നടത്തിന്നതിന് പ്രതിപക്ഷം എതിരല്ല. ദേവസ്വം മന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണം എന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ലാവ്ലിന് കേസില് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട ജസ്റ്റീസ് ബാലിയെ പ്രതീകാത്മകമായി നാടുകടത്തി ബാലി, കോലി എന്നു മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയ അന്നത്തെ എസ്എഫ്ഐ, ഡിവൈഎഫ് നേതാക്കളായ രാജീവും ബാലഗോപാലും രാജേഷുമാണ് ഇന്ന് മന്ത്രിമാരായപ്പോള് പ്രതിപക്ഷത്തെ കോടതിയെ കുറിച്ച് ഓര്മ്മിപ്പിക്കുന്നത്.
പിണറായി വിജയൻ്റെ കൂലിപ്പട്ടാളമായി ഒരു ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ അപമാനിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചവരാണ് മന്ത്രിമാരായി വന്നിരുന്ന് കോടതിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇതൊന്നും ആരും മറന്നിട്ടില്ല. കൂടുതല് പറയിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ശബരിമലയുടെ ദ്വാരകപാലക ശില്പം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയ്ക്കു വിറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലില് പ്രതിപക്ഷം സഭയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തും ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
