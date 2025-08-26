കോഴിക്കോട്: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ 'ബോംബ്' പൊട്ടിക്കാനുണ്ട് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ. കേരളം ഞെട്ടുന്ന വാർത്ത ഉടൻ പുറത്തുവരാന്നുണ്ടെന്ന് സിപിഎമ്മിനെയും ബിജെപിയെയും വെല്ലുവിളിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. സിപിഎമ്മുകാർ അധികം കളിക്കരുത്. ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത അധികം വൈകാതെ തന്നെ പുറത്തുവരും. ബിജെപിക്കെതിരേയും സതീശന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
'ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. ഭീഷണിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ സിപിഎമ്മുകാർ അധികം കളിക്കരുത്. വാര്ത്തകള് വരാനുണ്ട്, കേരളം ഞെട്ടിപ്പോകും. വലിയ താമസം ഒന്നും വേണ്ട' പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ കോഴിക്കോട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ സിപിഎമ്മിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നൽകി.
കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിലേക്ക് കാളയുമായി പ്രതിഷേധം നടത്തിയ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കാളയെ കളയരുതെന്നും അത് വൈകാതെ തന്നെ ആവശ്യമായി വരുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. ബിജെപിക്കാരോട് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരു കാളയുമായി എന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി. ആ കാളയെ കളയരുത്. അത് പാർട്ടി ഓഫീസിന്റെ മുറ്റത്ത് കെട്ടിയിടണം. ഈ അടുത്ത ദിവസം ബിജെപിക്ക് ആവശ്യം വരും. ആ കാളയുമായി ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തേണ്ട സ്ഥിതി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നും സതീശന്.
എംവി ഗോവിന്ദന്റെ മകനെതിരായ ഗുരുതരാരോപണത്തിൽ സിപിഎമ്മിന് മറുപടിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സി.പി.എം നേതാക്കൾക്കും മന്ത്രിക്കും ഹവാല പണം നൽകിയെന്ന ആരോപണം ഗുരുതരമാണ്. അത് മറച്ചു വയ്ക്കാനാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഈ വിഷയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. റേപ്പ് കേസിൽ പ്രതിയായ സ്വന്തം എംഎൽഎയോട് രാജിവെക്കാൻ സിപിഎം പറയൂ. ലൈംഗിക അപവാദ കേസിൽ പ്രതികളായ എത്ര മന്ത്രിമാർ അവിടെയുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലുള്ള ലൈംഗിക അപവാദ കേസ് പ്രതികളെ പോലും വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രചരണം നടത്തുന്നത്.
കേരളത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിയും ചെയ്യാത്ത നടപടിയാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത്. ഹൃദയവേദനയോടുകൂടി സ്വന്തം സഹപ്രവർത്തകനെതിരെയാണ് നടപടിയെടുത്തത്. മുഖവും ബന്ധവും നോക്കിയല്ല നടപടി എടുത്തത്. സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടാണ് അവിടെ സ്വീകരിച്ചത്. അതേ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടും പാർട്ടി സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് നടപടിയെടുത്തത്. മാധ്യമങ്ങൾ പിണറായി വിജയനോട് അവർ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കണം. പക്ഷേ അതിന് ചാൻസ് കിട്ടില്ല. ഇനി പത്രസമ്മേളനം നടത്തില്ല, നടത്തിയാലും ഇഷ്ടക്കാർ ചോദിക്കുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളെ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് സതീശൻ പരിഹസിച്ചു.