Published : October 10, 2025 at 2:00 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വര്ണ്ണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദേവസ്വം വിജിലന്സിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷമുള്ള ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് മുന് ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെയും മുന് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റ് കെ പത്മകുമാറിനെയും പ്രതിയാക്കി കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശന്.
അയ്യപ്പന്റെ ദ്വാരപാലക ശില്പ്പം കോടീശ്വരന്മാര്ക്കു വിറ്റവരെയെല്ലാം നിയമത്തിന്റെ മുന്നില് കൊണ്ടുവരണം. ഇതാണ് കേരളത്തിലെ അയ്യപ്പ ഭക്തര് ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും സതീശന് മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് സര്ക്കാരിന് ഹൈക്കോടതിയില് നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ദേവസ്വം വിജിലന്സിന്റെ റിപ്പോര്ട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷം ഗുരുതരമായ സ്ഥിതി വിശേഷമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ദ്വാരപാലക ശില്പ്പത്തില് മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ കതകിലും കട്ടളപ്പടിയിലും വരെ കൃത്രിമം നടന്നുവെന്ന പ്രാഥമികമായ കണ്ടെത്തലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ദ്വാരപാലക ശില്പ്പത്തിന്റെ വേറെ മാതൃകയുണ്ടാക്കി ചെന്നൈയിലേക്കു കൊടുത്തതും ഒറിജിനല് ശില്പ്പം മറ്റാര്ക്കോ വിറ്റതുമാണ് ഇപ്പോള് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നതിനാണ് ഇന്ന് ഹൈക്കോടതി അടിവരയിട്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തോട് മറ്റൊരാള്ക്കും നിങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യരുത് എന്നും നേരിട്ട് കോടതിക്കു റിപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെയധികം ആശ്വാസകരമാണ്. ഇത് അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ ഭീതിയും ആശങ്കയും അകറ്റുന്നതാണ്.
ശബരിമല അയ്യപ്പന്റെ യോഗദണ്ഡും രുദ്രാക്ഷമാലയും സ്വര്ണം പൂശാന് അന്നത്തെ ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റിന്റെ മകനെ ചുമതലയേല്പ്പിച്ചതിലൂടെ ശബരിമലയില് ഒരു നടപടിക്രമവും പാലിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് മനസിലാകുന്നത്. അയ്യപ്പന്റെ സ്വത്ത് ആര്ക്കും തട്ടിയെടുക്കാം എന്നാണ് അവസ്ഥ.
യോഗദണ്ഡും രുദ്രാക്ഷമാലയും പുറത്തു പോയിട്ടില്ലെന്നതു ഭാഗ്യമാണെങ്കിലും സ്വര്ണം പൂശാന് ദേവസ്വം പ്രസിഡന്റിന്റെ മകനെ ഏല്പ്പിച്ചു എന്നത് എന്തു നടപടിക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ്. അയ്യപ്പന്റെ സ്വത്തുക്കള് സംരക്ഷിക്കാനും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തേണ്ട സമയത്ത് അതു ചെയ്തിരുന്നതും ഇതുവരെ നടപടിക്രമങ്ങള് കാറ്റില്പ്പറത്തിയാണ് എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നത്. സ്വര്ണപ്പാളി മോഷണം സംബന്ധിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സര്ക്കാരിനും ദേവസ്വം ബോര്ഡിനും അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അതെല്ലാം മനഃപൂര്വം മൂടിവച്ചു.
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി മാത്രമാണ് ഇതിനുത്തരവാദിയെങ്കില് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കേസെടുക്കാമായിരുന്നു. ഇവിടെ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിക്കു മാത്രമല്ല, രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവും ദേവസ്വം നേതൃത്വവും പെടുമെന്നറിഞ്ഞു കൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം മൂടിവച്ചത്. മന്ത്രി വാസവനും ഇപ്പോഴത്തെ ദേവസ്വം ബോര്ഡ് പ്രസിഡന്റും ചേര്ന്നാണ് ഇപ്പോള് വീണ്ടും ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ 2025 ല് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടു വന്നത്.
ഗുരുതരമായ കുറ്റം വീണ്ടും അവര്ത്തിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ വീണ്ടും ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വീണ്ടും മോഷണം നടത്താനായിരുന്നു എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം സംശയിക്കുന്നത്. ശബരിമലയില് ദ്വാരപാല ശില്പ്പമില്ല, പീഠമില്ല, കട്ടളയില്ല, ആകെയുള്ളത് അയ്യപ്പന്റെ തങ്കവിഗ്രഹം മാത്രമാണ്. ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ പിടിച്ചാല് ഒരുപാട് സിപിഎം നേതാക്കള് അകത്തു പോകും. അതു കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാലം മൂടിവച്ചത്. ചെമ്പുമാത്രമാണ് കൊണ്ടു പോയത് എന്നു മഹസറില് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയെ സഹായിക്കുന്നതിനായിരുന്നു. കാരണം ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി പെടരുതെന്ന് സര്ക്കാരിനും സിപിഎമ്മിനും താത്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു.
ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റി പെട്ടാല് ഇവരും പെടും. ഇതേ സംഘമാണ് ഏറ്റുമാനൂരമ്പലത്തില് പോയി ഏഴരപ്പൊന്നാന പുറത്തു കൊണ്ടു പോകാന് നോക്കിയത്. ഇതില് മന്ത്രി വാസവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര്ക്കു കൂടി പങ്കുണ്ട്. വാസവന്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ഏഴരപ്പൊന്നാന പുറത്തു കൊണ്ടു പോകാന് ശ്രമിച്ചപ്പോള് അതിനെ എതിര്ത്തത് അവിടുത്തെ ഭക്ത ജനങ്ങളാണ്. അല്ലെങ്കില് അതും പോകുമായിരുന്നു. ശബരിമല സ്വര്ണപ്പാളി കട്ട സംഭവത്തില് നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് സിനിമാതാരങ്ങള്ക്കെതിരായ ഇഡി അന്വഷണമെന്ന സത്യം സുരേഷ് ഗോപി തിരിച്ചറിഞ്ഞതില് പ്രതിപക്ഷത്തിനു സന്തോഷമുണ്ട്. സാധാരണയായി കേന്ദ്രം പ്രതിസന്ധിയിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഇഡി അന്വേഷണവുമായി ഇറങ്ങുന്നത്.
ഇവിടെ കേരള സര്ക്കാര് പ്രതിസന്ധിയിലെത്തിയപ്പോള് കേന്ദ്രം ഇഡി അന്വേഷണവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത് കേരളത്തിലെ ബിജെപി-സിപിഎം അവിശുദ്ധ ബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആരോപണത്തെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. അതു കൊണ്ടാണ് ഇഡി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പറയുമ്പോള് നമുക്ക് അവിശ്വസിക്കാനാകുമോ. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാകും. അതു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോള് ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നതെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു.
