അയ്യപ്പൻ്റെ 4 കിലോ സ്വര്ണം അടിച്ചുമാറ്റിയതിൻ്റെ പാപം മറയ്ക്കാനാണോ സംഗമം? 'പ്രചാരണ ബോര്ഡുകളില് അയ്യപ്പനുമില്ല, ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റും ഇല്ല': പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
പമ്പയിൽ നടക്കുന്ന ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ
Published : September 19, 2025 at 5:06 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പമ്പാ തീരത്ത് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ശേഷിക്കേ, ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളി കാണാതായ സംഭവം സർക്കാരിനെതിരെ ജനശ്രദ്ധ നേടാൻ പ്രതിപക്ഷം ശ്രമം തുടങ്ങി. ഹൈക്കോടതി അറിയാതെ സർക്കാരിലെ ചിലരും ദേവസ്വംബോർഡിലെ ചിലരും ചേർന്ന് അയ്യപ്പൻ്റെ 4 കിലോ സ്വർണം കൊള്ളയടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ ആരോപിച്ചു. നിയമസഭ ബഹിഷ്കരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു സതീശൻ.
സ്വർണപ്പാളി വിവാദം
അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനു മുൻപ് ഈ 4 കിലോ സ്വർണം എവിടെ പോയെന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അയ്യപ്പഭക്തരോടും വിശ്വാസികളോടും വ്യക്തമാക്കണം. അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വർണം അടിച്ചു മാറ്റിയവരാണ് സർക്കാരിലും ദേവസ്വം ബോർഡിലും ഇരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പാപം മറയ്ക്കാനാണോ അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തുന്നതെന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് യുഡിഎഫിന് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയർത്താനുള്ളത്:
- സുപ്രീംകോടതിയിൽ ആചാര ലംഘനത്തിനനുകൂലമായി സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം തിരുത്താൻ തയ്യാറുണ്ടോ?
- നാമജപ ഘോഷയാത്ര നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല, അടൂർ പ്രകാശ് തുടങ്ങിയവർക്കതിരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ?
- 9 വർഷം അധികാരത്തിലിരുന്നിട്ടും ശബരിമല വികസനത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകാത്ത സർക്കാർ പത്താം വർഷം മാസ്റ്റർ പ്ലാനുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാനല്ലേ?
ഈ മൂന്നു ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം വേണമെന്ന് സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അയ്യപ്പ സംഗമത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾ
അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ബോർഡുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ദേവസ്വം മന്ത്രി കെ. രാധാകൃഷ്ണനും മാത്രമേയുള്ളൂ. അയ്യപ്പനുമില്ല, ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റുമില്ല. ദേവസ്വം ബോർഡാണ് ഇതു മുന്നിൽ നിന്ന് നടത്തുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ, ഇതിനായി തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടീസിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിനെ ഫുഡ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ എന്നാണു വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിയമസഭയിലെ അടിയന്തര പ്രമേയം
കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസം അടിയന്തിര പ്രമേയ ചർച്ചയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയ സർക്കാർ ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് അതിനു തയ്യാറായില്ലെന്ന് സതീശൻ ചോദിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസവും ഭരണപക്ഷം നാണം കെട്ട് തലകുനിച്ചാണ് പോയത്. എന്തുമറയ്ക്കാനാണ് 3 ദിവസവും അടിയന്തിര പ്രമേയത്തിൽ ചർച്ച അനുവദിച്ചതെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. എന്നാൽ, ശബരിമലയിൽ നിന്ന് സ്വർണം അടിച്ചു മാറ്റിയ കാര്യം വരുമ്പോൾ അത് ചർച്ച ചെയ്യില്ല.
തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ പ്രതികരണം
കോടതി തീർപ്പാക്കിയ ഒരു കേസ് എങ്ങനെ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിഷയമാകുമെന്നും അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ അടിയന്തിര നോട്ടീസ് പരിഗണിക്കാതിരുന്നത് മനസിലാകുന്നില്ലെന്നും അടിയന്തിര നോട്ടീസിന്മേൽ അനുമതി തേടിയ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിനു പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഉന്നയിച്ച മൂന്നു ചോദ്യങ്ങൾക്കുത്തരം പറയാതെ പോകില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കേരളത്തിൽ നടത്താൻ പോകുന്ന തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിനെതിരെ സംയുക്തമായി നിയമസഭയിൽ പ്രമേയം പാസാക്കും. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണപക്ഷവുമായി സഹകരിക്കും. 2002-ന് ശേഷം ചേർത്ത 52 ലക്ഷം വോട്ടർമാർ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പോകുകയാണ്. വൈപ്പിൻ എംഎൽഎയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ എറണാകുളത്തെ സംഭവം സംബന്ധിച്ച വാർത്ത എങ്ങനെ പുറത്തു പോയെന്ന് സി.പി.എം. പരിശോധിക്കട്ടെ. എന്തു സംഭവമുണ്ടായാലും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ നെഞ്ചത്തു കയറുന്നതെന്തിനെന്നു മനസിലാകുന്നില്ല. ഇത് കോൺഗ്രസ് സൈബർഹാൻഡിലുകളിലൂടെ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി സി.പി.എം. ഹാൻഡിലുകൾ ചെയ്യുന്നതെന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ. ഏത് യൂട്യൂബ് ചാനലിലാണ് ഇത് ആദ്യം വന്നതെന്നും പരിശോധിക്കട്ടെയെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.
