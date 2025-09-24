ഭൂട്ടാൻ കാർ രജിസ്ട്രേഷൻ തട്ടിപ്പ്; നടന്മാരെ ചോദ്യം ചെയ്യും, രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയെന്ന് കസ്റ്റംസ്
ഭൂട്ടാനില് നിന്നും നിയമവിരുദ്ധമായി കാറുകള് എത്തിച്ച സംഭവത്തില് കസ്റ്റംസിന്റെ പരിശോധന തുടരും. നടന്മാർ ഉൾപ്പടെയുളള വാഹന ഉടമകളെ നോട്ടിസ് നൽകി വിളിച്ച് വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് കസ്റ്റംസ്.
എറണാകുളം : ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂറിന്റെ ഭാഗമായി ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും നിയമ വിരുദ്ധമായി കേരളത്തിലെത്തിച്ച കൂടുതൽ കാറുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകൾ കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗം തുടരും. ഇനിയും കണ്ടെത്താനുളളത് നൂറിലേറെ കാറുകളാണ്. നിലവിൽ കണ്ടത്തിയ വാഹനങ്ങളുടെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം, നടന്മാർ ഉൾപ്പടെയുളള വാഹന ഉടമകളെ നോട്ടിസ് നൽകി വിളിച്ച് വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും.
ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂറിന്റെ ഭാഗമായി കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകളിലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മറ്റു കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് കൂടി കൈമാറും. ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള വാഹനക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ളപ്പണ ഇടപാട് സംശയിക്കുന്നതിനാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റിന് കൈമാറും. ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ നിയമ വിരുദ്ധമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിക്കാൻ വലിയ തോതിലുളള പണമിടപാടുകൾ നടന്നതായി കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
നിയമ വിരുദ്ധമായി ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പണം ഭൂട്ടാനിലെത്തിച്ചാണ് ആഢംബര വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമപ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം ആവശ്യമായതിനാൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ട്രേറ്റിനെ അറിയിക്കുമെന്ന് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗം കമ്മിഷണർ ഡോ. ടി ടിജു പറഞ്ഞു. ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും കാറുകൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ നടന്ന നികുതി വെട്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ജിഎസ്ടി വകുപ്പിനും കസ്റ്റംസ് കൈമാറും.
കാറുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനായി എംബസികളുടെ പേരിൽ വ്യാജരേഖകൾ ചമച്ചതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കുറച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തെയും കസ്റ്റംസ് അറിയിക്കും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂറിന്റെ ഭാഗമായി പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനങ്ങളും പ്രാഥമികമായി ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയ വാഹനങ്ങളും ഉടമകൾ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ നിർദേശം നൽകും.
എന്നാൽ ഇവ നിയമ നടപടികൾ തീരുന്നത് വരെ ഉടമകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതിയില്ല. രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ക്രമക്കേട് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടമകളെ നേരിട്ട് വിളിച്ച് വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യും. ഇതേ തുടർന്നായിരിക്കും കസ്റ്റംസ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നിയമ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുക.
ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നും നിയമ വിരുദ്ധമായി ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച ഇരുന്നൂറോളം വാഹനങ്ങളിൽ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയത് അമ്പതിൽ താഴെ വാഹനങ്ങളാണ്. ഇനിയും കണ്ടെത്താനുള്ള നൂറിലധികം വാഹനങ്ങൾക്കായാണ് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗം പരിശോധനകൾ തുടരുക. കോയമ്പത്തൂരിലുള്ള തട്ടിപ്പുസംഘത്തിൽ നിന്നും കാറുകൾ വാങ്ങിച്ചവരുടെ പട്ടികയും കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ചാണ് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്നും കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണി
ഭൂട്ടാനിൽ നിന്നുള്ള കാറുകളുടെ നിയമ വിരുദ്ധമായ വരവ് രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് തന്നെ ഭീഷണിയെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ടൂറിസ്റ്റ് പെർമിറ്റ് എടുത്തും മറ്റും റോഡ് മാർഗം ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് ഏജന്റുമാർക്ക് കൈമാറുന്ന രീതിയാണ് തട്ടിപ്പുസംഘങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ വഴി മയക്കുമരുന്നും സ്വർണവും ഉൾപ്പെടെ എന്തു കടത്താമെന്ന സാഹചര്യമാണ് രാജ്യസുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയായി കസ്റ്റംസ് ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നത്. ഭൂട്ടാൻ വാഹനക്കടത്ത് തടയാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ സംയുക്തമായ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗത്തിന്റെ അഭിപ്രായം.
