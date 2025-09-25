'റെയ്ഡ് യാദൃച്ഛികം'; ദുൽഖർ സൽമാൻ ഒരു ഉടമ മാത്രമെന്ന് കസ്റ്റംസ്, നടനെ ചോദ്യം ചെയ്യും
'ഓപ്പറേഷൻ നുംഖൂർ' പരിശോധന യാദൃച്ഛികമായി ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വിതരണ ദിനത്തിലായതാണെന്ന് കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം കമ്മിഷണർ ഡോ. ടി ടിജു
Published : September 25, 2025 at 3:47 PM IST
എറണാകുളം: 'ഓപറേഷൻ നുംഖൂർ'ൻ്റെ ഭാഗമായി കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം നടത്തിയ റെയ്ഡ് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡ് വിതരണ ദിനത്തിലായത് യാദൃച്ഛികമെന്ന് കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം കമ്മിഷണർ ഡോ. ടി ടിജു. സംസ്ഥാന ആർടിഒ ഡിപാർട്മെൻ്റുമായി ചർച്ച നടത്തി നേരത്തെ തന്നെ റെയ്ഡ് തീയതി തീരുമാനിച്ചതായും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഒരേ സമയം സംസ്ഥാനവ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പരിശോധനയായതിനാൽ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ ആവശ്യമായിരുന്നു.
മറിച്ചുള്ള പ്രചാരണങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനമില്ല. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ തനിക്ക് വന്ന ഫോൺ കോളിൽ ഒരു ദുരൂഹതയുമില്ല. ഈ ഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ടോയെന്ന അഭിപ്രായം മേലുദ്യോഗസ്ഥർ ഉന്നയിച്ചതാണെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ഭൂട്ടാനിൽനിന്ന് കടത്തി കേരളത്തിലെത്തിച്ചുവെന്ന് സംശയിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകളിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് നടൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ. അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നോട്ടിസ് നൽകും.
അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. നിലവിൽ മൂവാറ്റുപുഴ സ്വദേശി മാഹിൻ അൻസാരിയെന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് നോട്ടിസ് നൽകിയത്. കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം പിടിച്ചെടുത്ത വാഹനത്തിൻ്റെ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാനാണ് നിർദേശം നൽകിയത്. രേഖകളിൽ അവ്യക്തതയുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഭൂട്ടാൻ വാഹനക്കടത്തിൽ അന്വേഷണം ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് കമ്മിഷണർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്നലെ കസ്റ്റംസ് പിടികൂടിയ ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ രണ്ടാഴ്ച മുൻപാണ് കുണ്ടന്നൂരിലെ വർക് ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. രൂപമാറ്റം വരുത്തി കാർ കേരള രജിസ്ട്രേഷനിലേക്ക് മാറ്റാനായിരുന്നു നീക്കമെന്നാണ് കസ്റ്റംസിന് ലഭിച്ച വിവരം. കസ്റ്റംസിൻ്റെ പരിശോധന സംബന്ധിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചതിനാലാണ് ഇതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. വാഹനക്കടത്തിൽ നടൻ അമിത് ചക്കാലക്കലിനെ കസ്റ്റംസ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും.
വാഹനക്കടത്തു സംഘങ്ങളുമായി നടന് ബന്ധമുണ്ടോയെന്ന് കസ്റ്റംസ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്നാണ് കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽനിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. കൂടുതൽ കാറുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പരിശോധനകൾ കസ്റ്റംസ് പ്രിവൻ്റീവ് വിഭാഗം തുടരുകയാണ്. കസ്റ്റംസ് പരിശോധനയെ തുടർന്ന് ഉടമകൾ കാർ ഒളിപ്പിച്ചതായാണ് അന്വേഷണ സംഘം സംശയിക്കുന്നത്. ഇനിയും കണ്ടെത്താനുള്ളത് നൂറിലേറെ കാറുകളാണ്.
'ഓപറേഷൻ നുംഖൂർ'ൻ്റെ ഭാഗമായി കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകളിലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ മറ്റ് കേന്ദ്ര ഏജൻസികൾക്ക് കൂടി കസ്റ്റംസ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂട്ടാനിൽനിന്നുള്ള വാഹനക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കള്ളപ്പണ ഇടപാട് സംശയിക്കുന്നതിനാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രാഥമിക പരിശോധന തുടങ്ങി. ഭൂട്ടാനിൽനിന്ന് കാറുകൾ ഇന്ത്യയിലെത്തിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ നടന്ന നികുതി വെട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്താൻ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ ജിഎസ്ടി വകുപ്പിനും കസ്റ്റംസ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
