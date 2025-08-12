ETV Bharat / state

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിക്കല്‍; തുറന്ന പോരിലേക്ക് സിപിഎമ്മും സഭാ നേതൃത്വവും - CPM WAR WITH ARCHDIOCESE

തുറന്ന പോരാട്ടവുമായി സിപിഎമ്മും തലശേരി തലശേരി അതിരൂപതയും. പാംപ്ലാനി അവസരവാദിയെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദന്‍. സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയെ ഗോവിന്ദനന്‍ തന്നെ വെട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിഷപ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി.

MV Govindan. (ETV Bharat)
കണ്ണൂര്‍: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ സിപിഎം നേതൃത്വവും സഭ നേതൃത്വവും തുറന്ന പോരിലേക്ക്. തലശേരി അതിരൂപത ബിഷപ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനിക്കെതിരെയുണ്ടായ എംവി ഗോവിന്ദന്‍റെ പരാമര്‍ശമാണ് സഭ നേതൃത്വത്തെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. പാംപ്ലാനി അവസരവാദിയെന്നും ഇത്രയും ശക്തമായി അവസരവാദം പറയുന്ന മറ്റൊരാളില്ലെന്നുമായിരുന്നു എംവി ഗോവിന്ദന്‍റെ പരാമർശം.

ഛത്തീസ്‌ഗഡിൽ കന്യാസ്ത്രീകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തപ്പോൾ പാംപ്ലാനി ബിജെപിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു. ജാമ്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് സ്‌തുതിയും പാടി. അച്ചന്മാർ കേക്കും കൊണ്ട് സോപ്പിടാൻ പോയിയെന്നും ഗോവിന്ദൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

ബിജെപി ഓഫിസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഒഡിഷയിലെ സംഭവം ഇതോടെ വീണ്ടും നിലപാട് മാറ്റി. ഇടക്കിടക്ക് വരുന്ന മനംമാറ്റം കൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിയോ മുസ്‌ലിമോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. ഈ പരാമർശമാണ് തലശേരി അതിരൂപതയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്.

സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച സഭ നേതൃത്വം ലഘുലേഖയും പുറത്തിറക്കി. എംവി ഗോവിന്ദന്‍റെ പ്രസ്‌താവന അപലപനീയവും തരംതാഴ്ന്നതുമാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. പ്രസ്‌താവന ഫാസിസ്റ്റുകളുടേതിന് തുല്യമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

കന്യാസ്ത്രീ വിഷയത്തിൽ സഭ കേന്ദ്രത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞത് നിലപാട് മാറ്റമല്ല. എംവി ഗോവിന്ദന്‍റെ ഏതെങ്കിലും പ്രസ്‌താവനയിൽ ഒരാഴ്‌ചയിൽ അധികം ഉറച്ച് നിന്ന ചരിത്രമില്ല. സ്വന്തം പാർട്ടിയെയും മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ഗോവിന്ദൻ എത്രയോ തവണ വെട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും സഭ നേതൃത്വം പറഞ്ഞു.

സ്വന്തം സ്വഭാവ വൈകല്യത്തെ മറ്റുള്ളവരെ വിലയിരുത്താനുള്ള അളവുകോലായി ഗോവിന്ദൻ ഉപയോഗിക്കരുത്. അവസരവാദം ആപ്‌തവാക്യമായി സ്വീകരിച്ച ആളാണ് എംവി ഗോവിന്ദനെന്നും അദ്ദേഹം ഗോവിന്ദ ചാമി ആവരുതെന്നും തുറന്നടിച്ചു.

സഭാ നേതൃത്വവും മുന്നണി രാഷ്ട്രീയവും: എംവി ഗോവിന്ദന്‍റെ സഭാ നേതൃത്വത്തിനെതിരെയുള്ള അതിരൂക്ഷ വിമർശനം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പും പടിവാതിൽക്കൽ എത്തി നിൽക്കെ രാഷ്ട്രീയമായി സിപിഎമ്മിന് പ്രതിസന്ധി തീർത്തേക്കാം എന്നത് ഉറപ്പാണ്. തലശേരി അതിരൂപത ബിഷപ്പിന് എതിരെയുള്ള പരാമർശം മലയോര മേഖലകളിൽ വലിയ രീതിയിലാണ് ചർച്ച ആയിട്ടുള്ളത്.

കേരള കോൺഗ്രസിന്‍റെ മുന്നണി സാധ്യതകൾ ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും സിപിഎമ്മും സഭാ നേതൃത്വം തമ്മിൽ ഇടയുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. കണ്ണൂരിലെ പേരാവൂർ അതോടൊപ്പം വയനാട് ജില്ലയിലെ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും സസഭയ്‌ക്ക് വലിയ സ്വാധീനമാണുള്ളത്.

