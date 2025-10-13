'സെറോദ'യുടെ പേരിൽ വ്യാജ നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പ്; 1.2 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ എറണാകുളം സ്വദേശി പിടിയിൽ
സൈബർ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന കണ്ണികളിൽ ഒരാളായ എറണാകുളം വളയഞ്ചിരങ്ങര സ്വദേശി സൈനുൽ ആബിദിനെയാണ് (41) കോഴിക്കോട് സിറ്റി സൈബർ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്
കോഴിക്കോട്: കോഴിക്കോട്ടെ ബിസിനസ്സുകാരനിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് നിക്ഷേപ തട്ടിപ്പിലൂടെ 1.2 കോടിയിലേറെ രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ എറണാകുളം സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ. സൈബർ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയിലെ പ്രധാന കണ്ണികളിൽ ഒരാളായ എറണാകുളം വളയഞ്ചിരങ്ങര സ്വദേശി സൈനുൽ ആബിദിനെയാണ് (41) കോഴിക്കോട് സിറ്റി സൈബർ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. പ്രതിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ 56-ൽ അധികം കേസുകൾ നിലവിലുള്ളതായി അന്വേഷണ സംഘം വ്യക്തമാക്കി.
പ്രമുഖ ട്രേഡിങ് സ്ഥാപനമായ 'സെറോദ'യുടെ പേരിൽ ഒടിസി (ഓവർ ദി കൗണ്ടർ) ട്രേഡിങ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചാണ് പരാതിക്കാരനെ പ്രതികൾ വലയിലാക്കിയത്. ഷെയറുകൾ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ വാങ്ങി നൽകാമെന്നും ഐ.പി.ഒ. ഷെയറുകൾ മൊത്തമായി വാങ്ങി നൽകാമെന്നും വിശ്വസിപ്പിച്ചു. സെബിയുടെ അനുമതിയോടെ ബ്ലോക്ക് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർത്ത ശേഷമാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.
പ്രമുഖ കമ്പനിയുടെ പേരിലുള്ള വെബ്സൈറ്റാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഒരു വ്യാജ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് വഴി ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നിക്ഷേപം നടത്താൻ പരാതിക്കാരനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. വിവിധ ട്രാൻസാക്ഷനുകളിലൂടെ 1.2 കോടിയിലേറെ രൂപയാണ് പരാതിക്കാരനിൽ നിന്ന് പ്രതി തട്ടിയെടുത്തത്.
പരാതിക്കാരൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രതിയുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത പണം വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് തട്ടിപ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയത്. പ്രതിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിവരങ്ങളും ഇടപാട് വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതിയിലേക്ക് എത്താനായതെന്ന് സിറ്റി സൈബർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആഗേഷ് കെ കെ അറിയിച്ചു.
സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾ വഴിയുള്ള പണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി പ്രതി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന മൊബൈൽ നമ്പറുകളിലേക്ക് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ഒടിപികൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പണം പിൻവലിച്ചിരുന്നത്.
കോഴിക്കോട് സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അരുൺ കെ പവിത്രൻ, സൈബർ ക്രൈം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ അസി. കമ്മീഷണർ ജി ബാലചന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആഗേഷ് കെ കെ, എഎസ്ഐ ബിജു ടി, സിപിഒ മുജീബ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം
കമ്മീഷനുകളിലും മോഹനവാഗ്ദാനങ്ങളിലും വീണ് സ്വന്തം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ, ഫോൺ നമ്പറുകൾ, എടിഎം കാർഡ് എന്നിവ മറ്റുള്ളവർക്ക് പണം കൈമാറുന്നതിനായി നൽകരുതെന്നും ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പൊതുജനം ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സൈബർ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് ഇരയായാൽ 1930 എന്ന നമ്പറിലോ www.cybercrime.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലോ പരാതിപ്പെടാവുന്നതാണ്.
