കോഴിക്കോട് : എരഞ്ഞിപ്പാലം സ്വദേശിയായ ബിസിനസുകാരനിൽ നിന്നും ഓൺലൈൻ വഴി 43 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കേസിൽ മൂന്ന് പേരെ നടക്കാവ് പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ്‌ ചെയ്‌തു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പറക്കുളം സ്വദേശികളായ ചോലയിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്‌തഫ (23), ചോലയിൽ വീട്ടിൽ യൂസഫ് സിദ്ദിഖ് (23), തിരുവനന്തപുരം കഴക്കൂട്ടം സ്വദേശി വെള്ളംകുഴി വീട്ടിൽ മുഹമ്മദ് ഹർഷക് (21) എന്നിവരെയാണ് കോഴിക്കോട് നടക്കാവ് പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ്‌ ചെയ്‌തത്‌ (Three Arrested In Extorting RS 43 Lakh Through Online Fraud).

എരഞ്ഞിപ്പാലം സ്വദേശിയെ പ്രതികൾ വെൽ വാല്യൂ ഇന്ത്യ എന്ന വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാക്കുകയും നിരന്തരമായി മെസേജുകൾ അയച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയ ടെലഗ്രാമിൽ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് റിവ്യൂ വിഐപി എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ചേർക്കുകയും ചെയ്‌തു. വിവിധ ടാസ്‌ക്കുകൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുമെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി പരാതിക്കാരന്‍റെ 43 ലക്ഷം രൂപ ചതിയിലൂടെ കൈക്കലാക്കുകയും ആയിരുന്നു.

തട്ടിപ്പ് ഇങ്ങനെ: പ്രതികൾ രൂപീകരിച്ച വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായ പരാതിക്കാരൻ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്‌ത്‌ ടെലഗ്രാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമായി. തുടർന്ന് ചെറിയ ടാസ്‌ക്കുകൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിച്ച് നൽകുന്നതിന് 150 രൂപ മുതൽ 600 രൂപ വരെ പ്രതിഫലം നൽകി.

ഇത്തരത്തിൽ പരാതിക്കാരന്‍റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുത്ത് കൂടുതൽ പണം ലഭിക്കുന്ന ടാസ്‌ക്കുകൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഈ ടാസ്ക്കുകൾ ലഭിക്കുവാൻ അഡ്വാൻസ് പേമെന്‍റ്‌ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് വിവിധ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പരാതിക്കാരനെ കൊണ്ട് പണം അടപ്പിച്ചു.

ടാസ്ക്കുകൾ ചെയ്‌ത്‌ നൽകുമ്പോൾ പ്രതിഫലം ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ആയി കാണിച്ചു. ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് തുക പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ പണം പിൻവലിക്കുന്നതിന് ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് വലിയ തുകയായി ഉയർത്തേണ്ടത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിച്ച് 43 ലക്ഷത്തോളം രൂപ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.

ALSO READ: വീണുപോകരുത്, പെട്ടുപോകും ; ഓണ്‍ലൈന്‍ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസുകളില്‍ കേരളം സർവകാല റെക്കോഡിൽ - Online Financial Fraud

കൂടുതൽ പ്രതികൾ കേസിൽ പിടിയിലാകാൻ ഉണ്ടെന്നും അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായും നടക്കാവ് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്‌ടർ എംജെ ജിജോ അറിയിച്ചു. നടക്കാവ് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെ സബ് ഇൻസ്പെക്‌ടർമാരായ ബിനു മോഹൻ, ശശികുമാർ, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ ശ്രീകാന്ത്, മോഹൻദാസ്, ഷിജിത്ത് എന്നിവർ അടങ്ങിയ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ പൊലീസ്‌: ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വലിയതോതിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണം എന്ന് നടക്കാവ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഓൺലൈൻ വഴി സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്ന എല്ലാവരിലും ഓൺലൈൻ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ അവബോധം ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് ഇരയായാൽ ഉടൻതന്നെ 1930 എന്ന ടോൾഫ്രീ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് പരാതി രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്യണം. വേഗത്തിൽ പരാതി രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌താൽ ഒരു പക്ഷേ പണം നഷ്‌ടപ്പെടാതെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.