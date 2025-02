ETV Bharat / state

കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ആന എഴുന്നള്ളിപ്പുകള്‍ ഒരാഴ്‌ചത്തേക്ക് നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ തീരുമാനം - RESTRICTION FOR ELEPHANT PROCESSION

Visual of elephants rampage at Procession in KURUVANGAD MANAKULANGARA TEMPLE ( ETV Bharat )