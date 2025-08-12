ETV Bharat / state

സെപ്റ്റംബർ 4, 5 തീയതികളിലാണ് ഓണത്തിന് മലയാളികൾ നാട്ടിൽ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 4ന് ഉത്രാടവും 5ന് തിരുവോണവും ആണ്. സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് മുതൽ 5 വരെ ട്രെയിനുകള്‍, ബസുകളില്‍ എല്ലാം സീറ്റുകൾ ഫുള്ളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

Representative Image (ETV Bharat)
കാസർകോട് : ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ നാട്ടിൽ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മലയാളികൾ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക്‌ ചെയ്യാൻ വൈകിയാൽ പണി കിട്ടും. ഓണ തിരക്ക് പരിഗണിച്ച് ദക്ഷിണ റെയിൽവേ സ്പെഷൽ ട്രെയിനുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും റിസർവേഷൻ തുടങ്ങി ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സീറ്റുകൾ ഭൂരിഭാഗവും ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞു. ബെംഗളൂരുവിലും ചെന്നൈയിലും അടക്കമുള്ള ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിരവധി മലയാളികളാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്.

സെപ്റ്റംബർ 4, 5 തീയതികളിൽ ആണ് ഓണാഘോഷത്തിന് മലയാളികൾ നാട്ടിൽ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നാലിനു ഉത്രാടവും അഞ്ചിന് തിരുവോണവും ആണ്. സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് മുതൽ 5 വരെ ട്രെയിനുകള്‍, ബസുകളില്‍ എല്ലാം സീറ്റുകൾ ഫുള്ളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടു മുതലാണ് സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചത്. കേരള, കർണാടക ആർടിസികളുടെ സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരത്തിലെ ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനും ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് 2, 3, 4 ദിവസങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ തിരക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പതിവ് സർവീസുകളിലെ സീറ്റുകൾ തീരുന്നതിനനുസരിച്ചു സ്പെഷലുകളിലേക്കുള്ള ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കും.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)

ബസുകളില്‍ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക്

കേരളത്തിലേക്കുള്ള സ്വകാര്യ ബസുകളിലെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് ജൂണിൽ തന്നെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എറണാകുളത്തേക്ക് എസി സ്ലീപ്പറിൽ 3200–3800 രൂപയും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് 3000–3500 രൂപയുമാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്. ബെംഗളൂരു-കണ്ണൂർ സ്വകാര്യ ബസിൽ സാധാരണ 800 രൂപ ഉള്ളത് 1500 മുതൽ 1700 വരെ ആയി. എസിയിൽ 1999 മുതൽ 2999 വരെ ആണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. ഇതിനു പുറമെ ജിഎസ്‌ടിയും ഈടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബെംഗളൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന മിഥുൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഈ ബസുകൾ ഫുള്ളായാൽ കൂടുതൽ ബസ് ഇറക്കും. എന്നാൽ ഇതിന് തീ വിലയാകും അവർ ഈടാക്കുക എന്ന് അർജുൻ പറഞ്ഞു. എട്ട് കെഎസ്ആർടിസി ബസുകളുടെ റിസർവേഷൻ ആണ് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിലേക്ക് ഉള്ളത്. ഇതിൽ എട്ട് ബസിലും സീറ്റ്‌ ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞു. കൂടുതൽ സർവീസ് നടത്തുമെന്നു കെഎസ്ആർടിസി അധികൃതർ പറയുമ്പോഴും എന്ന് മുതൽ എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല.

ബെംഗളൂരിൽ നിന്നും കണ്ണൂരിലേക്ക് ഉള്ള ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യത

സെപ്റ്റംബർ 1

  • യശ്വന്ത്‌പുർ-കണ്ണൂർ (16527)

സ്ലീപ്പർ - 113 (വെയ്റ്റിങ്)
2എസി - 29 (വെയ്റ്റിങ്)
3എസി - 11 (വെയ്റ്റിങ്)

  • കണ്ണൂർ എക്‌സ്‌പ്രസ്‌ 16511 (മംഗളൂരു വഴി)

സ്ലീപ്പർ - 18 (സീറ്റ്‌ ഒഴിവുണ്ട്)
3എസി - 135 (സീറ്റ്‌ ഒഴിവുണ്ട്)

സെപ്റ്റംബർ 2

  • യശ്വന്ത്‌പുർ-കണ്ണൂർ (16527)

സ്ലീപ്പർ - ടിക്കറ്റ് (ഫുൾ)
3എസി- 99 (വെയ്റ്റിങ്)
2എസി - 27 (വെയ്റ്റിങ്)

  • കണ്ണൂർ എക്‌സ്‌പ്രസ് 16511 (മംഗളൂരു വഴി)

സ്ലീപ്പർ - 43 (വെയ്റ്റിങ്)
3എസി - 18 (ആർഎസി)
2എസി - 5 (ആർഎസി)

സെപ്റ്റംബർ 3

  • യശ്വന്ത്‌പുർ-കണ്ണൂർ (16527)

സ്ലീപ്പർ - ടിക്കറ്റ് ഫുൾ
3എസി - ടിക്കറ്റ് ഫുൾ
2എസി - ടിക്കറ്റ് ഫുൾ

  • കണ്ണൂർ എക്‌സ്‌പ്രസ് 16511 (മംഗളൂരു വഴി)

സ്ലീപ്പർ - 127 (വെയ്റ്റിങ്)
3എസി - 33 (വെയിറ്റിങ്)
2എസി - 11 (വെയിറ്റിങ്)

സെപ്റ്റംബർ 4

  • യശ്വന്ത്‌പുർ-കണ്ണൂർ (16527)

സ്ലീപ്പർ - ഫുൾ
3എസി - 145 (വെയ്റ്റിങ്)
2എസി - 60 (വെയ്റ്റിങ്)

  • കണ്ണൂർ എക്‌പ്രസ് 16511 (മംഗളൂരു വഴി)

സ്ലീപ്പർ - 68 (വെയ്റ്റിങ്)
3എസി - 19 (വെയ്റ്റിങ്)
2എസി - 11 (വെയ്റ്റിങ്)

ദക്ഷിണ റെയിൽവേ അനുവദിച്ച പ്രത്യേക തീവണ്ടികൾ

  1. 06119 ചെന്നൈ സെൻട്രൽ-കൊല്ലം പ്രതിവാര എക്‌സ്‌പ്രസ് (ഓഗസ്റ്റ് 27, സെപ്റ്റംബർ 03, സെപ്റ്റംബർ 10 എന്നീ തീയതികളിൽ സർവീസ്)
  2. 06120 കൊല്ലം-ചെന്നൈ സെൻട്രൽ പ്രതിവാര എക്‌സ്‌പ്രസ് (ഓഗസ്റ്റ് 28, സെപ്റ്റംബർ 04, 11 എന്നീ തീയതികളിൽ സർവീസ്)
  3. 06041 മംഗളൂരു ജങ്ഷൻ-തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എക്‌സ്‌പ്രസ് (ഓഗസ്റ്റ് 21, 23, 28, 30, സെപ്റ്റംബർ 04, 06, 11, 13 തീയതികളിൽ സർവീസ്)
  4. 06042 തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-മംഗളൂരു ജങ്ഷൻ എക്‌സ്‌പ്രസ് (ഓഗസ്റ്റ് 22, 24, 29, 31, സെപ്റ്റംബർ 05, 07, 12, 14 തീയതികളിൽ സർവീസ്)
  5. 06047 മംഗളൂരു ജങ്ഷൻ-കൊല്ലം എക്‌സ്‌പ്രസ് (ഓഗസ്റ്റ് 25, സെപ്റ്റംബർ 01, 08 തീയതികളിൽ സർവീസ്)
  6. 06048 കൊല്ലം-മംഗളൂരു ജങ്ഷൻ എക്‌സ്‌പ്രസ് (ഓഗസ്റ്റ് 26, സെപ്റ്റംബർ 02,09 തീയതികളിൽ സർവീസ്)
  7. 06547 എസ്എംവിടി ബെംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എക്‌പ്രസ് (ഓഗസ്റ്റ് 13, 27, സെപ്റ്റംബർ 03 തീയതികളിൽ സർവീസ്)
  8. 06548 തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-എസ്എംവിടി ബെംഗളൂരു എക്‌സ്‌പ്രസ് (ഓഗസ്റ്റ് 14, 28, സെപ്റ്റംബർ 04 തീയതികളിൽ സർവീസ്)
  9. 06523 എസ്എംവിടി ബെംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് എക്‌സ്‌പ്രസ് (ഓഗസ്റ്റ് 11, 18, 25, സെപ്റ്റംബർ 01, 08, 15 തീയതികളിൽ സർവീസ്)
  10. 06524 തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത്-എസ്എംവിടി ബെംഗളൂരു എക്‌സ്‌പ്രസ് (ഓഗസ്റ്റ് 12, 19, 26, സെപ്റ്റംബർ 02, 09, 16 തീയതികളിൽ സർവീസ്)

തെക്കെൻ മേഖലയിലേക്ക് സ്‌പെഷല്‍ ട്രെയിൻ

തെക്കെൻ മേഖലയിലേക്കുള്ള ഓണ യാത്രാത്തിരക്കു കുറയ്ക്കാനും സ്പെഷൽ ട്രെയിൻ റെയിൽവേ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നമ്പർ 06119 ചെന്നൈ സെൻട്രൽ – കൊല്ലം വീക്ക്‌ലി (ഓഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 10 വരെ ബുധനാഴ്‌ചകളിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3.10ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്നു പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ 6.40നു കൊല്ലത്തെത്തും. മടക്ക സർവീസ് (06120) ഓഗസ്റ്റ് 28 മുതൽ സെപ്റ്റംബർ 11 വരെ വ്യാഴാഴ്‌ചകളിൽ രാവിലെ 10.40ന് കൊല്ലത്തു നിന്നു പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേന്നു പുലർച്ചെ 3.30നു ചെന്നൈയിലെത്തും. പാലക്കാട്, തൃശൂർ, ആലുവ, എറണാകുളം ടൗൺ, കോട്ടയം, ചങ്ങനാശേരി, തിരുവല്ല, ചെങ്ങന്നൂർ, മാവേലിക്കര, കായംകുളം, കരുനാഗപ്പള്ളി, ശാസ്‌താംകോട്ട എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്റ്റോപ്പുണ്ട്. റിസർവേഷൻ ആരംഭിച്ചു.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)

ജനപ്രിയ വണ്ടികളും ഫുൾ

മലയാളികളുടെ ജനപ്രിയ ട്രെയിനുകൾ ആയ മാവേലി 16603, മലബാർ 16630 ട്രെയിനുകളിലും ടിക്കറ്റ് ഫുള്ളായികൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 1 ന് വെയ്റ്റിങ് ലിസ്റ്റ് മാവേലി സ്ലീപ്പർ 61 ൽ എത്തി. മലബാർ 63. സെപ്റ്റംബർ 2 നു മാവേലിയിൽ -91, മലബാർ 99. സെപ്റ്റംബർ 3നു മാവേലി 166, മലബാർ 178. സെപ്റ്റംബർ 4 നു മാവേലി 70, മലബാർ 106. സെപ്റ്റംബർ 5 നു മാവേലി 59, മലബാർ 58 എന്നിങ്ങനെ ആണ് വെയിറ്റിങ് ലിസ്റ്റ്.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)

