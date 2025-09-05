ETV Bharat / state

തിരുവോണാഘോഷത്തില്‍ കേരളം; ശബരിമലയിലും ഗുരുവായൂരിലും വന്‍ ഭക്തജനത്തിരക്ക്, സദ്യ ഉണ്ണാന്‍ ആയിരങ്ങള്‍ - THIRUVONAM SPECIAL POOJA IN TEMPLES

ശബരിമലയില്‍ അവിട്ടം ദിനത്തിലും ഓണസദ്യ വിളമ്പുമെന്ന് വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

Huge crowd of devotees at temples on Thiruvonam (ETV Bharat)
Published : September 5, 2025 at 4:14 PM IST

പത്തനംതിട്ട: തിരുവോണ ദിനത്തിൽ ശബരിമലയിലും ഗുരുവായൂരും പ്രത്യേക പൂജകൾക്കായി നട തുറന്നു. ഇരു ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വൻഭക്ത ജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. മഴയുണ്ടായിട്ടും രാവിലെ മുതൽ തന്നെ ദർശനത്തിനായി വലിയ ഭക്തജനത്തിരക്കാണ് ശബരിമലയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. പുലർച്ചെ നാലരയ്‌ക്ക് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓണപ്പുടവ സമർപ്പണം നടന്നു.

ഓണം ആഘോഷിച്ച് സന്നിധാനം: സന്നിധാനത്ത് പൂക്കളം ഒരുക്കിയാണ് തിരുവോണത്തെ വരവേറ്റത്. ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൊടിമരച്ചുവട്ടിലും ബലിക്കൽ പുരയിലുമാണ് പൂക്കളം ഒരുക്കിയത്. ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരുടെ വകയായി വിഭവ സമൃദ്ധമായ തിരുവോണ സദ്യയും നടന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ഭക്തരാണ് തിരുവോണ സദ്യക്കെത്തിയത്.

ശബരിമലയിലും ഗുരുവായൂരിലും ഓണാഘോഷം. (ETV Bharat)

ഓണ പൂജകൾക്കായി സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനാണ് ശബരിമല നട തുറന്നത്. ഉത്രാടം, തിരുവോണം ദിനങ്ങളിൽ സന്നിധാനത്ത് ഓണസദ്യ വിളമ്പി. അവിട്ടം ദിനത്തിലും ഓണ സദ്യ വിളമ്പുമെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഉത്രാട സദ്യ മേൽശാന്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നത്. തിരുവോണ സദ്യ ദേവസ്വം ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടത്തുകയെന്നും അറിയിച്ചു.

ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ അത്തപ്പൂക്കളം (ETV Bharat)

അവിട്ടം ദിനത്തിലെ സദ്യയുടെ നേതൃത്വം സന്നിധാനത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ്. ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച പൂജകൾ പൂർത്തിയാക്കി ചതയ ദിനത്തിൽ (ഞായർ) ശബരിമല നടയടക്കും. രാത്രി 9.50 മുതൽ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ആരംഭിക്കുന്നതോടെയാണ് രാത്രി 8.50 ന് ഹരിവരാസനം പാടി 9 മണിക്ക് നടയടക്കുക.

ശബരിമലയിലെ ഭക്തജന തിരക്ക് (ETV Bharat)

ഗുരുവായൂരും വൻ തിരക്ക്: തിരുവോണനാളിൽ പതിവുപോലെ പുലർച്ചെ നാലരയ്‌ക്ക് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓണപുടവ സമർപ്പണം നടന്നു. ക്ഷേത്രം ഊരാളനാണ് ഗുരുവായൂരപ്പന് ആദ്യം ഓണപുടവ സമർപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ദേവസ്വം ചെയർമാനും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ഓണപ്പുടവ സമർപ്പിച്ചു. ഉഷ പൂജ വരെയാണ് ഓണപുടവ സമർപ്പണം നടന്നത്. പതിവ് ചടങ്ങുകൾക്ക് പുറമെ കാഴ്‌ച ശീവേലിയും മേളവും ഉണ്ടായിരുന്നു.

രാവിലെ 9 മണി മുതൽ തിരുവോണ സദ്യയും വിളമ്പി. അന്നലക്ഷ്‌മി ഹാളിലും അതിനോട് ചേർന്ന പന്തലിലുമാണ് തിരുവോണ സദ്യ നടന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ കാഴ്‌ച ശീവേലിക്ക് ഇന്ദ്ര സെൻ, ജൂനിയർ വിഷ്‌ണു, അനന്ത നാരായണൻ എന്നീ കൊമ്പന്മാർ തിടമ്പേറ്റി. ഉച്ചതിരിഞ്ഞുള്ള ശീവേലിക്ക് രാജശേഖരൻ, ഇന്ദ്ര സെൻ, ശങ്കനാരായണൻ എന്നിവർ തിടമ്പേറ്റി. രാത്രി ശീവേലിക്ക് ബാലകൃഷ്‌ണൻ, ഗോപാലകൃഷ്‌ണൻ, ശങ്കരനാരായണൻ എന്നീ ദേവസ്വം കൊമ്പന്മാർ തിടമ്പേൽക്കും.

ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഓണ സദ്യ (ETV Bharat)

ഓണ നാളുകളിൽ ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന ഭക്തർക്കെല്ലാം ദർശനം ലഭിക്കുന്നതിനായി സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് വരെ ഒരു മണിക്കൂർ ദർശന സമയം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്ഷേത്രം അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിഐപി സ്പെഷ്യൽ ദർശനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്രം അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഈ വർഷത്തെ തിരുവോണാഘോഷത്തിനായി ദേവസ്വം ബോർഡ് 23.56 ലക്ഷം രൂപയാണ് ചെലവഴിക്കുന്നതെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

