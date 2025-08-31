കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ആഘോഷമാണ് ഓണം. ഓണമറിയിച്ചെത്തുന്ന ചിങ്ങമാസവും പൂക്കാലവും എല്ലാം വളരെ ഇമ്പമാണ് മലയാളികൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ കലകൾക്കും വിശ്വാസങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും ഒരു സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നാട്ടിലാകെ.
പൂരമായും വള്ളംകളിയായും പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങളായും അവ ഇന്നും നടത്തിപ്പോരുന്നു. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപുതന്നെ കേരളത്തിൽ കലകൾക്കും ഓണാഘോഷങ്ങൾക്കും മുന്നോടിയായി ചടങ്ങുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏറെക്കുറെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇന്ന് നിന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്ന ചിലത് പിൻതുടരാറുണ്ട്.
കേരളത്തിൽത്തന്നെ പല ദേശത്തും വ്യത്യസ്ത തരം ആഘോഷങ്ങളാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഓണക്കാലം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെരുവുകളിലും നാട്ടിൽ പുറങ്ങളിലും പൊതു ഇടങ്ങളിലും എല്ലാം ഉത്സവമയമാണ്. മാത്രവുമല്ല നാടുനീളെ ഒരുപാട് സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും നടത്തിപ്പോരാറുണ്ട്. ഈ കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് കോരളോത്സവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവയെപ്പറ്റി ഒന്ന് അറിഞ്ഞാലോ?
1. പകൽപ്പൂരം
പൂരം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾത്തന്നെ ആനകളും വെടിക്കെട്ടും മനസിലേക്കെത്തുന്ന മലയാളികൾക്ക് ഓണക്കാലത്തെ പകൽപ്പൂരവും ഏറെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. ഈ സമയം കൊച്ചിക്കടുത്തുള്ള തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്. ഓണക്കാലത്ത് തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തിനുള്ള സ്ഥാനവും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതു തന്നെയാണ്.
മഹാബലിത്തമ്പുരാനെ പാതാളത്തിലേക്ക് അയച്ച ഐതിഹാസിക സ്ഥലമാണെന്നാണ് തൃക്കാക്കര ക്ഷേത്രത്തെപ്പറ്റി പറയപ്പെടുന്നത്. ഓണക്കാലത്ത് വലിയ തരത്തിലുള്ള ആഘോഷമാണ് ഇവിടെ നടത്താറുള്ളത്. സംഗീതം, നൃത്തം, ഘോഷയാത്രകൾ എന്നിവക്കുപുറമേ ദേവനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പരമ്പരാഗത പകൽപ്പൂരവും ആഘോഷങ്ങളിൽ പെടുന്നു. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇതിൽ പങ്കുചേരാൻ എത്തുന്നത്. ഇവിടെയെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഓണസദ്യയും ഒരുക്കാറുണ്ട്.
2. പുലിക്കളി
പുലിക്കളിക്ക് പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് തൃശൂർ. പുലിക്കളി അതിൻ്റെ തനതായ ശൈലിയിൽ ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ തൃശൂർ തന്നെ എത്തണം. കടുവകളുടെയും വേട്ടക്കാരുടെയും വേഷങ്ങൾ ധരിച്ച നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ഇവിടെ കാണാം. ചെണ്ടയുടെയും മേളത്തിൻ്റെയും താളത്തിൽ ഇവർ നൃത്തം ചെയ്യും. നിറഞ്ഞ ജനക്കൂട്ടം പുലിക്കളിയെ ആവേശത്തോടെ സ്വീകരിക്കുകയും ഒപ്പം തുള്ളിച്ചാടുകയും ചെയ്യും. കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ കാഴ്ചകളിലൊന്നാണ് ഇത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏകദേശം 200 വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് തൃശൂരിൻ്റെ പുലിക്കളിക്ക്. കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തുമൊക്കെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പുലിക്കളി നടത്താറുണ്ട്. മാസങ്ങൾ നീണ്ട അധ്വാനത്തിനൊടുവിലാണ് പുലിക്കളിക്കിറങ്ങുന്നത്. പൊതുവേ നാലാമോണത്തിനാണ് പുലിക്കളി നടക്കുക.
കോട്ടപ്പുറം, വിയ്യൂർ, അയ്യന്തോൾ, പൂങ്കുന്നം, കൊക്കാല, തൃക്കുമാരകുടം, പാട്ടുരായ്ക്കൽ, പെരിങ്ങാവ് തുടങ്ങി പുലിമടകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്തമായ പുലിക്കളി ട്രൂപ്പുകളും ഉണ്ട്. കൂടാതെ 41 ദിവസത്തെ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചതിനുശേഷമാണ് പുലിക്കളിക്കാർ ശരീരത്തിൽ ചായം തേക്കുക.
3. വള്ളംകളി
പരമ്പരാഗതമായ വള്ളംകളിപ്പാട്ട് ഈണത്തിൽപ്പാടി നീട്ടിത്തുഴയെറിഞ്ഞ ഓളപ്പരപ്പിൽ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്ന വള്ളംകളി ഒന്ന് കണേണ്ട കാഴ്ചതന്നെയാണ്. മലയാളികൾക്കും മറ്റ് ദേശക്കാർക്കും എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഇവിടെയെത്തുന്ന വിദേശികൾക്കുപോലും ആവേശക്കാഴ്ചയാണ് വള്ളംകളി. ആയിരക്കണക്കിന് കാണികളുടെ ആർപ്പ് വിളികൾക്കിടയിലൂടെ തുഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്ന കാഴ്ച ജലോത്സവപ്രേമികൾക്ക് പുത്തൻ ഉണർവാണ് പകരുന്നത്. ഓണക്കാലത്ത് പുരാതന കാലം തൊട്ട് വള്ളംകളി ഒരു മത്സരമായും വിനോദമായും നടത്തിപ്പോരാറുണ്ട്.
4. ഓണത്തല്ല്
ഓണത്തല്ല് പ്രധാനമായി കാണുന്നത് പാലക്കാടാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ തനത് ആയോധന കലയാണ് ഓണത്തല്ല്. തുറസായ സ്ഥലത്തും വയലുകളിലുമൊക്കെ ഈ പോരാട്ടം നടത്തുന്നു. വളരെ ഊർജസ്വലവും കേരളത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയതുമാണ് ഓണത്തല്ല്.
കർക്കടക മാസത്തിലെ കളരി ചികിത്സയും അഭ്യാസവും കഴിഞ്ഞ് ചിങ്ങമാസം എത്തുമ്പോൾ ശക്തിയും പ്രയോഗിക അഭ്യാസവും കാണിക്കാൻ എന്ന നിലയിലും ഓണത്തല്ലിനെ കാണുന്നു. ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് കളരിപ്പയറ്റിൽ നിന്ന് പല ചുവടുകളും രീതികളും ഇതിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്.
ചരിത്രം
എ ഡി രണ്ടാമാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട 'മധുരൈ കാഞ്ചി' എന്ന കൃതിയിലാണ് ആദ്യമായി ഓണത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ച് കാണുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ഓണത്തല്ലിനെക്കുറിച്ചും വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈപരത്തിയുള്ള അടിയും തടയും മാത്രമേ ഓണത്തല്ലിൽ പാടുള്ളൂ. തല്ല് തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് പരസ്പരം ഉപചാരം അർപ്പിക്കുകയും ഗുരുക്കന്മാരെ വണങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഉഴിച്ചിലും പിടിച്ചിലും നടത്തി നീണ്ടനാളത്തെ അഭ്യാസത്തിന് ശേഷമാണ് തല്ലുകാർ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. തൃശൂർ ജില്ലയിൽ നോക്കിയാൽ വിനോദമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഓണത്തല്ല് നടത്തിപ്പോരുന്നത്. പല്ലശനയിലെ ഓണത്തല്ലും പ്രസിദ്ധമാണ്. ഇതിനുപുറമേ ഇവിടെ അവിട്ടത്തല്ലുമുണ്ട്. അവസാനം ശയനപ്രദക്ഷിണത്തോടെയാണ് ഓണത്തല്ല് അവസാനിക്കുന്നത്. കുന്നംകുളത്ത് സാമൂതിരിയുടെ കാലംതൊട്ട് ഓണത്തല്ല് നടക്കുന്നുണ്ട്.
5. ആടിവേടൻ തെയ്യം
വടക്കൻ മലബാറിൽ ഓണക്കാലത്ത് തെയ്യം അവതരിപ്പിക്കാറുണ്ട്. നിഗൂഢമായ അനുഭവം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന തെയ്യക്കോലങ്ങൾക്ക് കേരള സംസ്കാരത്തിൽ വളരെയധികം ഐതിഹ്യങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.
വിപുലമായ വസ്ത്രധാരണത്തിലും മുഖമെഴുത്തിലും ദിവ്യ രൂപങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ അനുഷ്ഠാന കലാരൂപം ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഒരു തെയ്യം വെറുമൊരു പ്രകടനം മാത്രമല്ല ഒരു പവിത്രമായ സാംസ്കാരിക ഇടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകകൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
തെയ്യക്കോലത്തിന് പിന്നിൽ
ആടിവേടൻ തെയ്യമാണ് ഓണക്കാലത്ത് പൊതുവിൽ കാണാറുള്ളത്. ശിവ-പാർവതി ഐതിഹ്യമാണ് ആടിവേടൻ തെയ്യത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ. വണ്ണാൻ സമുദായത്തിലെയും മലയൻ സമുദായത്തിലെയും കുട്ടികളാണ് ഇതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. വേടനാണ് ആദ്യം വരിക. മാസത്തിൻ്റെ പകുതി ആകുമ്പോൾ ആടിയും എത്തും. ആടിയെന്ന പാർവതി വേഷം കെട്ടുന്നത് വണ്ണാൻ സമുദായത്തിലെ കുട്ടിയും വേടൻ എന്ന് ശിവവേഷം കെട്ടുന്നത് മലയൻ സമുദായത്തിലെ കുട്ടിയുമാണ്.
ചെണ്ടയുടെയും പാട്ടിൻ്റെയും അകമ്പടിയോടെ ആടിവേടൻ ഓരോ വീട്ടുപടിക്കലും എത്തുന്നു. ഓരോ വീട്ടിലും കയറി ആടിയശേഷം ഗുരുതി വെള്ളം, മുറ്റത്ത് കത്തിച്ചുവച്ച നിലവിളക്കിന് ചുറ്റും ഒഴിക്കുന്നതോടെ ദോഷങ്ങൾ പടിയിറങ്ങുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. തിരിച്ചുപോകുമ്പോൾ ദക്ഷിണയായി പണവും നെല്ലും വെള്ളരിയും നൽകുന്ന പതിവുമുണ്ട്. കർക്കടകോത്തി എന്നും ആടിത്തെയ്യത്തെ ചിലയിടങ്ങളിൽ വിളിക്കാറുണ്ട്.
Also Read: ഏത് തെരെഞ്ഞെടുക്കും കണ്ഫ്യൂഷനായോ? ഈ ഓണത്തിന് വിപണി കീഴടക്കിയ കിടിലന് ഔട്ട്ഫിറ്റുകള് - ONAM TREND AND OUTFITS