ഓണം പൊന്നോണമായത് എങ്ങനെ? ചിങ്ങം പൊന്നിൻ ചിങ്ങമായതോ? ഒണത്തിന്‍റെ തമിഴ്‌ വേരുകളറിയാം, പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നേരാം ആശംസകള്‍ - ONAM WISHES MALAYALAM

ഓണം ഒത്തുചേരലിന്‍റെ കൂടി ഉത്സവമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തി ഈ ഓണം ആഘോഷിക്കാം. ചില ആശംസാവാക്യങ്ങളിതാ...

Representative Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2025 at 11:37 AM IST

ലയാളികളുടെ ഉത്സവമായ ഓണം, പൂക്കളുടെയും രുചിവൈവിധ്യങ്ങളുടെയും ഒത്തുചേരലിന്‍റെയും ആഘോഷം കൂടിയാണ്. ഗൃഹാതുരത ഉണർത്തുന്ന എത്ര ഓർമകളാണ് ഓണമെത്തുന്നതോടെ മനസിലേക്ക് വരുന്നത്. ഓണക്കഥകളും ഓണക്കോടിയും സദ്യയും ഓണത്തപ്പനും പൂക്കളവും ഓണക്കളികളും മലയാളമുള്ളിടത്തോളം വിസ്‌മൃതിയിലേക്ക് ആണ്ടുപോകില്ല.

ഓണക്കഥകള്‍ ഇക്കൂട്ടത്തില്‍ പ്രധാനമാണ്. ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐതിഹ്യങ്ങള്‍ പലതുണ്ടെങ്കിലും മഹാബലിയുടെയും വാമനന്‍റേതുമാണ് നമുക്ക് ഏറെ പരിചിതം. എന്നാല്‍ ഏണത്തിന് ഒരു തമിഴ് വേരുണ്ട് എന്ന് ആർക്കൊക്കെ അറിയാം?

ഐതിഹ്യം ഇങ്ങനെ

അസുര രാജാവായ മഹാബലി നാടുഭരിച്ചിരുന്ന കാലം. ജനങ്ങള്‍ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചുപോന്നു. മഹാബലിയുടെ പ്രശസ്‌തി അങ്ങ് ദേവലോകത്തുമെത്തി. സർവം ജയിച്ചുനില്‍ക്കുന്ന മഹാബലിയുടെ ഗർവ് മാറ്റാനായി മഹാവിഷ്‌ണു വാമനന്‍ എന്ന ബ്രാഹ്മണ ബാലനായി അവതരിച്ചു.

തപസ് ചെയ്യാൻ മൂന്നടി മണ്ണ് ചോദിച്ചെത്തിയ വാമനന് മഹാബലി ഇടം നല്‍കാമെന്ന് വാക്കും കൊടുത്തു. എന്നാല്‍ ഉടനടി വാമനന്‍ ആകാശത്തോളം വളർന്നു. ആദ്യത്തെ അടികൊണ്ട് ഭൂമിയും രണ്ടാമത്തെ അടികൊണ്ട് ആകാശവും അളന്നു. മൂന്നാമത്തെ അടി എവിടെ വയ്‌ക്കണം എന്ന് ചോദിച്ച വാമനന് മുന്നില്‍ മഹാബലി ശിരസ് കുനിച്ചു. മഹാബലിയുടെ ശിരസില്‍ ചിവിട്ടിയ വാമനന്‍ അദ്ദേഹത്തെ പാതാളത്തിലേക്ക് അയച്ചു. തന്‍റെ പ്രജകളെ കാണാൻ വർഷത്തിലൊരിക്കല്‍ തനിക്ക് അവസരം തണമെന്ന് മഹാബലി അപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ പ്രജകളെ കാണാൻ മഹാബലി എത്തുന്ന ദിനമാണ് തിരുവോണം.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)

ഓണത്തിന്‍റെ തമിഴ്‌ വേരുകള്‍

വളരെ കാലം മുൻപ് കേരളത്തിലും മധുര ഉള്‍പ്പെട്ട തമിഴ്‌നാട്ടിലും ഓണം ആഘോഷിച്ചിരുന്നതായി സംഘകാല കൃതിയില്‍ പറയുന്നു. മധുരൈകാഞ്ചി എന്ന കൃതിയിലാണ് ഓണത്ത കുറിച്ച് പരാമർശം ഉള്ളത്. തിരുനാള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മഹാവിഷ്‌ണുവിന്‍റെ ജന്മദിനമായിട്ടാണ് ഓണം ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് എന്ന് മധുരൈകാഞ്ചിയിലുണ്ട്.

പിന്നീട് അത് കൃഷിയേയും വ്യാപാരത്തെയും ആശ്രയിച്ചായി. കർക്കടം പെയ്‌തൊഴിഞ്ഞ് മാനം തെളിയുമ്പോള്‍ വ്യപാരത്തിനായി വിദേശ കപ്പലുകള്‍ ധാരാളമായി കേരളത്തിലെത്തിയിരുന്നു. സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങള്‍ക്കായി വരുന്ന കപ്പലുകള്‍ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ ചിങ്ങമാസം പൊന്നിൻ ചിങ്ങമായി. ഓണം പൊന്നോണവുമായി.

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)

പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നേരാം ഓണാശംസകള്‍

ഓണം ഒത്തുചേരലിന്‍റെ കൂടി ഉത്സവമാണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ. കുടുംബാംഗങ്ങളും സുഹൃത്തുക്കളുമൊക്കെയായി ചേർന്ന് ഓണമധുരം പങ്കിടുന്നത് സന്തോഷമുള്ള കാര്യം തന്നെ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് അത്തപ്പൂവിടുന്നതിന്‍റെയും സദ്യയൊരുക്കുന്നതിന്‍റെയും ഓണക്കളികളില്‍ ഏർപ്പെടുന്നതിന്‍റെയുമൊക്കെ മനോഹരമായ ഓർമകള്‍ പലർക്കും പങ്കുവയ്‌ക്കാനുണ്ടാകും.

ഇന്ന് പക്ഷേ പലർക്കും ജോലിത്തിരക്കും അവധിയില്ലാത്തതുമൊക്കെ കാരണം ഓണത്തിന് നാട്ടിലെത്താനോ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം ഓണം ആഘോഷിക്കാനോ സാധിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് വിർച്ച്വല്‍ ഓണമാണ് ശരണം. വീഡിയോ കോളിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാണാനും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആശംസസകള്‍ അറിയിക്കാനും അവസരമുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവർ അടുത്തോ അകലത്തിലോ ആകട്ടെ, ആശംസകള്‍ അറിയിക്കാൻ ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ചില ആശംസകള്‍ കാണാം...

പ്രതീകാത്മക ചിത്രം (ETV Bharat)
  1. ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകള്‍.
  2. മാവേലി നാടുവാണീടും കാലം, മനുഷരെല്ലാരുമൊന്നു പോലെ... സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞ ഒരു കാലം വീണ്ടും വരട്ടെ
  3. സമൃദ്ധിയുടെ പൊന്നോണം വന്നെത്തി. ഈ ഉത്സവം പുതിയൊരു തുടക്കമാകട്ടെ.
  4. നിനക്കും കുടുംബത്തിനും സൗഖ്യവും സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു ഓണം ആശംസിക്കുന്നു.
  5. പൂവിളിയും പൂക്കളവുമായി പൊന്നോണം വന്നിരിക്കുന്നു. സ്‌നേഹവും സാഹോദര്യവും നിറഞ്ഞ ഈ ഉത്സവം നമുക്കൊന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കാം. ഓണാശംസകള്‍.
  6. ഈ ഓണം, നിന്‍റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ വാതായനങ്ങൾ തുറക്കട്ടെ. സമൃദ്ധിയും ശാന്തിയും നിറഞ്ഞ ഒരു ഓണം ആശംസിക്കുന്നു.
  7. പൂക്കളത്തിലെ വിവിധ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കള്‍ പോലെ, ഓണക്കാലം നിന്‍റെ ജീവിതത്തിലും നിറംപകരട്ടെ.
  8. നിറപറയും നിലവിളക്കും പോലെ സമൃദ്ധവും പ്രകാശപൂരിതവുമാകട്ടെ ജീവിതം. ഓണാശംസകള്‍.
  9. ഓർമകളില്‍ പൂക്കാലവും മധുരവും കൊണ്ടുവരുന്ന ഓണം. സ്‌നേഹാശംസകള്‍.
  10. നന്മകള്‍ നിറഞ്ഞൊരു ഓണക്കാലം ആസംസിക്കുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

