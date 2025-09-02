കാസർകോട്: കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, അങ്ങ് തായ്ലൻഡിലും ഓണം മൂഡ് എത്തിച്ച് ഒരുകൂട്ടം മലയാളികൾ. ടൂറിസത്തിൻ്റെ പറുദീസയായ തായ്ലൻഡ് കാണാൻ പോയ സംഘത്തിലെ മങ്കമാരാണ് തിരുവാതിര അവതരിപ്പിച്ചു ശ്രദ്ധനേടിയത്.
ആദ്യം തായ്ലൻഡുകാർ ഒന്ന് അതിശയപ്പെട്ടെങ്കിലും ചുവടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ ചുറ്റിലും കൂടി. ഓണത്തെ കുറിച്ചും തിരുവാതിരയെ കുറിച്ചും വലിയ അറിവ് ഇല്ലെങ്കിലും "ബ്യൂട്ടിഫുൾ കേരള" എന്ന് പറഞ്ഞതായി ഇവർ പറയുന്നു. പട്ടായയിലെ ചോൺപുരി പ്രൊവിൻസിലെ നോങ്ങ് നൂച് ഉദ്യാനത്തിലാണ് തിരുവാതിര പാട്ടിനൊത്ത് നർത്തകിമാർ ചുവടുവച്ചത്.
കാബോൺ ടാൻസിച്ചയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് 600 ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിലുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പത്ത് ഉദ്യാനങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ജൈവ വൈവിധ്യ കലവറ. തായ്ലൻഡിലാണ് തിരുവാതിര അവതരിപ്പിച്ചതെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ മൊത്തം കയ്യടി ആയിരുന്നു അവർക്ക് കിട്ടിയത്. കാരണം ഒട്ടു മിക്ക രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
"അംഗനേ ഞാൻ അങ്ങു പോവതിങ്ങനെ ... ഇങ്ങനേവം മനോരാജ്യം" എന്ന് തുടങ്ങി ആയിരുന്നു ചുവടു വെച്ചത്. ചുവടുകൾ മുറിക്കിയപ്പോൾ കാഴ്ചക്കാർ കൂടി. ടൂർ പാക്കേജിൻ്റെ ഭാഗമായി അഞ്ചു ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്കാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള 31 അംഗ സംഘം തായ്ലൻഡിലെത്തിയത്.
യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് പെരുമ്പടവിലെ പി കെ രാമചന്ദ്രനാണ് ഒരു ദിവസം കേരളീയ വേഷം ധരിച്ച് ഓണം ആഘോഷിക്കാമെന്ന നിർദേശം മുന്നോട്ട് വച്ചത്. അത് പിന്നീട് തിരുവാതിര കളിയിലേക്ക് വളരുകയായിരുന്നു. വേഷവും പാട്ടും ചുവടുകളും ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്തിയ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് കൗതുകമായി.
പാരമ്പര്യ വേഷം, തിരുവാതിരക്കളി, ഓണാഘോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അവർ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. കൗമാരപ്രായക്കാർ തൊട്ട് റിട്ട. അധ്യാപികമാർ വരെ അണി നിരന്ന തിരുവാതിര ഇതിനകം തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറലായി.
റിട്ട. അധ്യാപികമാരായ എ.കെ പ്രമീള, വിനോദിനി വേലായുധൻ, അംഗൻവാടി വർക്കർ തങ്കമണി, വീട്ടമ്മയായ രാഖി, ആയുർവേദ ഡോക്ടർ വിപിന ശരത് കുമാർ, ചന്തേര ഗവ.യു.പി. സ്കൂൾ അധ്യാപിക ബീന പിലാങ്കു, മകൾ ഡോ. പൂജ എന്നിവരോടൊപ്പം കേരളീയ വേഷം ധരിച്ച സ്വകാര്യ ബാങ്കുടമ പി കെ രാമചന്ദ്രൻ, ദേശീയ അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവ് കൊടക്കാട് നാരായണൻ, റിട്ട. കൃഷി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കെ.വി വിജയൻ , കുഞ്ഞിമംഗലം സ്വദേശികളായ റിട്ട. അധ്യാപകർ വിനോദ്, രാജൻ, ജലസേചന വകുപ്പ് ഓവർ സീയർ ശരത് കുമാർ എന്നിവരും വിദേശികളുടെ ആകർഷണമായി.
യാത്ര സംഘം ടീം മാനേജർ കെ. മണികണഠൻ, തായ് ഗൈഡ് തുന്യാലുക്ക് ഹോണ്ടുമ്മമാർട്ട് എന്നിവരും പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. തായ്ലാൻ്റിലെ പട്ടായയിൽ തിരുവാതിര അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ കേരളത്തിലെ സഞ്ചാരികൾക്കും സന്തോഷം. മലയാളികൾ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ഓണാഘോഷവും ഉണ്ടെന്നു ഇവർ പറയുന്നു.
