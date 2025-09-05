ഇന്ന് മലയാളികളുടെ ദേശീയോത്സവമായ ഓണം. കർക്കിടകത്തിൻ്റെ ഇരുട്ട് മാറി ചിങ്ങത്തിൻ്റെ പ്രകാശം പരക്കുന്ന നാളാണ് ഓണം. ഓണത്തുമ്പികൾ പൂക്കളിറുക്കാനായി കുട്ടികളോടൊപ്പം യാത്ര പോകുന്ന ദിനം. ചിങ്ങ മാസത്തിലെ അത്തം നാൾ മുതൽ തിരുവോണത്തിൻ്റെ അന്ന് അതിപ്രാധാന്യത്തോടെ ആഘോഷിക്കുകയും ചതയം വരെ നീളുന്ന മലയാളികളുടെ ഉത്സവമാണ് ഓണം.
'ഓണം" വന്ന വഴി
കർക്കിടകത്തിൻ്റെ പഞ്ഞം കഴിഞ്ഞ് സമൃദ്ധിയുടെ ശ്രാവണ മാസത്തിലാണ് ഓണം ആഘോഷിക്കാറുള്ളത്. ശ്രാവണം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഓണമെന്ന പേരുണ്ടായതെന്ന് ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു. ശ്രാവണം ശാവണമാകുകയും ആവണമാകുകയും പിന്നീട് ഭാഷാ വ്യത്യാനം കാരണം ശാവണം ആവണം ആകുകയും പിന്നീട് ലോപിച്ച് ഓണം എന്ന പദത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതായും ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പാലി ഭാഷയിലെ പദമാണ് ഓണം എന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. വിളവെടുപ്പിൻ്റെ മാത്രം ഉത്സവമല്ല ഓണം, മറിച്ച് വ്യാപാരത്തിൻ്റെയും കച്ചവടത്തിൻ്റെയും ഉത്സവമാണ്.
സംഘകാലത്ത് കേരളത്തിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമെല്ലാം മഴക്കാലത്ത് ഭജനമിരിക്കലും പഠനവും ഒക്കെയായി ജനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആറു മാസം മഴ പെയ്തിരുന്നു. ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനുമില്ലാതെ പത്തായത്തിലെ നെല്ല് കുത്തി അരിയാക്കി അര വയർ കഞ്ഞിക്കുടിച്ച് മുണ്ടു മുറുക്കിയുടുത്തു നടന്ന ദുരിതം നീങ്ങിയെന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് ഓണം.
മധുരൈ മാങ്കുടി മരുതനാരുടെ സംഘകാല കൃതിയായ 'മധുരൈകാഞ്ചിയി'ലാണ് ഓണത്തിനെ ആദ്യമായി പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. 'തിരുവോണവിഴ' എന്ന ഉത്സവം കൊണ്ടാടിയതായാണ് പരാമർശം. മലയാളികൾ ഒറ്റ സ്വരത്തിൽ പാടുന്ന 'മാവേലി നാടു വാണീടും കാലം' പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിൽ രചിക്കപ്പെട്ട പദ്യമായിരുന്നെന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഓണത്തിൻ്റെ ഐതീഹ്യവും പശ്ചാത്തലവും
മലയാള നാട് വാണിരുന്ന ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അസുര രാജാവായിരുന്നു മഹാബലി. ബ്രാഹ്മണ ബാലനായിരുന്ന വാമനൻ മൂന്നടി മണ്ണ് ചോദിച്ച് മഹാബലിയോട് ചോദിക്കുകയും മൂന്നാമത്തെ അടിയിൽ മഹാബലിയുടെ കാൽ കാണിച്ചു നൽകുകയും മഹാബലിയെ പാതാളത്തിലേയ്ക്ക് ചവിട്ടി താഴ്ത്തിയെന്നും ഐതീഹ്യം. തുടർന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ തൻ്റെ പ്രജകളെ കാണാൻ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേയ്ക്ക് തിരികെ എത്തുന്ന ദിവസമാണ് ഓണമായി ആഘോഷിക്കാറുള്ളതെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതുതായി രൂപപ്പെട്ട ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താറുള്ളത്.
എന്നാൽ ബുദ്ധ, ജൈന മതങ്ങളിലും മഹാബലിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുള്ളതായി ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. ദുഷ്ടനായ രാജാവായിരുന്നു മഹാബലിയെന്നും തന്മൂലം ഭരണം കൈയ്യേറിയ മറ്റൊരു ഭരണാധിപൻ മഹാബലിയെ തുറുങ്കിൽ അടച്ചെന്നും ജൈന മതത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായി ചരിത്ര ഗവേഷകർ പറയുന്നു.
ശ്രാവണം എന്ന സംജ്ഞ ബൗദ്ധമാണെന്ന് പലരും അവകാശപ്പെടുന്നു. ബുദ്ധശിഷ്യൻമാർ ശ്രമണന്മാർ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ബുദ്ധനെത്തന്നെയും ശ്രമണൻ എന്നു പറഞ്ഞുവന്നിരുന്നു. വിനോദത്തിനും, വിശ്രമത്തിനും ഉള്ള മാസമായാണ് ബുദ്ധമതക്കാർ ശ്രാവണ മാസത്തെ കാണുന്നത്. ഓണത്തിന് മഞ്ഞ നിറം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ദിനമാണ്. ബുദ്ധൻ തൻ്റെ ശിഷ്യർക്ക് മഞ്ഞവസ്ത്രം നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഓണക്കോടി എന്നത് രൂപപ്പെട്ടതെന്നും ചരിത്രാന്വേഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.
ബുദ്ധമതം കേരളത്തിൽ നിന്ന് അന്യം നിന്നു പോകാനായി അക്രമങ്ങളും, ഹിംസകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ സ്മരണയ്ക്കാണ് ഓണത്തല്ലും, ചേരിപ്പോരും, വേലകളിയും, പടേനിയും മറ്റുമുണ്ടായതെന്ന് ഒരു കൂട്ടർ വാദിക്കുന്നു.
കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ഓണമാഘോഷിക്കുന്നത് തുലാം മാസത്തിലാണ്. കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ വടക്കൻഭാഗവും കർണാടകത്തിലെ ദക്ഷിണ കന്നട, ഉഡുപ്പി ജില്ലകളും ഉൾപ്പെടുന്ന തുളുനാട്ടിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ഉത്സവമാണ് തുളുനാടൻ ഓണം. വർഷന്തോറും തുലാംമാസത്തിലെ കറുത്തവാവ് മുതൽ മുന്നു ദിവസങ്ങളിലാണ് ആഘോഷം. കണ്ണൂർ, എറണാകുളം ജില്ലകളിലെ തുളു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നയിടങ്ങളിലും ഇത് ആഘോഷിക്കാറുള്ളതായി രേഖകൾ പറയുന്നു.
മലക്കാരിയും മാവോദിയും ഓണവും
വയനാട് ജില്ലയിലെ ഗോത്രവർദ വിഭാഗമാണ് കുറിച്യർ. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപേ കുറിച്യർ ഓണം ആഘോഷിച്ചിരുന്നതായും ചരിത്രകാർ പറയുന്നു. കുറിച്യരുടെ പ്രാധാന ദൈവമാണ് മലക്കാരി. മലക്കാരി മാവോദി എന്ന സ്ഥല അധിപനെ വടക്കൻ കടലിലേയ്ക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയെന്നും കടൽ പിടിച്ചെടുത്ത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ അധിപനായി മാവോദി വന്നെന്നുമാണ് കുറിച്യരുടെ വിശ്വാസം. മലക്കാരി മാവോദി പുരാവൃത്തത്തിൽ മാവോദിയാണ് മഹാബലിയെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
വയനാട്ടിലെ തൃശിലേരി, പയ്യമ്പള്ളി ഇടങ്ങളിൽ മൈസൂരുവിൽ നിന്ന് കുടിയേറിപ്പാർത്ത ഗോത്ര വിഭാഗമാണ് റാവ്ളർ. ഭൂമിയുടെ ഉത്പ്പത്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള റാവളരുടെ ഐതീഹ്യത്തിലാണ് മഹാബലിയുടെ പരാമർശമുള്ളത്. 'മാവേലി മൻ്റത്തെയ്യം' എന്ന രാജാവായിരുന്നു നാട് ഭരിച്ചിരുന്നതെന്നും റാവളരുടെ ഇടയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. കീഴാളൻ്റെ മണ്ണും അവകാശവും കവർന്ന് പാതാളത്തിലേയ്ക്ക് ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയ ദിനമായാണ് കർഷകരും കാണുന്നത്.
എഡി 825 മുതലാണ് ഓണം ആഘോഷിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്നാണ് മലബാർ മാന്വലിൻ്റെ കർത്താവ് വില്യം ലോഗൻ പറയുന്നത്. മഹാബലിയുടെ ഓർമ്മക്കായി ഭാസ്കര രവിവർമ്മയാണിത് ആരംഭിച്ചതെന്നും ലോഗൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കേരളം സന്ദർശിച്ച അറബിസഞ്ചാരി അൽബി റൂണിയും 1154ൽ വന്ന ഈജിപ്ഷ്യൻ സഞ്ചാരി അൽ ഇദ്രീസിയും 1159ൽ ഫ്രഞ്ച് സഞ്ചാരി ബഞ്ചമിനുമെല്ലാം മലയാളിയുടെ ഓണത്തെക്കുറിച്ചും ആഘോഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും കളികളെക്കുറിച്ചും വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഓണം കേരളീയമോ ഭാരതീയമോ ആയ ആചാരമല്ല എന്നും ചില ചരിത്രകാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പുരാതന ഇറാഖിലെ അസിറിയയിൽ നിന്നാണത്രെ ഓണാചാരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. അവിടത്തെ സിഗുറായി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു ഈ ആചാരം. അസിറിയക്കാർ ക്രിസ്തുവിന് ഏതാണ്ട് 2000 വർഷം മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെത്തി തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചതോടെയാണ് ഓണാചാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സംക്രമിച്ചതെന്നും സിഗുറായി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ മാതൃകയിലാണ് നാം തൃക്കാക്കരയപ്പനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതെന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഓണ സദ്യയും ആഘോഷങ്ങളും
ഓണത്തിന് പതിനെട്ടു കൂട്ടം കറികളുമായി സദ്യ വിളമ്പുമെന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയാറുള്ളത്. കുറുക്കു കാളനുൾപ്പെടെയും സസ്യേതര വിഭവങ്ങളുമടങ്ങിയ സദ്യയാണ് മലയാളികൾക്ക് പ്രിയം.സംഘസാഹിത്യത്തിലെതന്നെ പത്തുപാട്ടുകളിലുൾപ്പെടുന്ന 'മധുരൈ കാഞ്ചി'യിൽ ഓണ സദ്യയെക്കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ട്. രണ്ടാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന 'മാങ്കുടി മരുതനാർ' എന്ന പാണ്ഡ്യരാജാവിൻ്റെ തലസ്ഥാന നഗരിയായിരുന്ന മധുരയിൽ ഓണം ആഘോഷിച്ചിരുന്നെന്നും മഹാബലിയെ ജയിച്ച വാമനൻ്റെ സ്മരണയിലാണ് ഓണസദ്യ വിളമ്പിയിരുന്നതെന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു. കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ചേര നാട്ടിലും ഓണം ആഘോഷിച്ചിരുന്നത്. മരുതം തിണയിൽ ആണ് കൂടുതൽ കൃഷി ചെയ്തിരുന്നതെന്നും ഇന്നത്തെ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചിലവ പ്രദേശങ്ങൾ മരുതം തിണയായിരുന്നു എന്നും ചരിത്രകാരന്മാർ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.
ഓണാഘോഷത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ശിലാലിഖിതങ്ങളും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 10ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവയെക്കുറിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി പറയുന്നു. നിരവധി കൃതികളിലും ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഓണത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണാമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
ഓണാഘോഷം എപ്പോൾ മുതൽ
1961-ൽ അന്നത്തെ കേരളാ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന പട്ടം താണുപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മന്ത്രിസഭയാണ് ഓണത്തെ കേരളത്തിൻ്റ ദേശീ. ഉത്സവമായി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 1961-മുതൽ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ തന്നെ ഓണം കേരളത്തിൻ്റെ പൊതു ആഘോഷമായി മാറിയിരുന്നു.
ALSO READ: ഓണമെങ്ങനെ പൊന്നോണമായി? ചിങ്ങമെങ്ങനെ പൊന്നിൻ ചിങ്ങമായി? ഒണത്തിന്റെ തമിഴ് വേരുകളറിയാം, പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നേരാം ആശംസകള്