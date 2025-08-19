എറണാകുളം : ഓണക്കാലത്തെ വരവേല്ക്കാൻ സപ്ലൈകോ ഒരുങ്ങി. ശബരി ബ്രാൻഡിൽ അഞ്ചു പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലിറക്കി. ഓണത്തിനായി രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം ക്വിന്റല് ഭക്ഷ്യധാന്യങ്ങള് സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ക്വിന്റല് അരിയും 16000 ക്വിന്റല് ഉഴുന്നും 45000 ക്വിന്റല് പഞ്ചസാരയും ഇതില് ഉള്പ്പെടുന്നു. ഒരു റേഷന് കാര്ഡിന് 8 കിലോ ഗ്രാം അരിയാണ് സബ്സിഡി നിരക്കില് സപ്ലൈകോ വില്പന ശാലകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്ത് വന്നിരുന്നത്. ഓണക്കാലത്ത് ഇതിനുപുറമേ കാര്ഡ് ഒന്നിന് 20 കിലോ പച്ചരി, പുഴുക്കലരി 25/- രൂപ നിരക്കില് സ്പെഷല് അരിയായി ലഭ്യമാക്കും. സബ്സിഡി നിരക്കില് നല്കുന്ന മുളകിന്റെ അളവ് അര കിലോയില് നിന്നും 1 കിലോയായി വര്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ശബരി ഉത്പന്നങ്ങള്
അരിപ്പൊടി (പുട്ടുപൊടി, അപ്പം പൊടി), പായസം മിക്സ് (സേമിയ, പാലട 200 ഗ്രാം പാക്കറ്റുകൾ), പഞ്ചസാര, ഉപ്പ് (കല്ലുപ്പ്, പൊടിയുപ്പ്), പാലക്കാടൻ മട്ട (വടിയരി, ഉണ്ടയരി) എന്നിവയാണ് ശബരി ബ്രാൻഡിലെ പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ. പൊതുവിപണിയേക്കാൾ വിലക്കുറവിൽ ഗുണമേന്മ ഉറപ്പാക്കി കൊണ്ടാണ് സപ്ലൈകോ പുതിയ ഉത്പന്നങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നത്. കിലോയ്ക്ക് 88 രൂപ വിലയുള്ള പുട്ടുപൊടിയും അപ്പം പൊടിയും, 46 രൂപയ്ക്കാണ് സപ്ലൈകോ നൽകുന്നത്.
പുട്ടുപൊടിയും അപ്പം പൊടിയും ചേർന്നുള്ള കോംബോ ഓഫറിന് 88 രൂപയാണ് വില. 20 രൂപ പരമാവധി വില്പന വിലയുള്ള കല്ലുപ്പ് 12 രൂപയ്ക്കും പൊടിയുപ്പ് 12.50 നും 60 രൂപ എംആർപിയുള്ള പഞ്ചസാര 50 രൂപയ്ക്കും ശബരി ബ്രാൻഡിൽ ലഭ്യമാകും. സേമിയ, പാലട പായസം മിക്സിന്റെ വില 200 ഗ്രാമിന് 42 രൂപയാണ്. സപ്ലൈകോ ശബരി ബ്രാൻഡിൽ പുറത്തിറക്കിയ പാലക്കാടൻ മട്ട വടിയരി പത്ത് കിലോയ്ക്ക് 599 രൂപ, ഉണ്ട അരി 506 രൂപ, പാലക്കാടൻ മട്ട വടിയരി 5 കിലോയ്ക്ക് 310 രൂപ, ഉണ്ട അരി 262 രൂപയുമാണ്.
ഉദ്ഘാടനം
ബോൾഗാട്ടി പാലസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ ഉല്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. നടി റിമ കല്ലിങ്കലിന് നൽകിയായിരുന്നു മന്ത്രി ആദ്യ വില്പന നടത്തിയത്.
ഈ ഓണത്തിന് സപ്ലൈകോയിൽ 300 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി ജി ആർ അനിൽ പറഞ്ഞു. ഈ ഓണക്കാലത്ത് അരി, വെളിച്ചെണ്ണ, മുളക് എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാനും വെളിച്ചെണ്ണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ പൊതുവിപണി വില കുറയ്ക്കാനും സപ്ലൈകോയുടെ ഇടപെടലിലൂടെ കഴിഞ്ഞുവെന്നും മന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞമാസം 168 കോടി വിറ്റുവരവ് ലഭിച്ചതും 32 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ സപ്ലൈകോയുടെ സേവനം ഉപയോഗിച്ചതും സപ്ലൈകോയെ ജനങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഈ മാസം ഇതുവരെ 21 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങളാണ് സപ്ലൈകോയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
മലയാളിയാണന്നതിലും കേരളത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് പറയുന്നതിലും സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരാളാണ് താനെന്ന് നടി റിമ കല്ലിങ്കൽ പറഞ്ഞു. എല്ലാവരും നന്നായി ജീവിക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുനത്. കഴിഞ്ഞ അമ്പത് വർഷം സപ്ലൈകോ നടത്തിയത് എല്ലാവർക്കും മിതമായ നിരക്കിൽ ഉത്ന്നങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയെന്ന പ്രവർത്തനമാണന്നും റിമ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ഓണച്ചന്തകള്
തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് 25ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതോടെ ജില്ലാതല ഓണം ഫെയറുകള്ക്ക് തുടക്കമാവും. 14 ജില്ലകളിലും ജില്ലാ ഫെയറുകള് മികച്ച രീതിയില് സംഘടിപ്പിക്കും. എറണാകുളം കലൂര് സ്റ്റേഡിയം ഗ്രൗണ്ടില് 26 ന് വ്യവസായ മന്ത്രി പി രാജീവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
എല്ലാ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു പ്രധാന ഔട്ട്ലെറ്റിനോടനുബന്ധമായി ഓണം ഫെയര് നടത്തും. നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഓണം ഫെയറുകള് ഓഗസ്റ്റ് 31 മുതല് സെപ്റ്റംബർ നാല് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കും. സപ്ലൈകോയില് നിന്ന് ഓണക്കാലത്ത് 1000/- രൂപയിലധികം സബ്സിഡിയിതര സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്നവര്ക്കായി ഒരു നറുക്കടുപ്പ് നടത്തും.
ഒരു പവന് സ്വര്ണ നാണയമടക്കം വിവിധ സമ്മാനങ്ങളാണ് വിജയികള്ക്കായി നല്കുക. രണ്ടാം സമ്മാനം രണ്ടുപേര്ക്ക് ലാപ് ടോപ്പും മൂന്നാം സമ്മാനം മൂന്നുപേര്ക്ക് സ്മാര്ട്ട് ടിവിയുമാണ്. എല്ലാ ജില്ലയിലും നറുക്കെടുപ്പിലെ വിജയിക്ക് സ്മാര്ട്ട് ഫോണും സമ്മാനമായി നല്കും.
