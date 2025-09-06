ETV Bharat / state

ആകാശത്ത് വിരിഞ്ഞത് കഥകളി മുതല്‍ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം വരെ; തലസ്ഥാനത്തെ ഓണം കളറാക്കി ഡ്രോൺ ഷോ

തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൃത്യമായ അകലം പാലിച്ചാണ് ആയിരത്തോളം ഡ്രോണുകൾ നഗരത്തിൻ്റെ രാത്രി ആകാശത്തിന് നിറം പകർന്നത്.

TVM NIGHT LIFE ONAM FESTIVAL 2025
Drone Show in Thiruvananthapuram (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം: 2022 ജനുവരി 29 ന് റിപ്പബ്ലിക് ദിന ചടങ്ങുകൾക്ക് സമാപനം കുറച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബീറ്റിങ്‌ റിട്രീറ്റ് ചടങ്ങിലായിരുന്നു രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഡ്രോണുകൾ ആകാശത്ത് വർണ്ണക്കാഴ്‌ച ഒരുക്കിയത്. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഓണാഘോഷ പരിപാടികളുടെ മാറ്റ് കൂട്ടാൻ ഇത്തവണ ആയിരത്തോളം ഡ്രോണുകളാണ് മാനത്തേക്ക് ഉയര്‍ന്നത്. മാവേലി മുതൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ വരെ ചന്ദ്രശേഖർ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൻ്റെ മാനത്ത് എത്തിച്ചാണ് ഡ്രോണുകൾ വിസ്‌മയം തീർത്തത്.

ഞായര്‍ വരെ ആകാശ വിസ്‌മയം

ആയിരം ഡ്രോണുകൾ പറന്നുയർന്നപ്പോൾ ദൃശ്യമായത് കേരളത്തിൻ്റെ വികസന മാതൃകയും സാംസ്‌കാരിക തനിമയും. തിരുവനന്തപുരം ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കൃത്യമായ അകലം പാലിച്ചാണ് ആയിരത്തോളം ഡ്രോണുകൾ നഗരത്തിൻ്റെ രാത്രി ആകാശത്തിന് നിറം പകർന്നത്. രാത്രി 9 മണിയോടെയാണ് തിരുവോണ നാൾ മുതൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് (സെപ്റ്റംബർ 5-7 വരെ) ഡ്രോൺ കാഴ്‌ച ഒരുക്കുകയെന്ന് ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായ ഡ്രോൺ കമ്പനിയായ ബോട്ട് ലാബ് ഡൈനാമിക്‌സ് പ്രതിനിധി അലോക് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്താകമാനമുള്ള നിരവധി പൊതു സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകളിൽ ഡ്രോൺ ഷോ ഇന്ന് തരംഗമാണ്. ഡ്രോണുകളിൽ വിളക്കുകൾ ഘടിപ്പിച്ചു ഒരു ഏകീകൃത സോഫ്റ്റ്‌വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഷോ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അലോക് വിശദീകരിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം ഡ്രോൺ ഷോ (ETV Bharat)

ഷോ കാണാന്‍ വന്‍ തിരക്ക്

തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഡ്രോൺ ഷോ അരങ്ങേറിയത്. 2D, 3D രൂപങ്ങളിലായിരുന്നു ചന്ദ്രശേഖർ നായർ സ്റ്റേഡിയം, സർവകലാശാല സ്റ്റേഡിയം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ്രകാശവിസ്‌മയം തീർത്തത്. രാത്രി 8:45 ന് തുടങ്ങിയ ഡ്രോൺ ഷോ കാണാൻ നഗരത്തിലാകെ വൻ തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. രാത്രി 9.15 വരെയാണ് ആകാശ വിസ്‌മയം.

കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ നിന്ന് പോലും ജനങ്ങൾക്ക് പരിപാടിയ്ക്ക് സാക്ഷിയാകാം. മതസൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ മാതൃകയായ പാളയത്തെ പള്ളി, അമ്പലം, മോസ്‌ക് എന്നിവയുടെ ആകാശത്തിലാണ് ഈ വിസ്‌മയ കാഴ്‌ചയെന്നുള്ളത് പരിപാടിയുടെ പകിട്ടേറ്റുന്നതാണ്. തലസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് കേരള ടൂറിസത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരമൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം ഡ്രോൺ ഷോ (ETV Bharat)

തലസ്ഥാനത്ത് ആഘോഷരാവ്

അതേസമയം നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ ഓണഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വൈകിട്ട് മുതൽ വൻ ജനാതിരക്കാണുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രധാന നഗരവീഥികളിൽ ട്രാഫീക് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുണ്ടായിരുന്നു. ഓണം വാരാഘോഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരിപാടികളാണ് ടൂറിസം വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയം, പൂജപ്പുര മൈതാനം, ഗ്രീന്‍ ഫീല്‍ഡ്, ശംഖുമുഖം, ഭാരത് ഭവന്‍, ഗാന്ധിപാര്‍ക്ക്, വൈലോപ്പിളളി സംസ്‌കൃതി ഭവന്‍, മ്യൂസിയം കോമ്പൗണ്ട് തുടങ്ങി 33 വേദികളിലായാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്. വിവിധ കലാപരിപാടികളിൽ നൂറുകണക്കിന് കലാകാരന്മാരാണ് അണിനിരക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം ഡ്രോൺ ഷോ (ETV Bharat)

കനകക്കുന്നില്‍ അഞ്ച് വേദികളിലായാണ് പരിപാടികള്‍ അരങ്ങേറുന്നത്. നിശാഗന്ധിയിലെ വേദിയില്‍ വിവിധ കലാപാരിപാടികള്‍ അരങ്ങേറുമ്പോള്‍ മറ്റു രണ്ടു വേദികളില്‍ നാടന്‍ കലാ രൂപങ്ങള്‍ ആസ്വദിക്കാം. കനകക്കുന്ന് കവാടത്തില്‍ ചെണ്ട മേളവും പഞ്ച വാദ്യവും പഞ്ചാരി മേളവും അടക്കമുള്ള വാദ്യമേളങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. സൂര്യകാന്തിയിലെ സ്റ്റേജിലും വിവിധ ട്രൂപ്പുകളുടെ ഗാനമേളകള്‍ അരങ്ങേറും. മെഗാ ഷോ സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് നടക്കുക. പൂജപ്പുരമൈതാനത്തും ഗാനമേളകളും മെഗാ ഷോകളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

നിശാ ഗന്ധിയില്‍ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂടിന്‍റെ മെഗാ ഷോ തിരുവോണ നാളില്‍ കഴിഞ്ഞു. ജൈം ലൈവ് ഫ്യൂഷന്‍റെ ഉപകരണ സംഗീതവും സിതാര കൃഷ്‌ണകുമാറിന്‍റെ മ്യൂസിക് ഷോയുമാണ് നിശാഗന്ധിയില്‍ ശനിയാഴ്‌ചത്തെ പരിപാടികള്‍. ഞായറാഴ്‌ച ആര്‍ട്ട് ഓഫ് ഇന്‍ഫിനിറ്റിന്‍റെ നൃത്തങ്ങളും പിന്നണി ഗായകന്‍ മനോ നയിക്കുന്ന മ്യൂസിക് ലൈവ് കണ്‍സേര്‍ട്ടും നടക്കും. തിങ്കളാഴ്‌ച നൃത്ത പരിപാടികളും ചിന്മയി ശ്രീപാദയുടെ ലൈവ് സംഗീത കച്ചേരിയും ഉണ്ടാവും. സമാപന ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്‌ച വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍റെ സംഗീത പരിപാടിയാണ് നിശാഗന്ധിയിലെ മുഖ്യ ഇനം.

ദീപാലങ്കാരത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം (ETV Bharat)

നരേഷ് അയ്യര്‍, അനിതാ ഷേഖ് എന്നിവരുടെ സംഗീത പരിപാടികള്‍ സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. സമാപന നാളില്‍ സുധീപ് കുമാര്‍ മ്യൂസിക്ക് നൈറ്റ് അരങ്ങേറും. ഗ്രീന്‍ ഫീല്‍ഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിലെ വേദിയില്‍ രമ്യാ നമ്പീശന്‍ ടീമിന്‍റെ മെഗാ ഷോ പൂര്‍ത്തിയായി. ഞായറാഴ്‌ച കല്ലറ ഗോപന്‍റെ ഗാനമേളയും തിങ്കളാഴ്‌ച ഐഡിയ സ്റ്റാര്‍ സിങ്ങര്‍ ടീമിന്‍റെ ഗാന മേളയും അരങ്ങേറും.

ദീപാലങ്കാരത്തില്‍ തിരുവനന്തപുരം (ETV Bharat)

ഇരുപതിലേറെ നാടന്‍ കലാ രൂപങ്ങള്‍ നിശാഗന്ധിയിലെ രണ്ടു വേദികളിലായി അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയ സംഗീത പരിപാടികള്‍, നൃത്ത പരിപാടികള്‍, ഗാനമേളകള്‍, പ്രൊഫഷണല്‍ നാടകങ്ങള്‍, കവിയരങ്ങ്, കഥയരങ്ങ്, കഥാ പ്രസംഗം, യോഗ- കളരിപ്പയറ്റ് പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍, അമച്വര്‍ നാടകങ്ങള്‍, കഥകളി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ പരിപാടികളിലായി നൂറുകണക്കിന് കലാകാരന്മാരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. വര്‍ക്കല ടൂറിസം കേന്ദ്രത്തിലും നെടുമങ്ങാടും വിപുലമായ പരിപാടികളൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

