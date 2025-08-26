താളമേളവാദ്യ അകമ്പടിയോടെ വീട്ടിലെത്തുന്ന മഹാബലി തമ്പുരാനെ വരവേല്ക്കുന്ന മലയാളികളുടെ ഗൃഹാതുര നിമിഷങ്ങളാണ് ഓണം. ഓണക്കോടിക്കും ഓണസദ്യക്കുമൊപ്പം ഓണക്കളികള് കൂടിയാകുമ്പോഴാകും ഓണം കൂടുതല് കളറാകുക. കാലങ്ങള് ഏറെ കഴിയുമ്പോള് ഓണാഘോഷങ്ങളിലും ഏറെ വ്യത്യാസങ്ങള് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓണക്കാലത്തെ പ്രധാന വിനോദമാണ് ഓണക്കളികള്.
പുലികളി, കുമ്മാട്ടിക്കളി, തിരുവാതിര കളി തുടങ്ങിയവ. ഇതോടൊപ്പം അല്പം മത്സരയിനങ്ങള് കൂടിയാകുമ്പോള് ഓണമങ്ങ് ഫുള് കളറാകും. ഓണത്തല്ല്, ഉറിയടി, കുപ്പിയില് വെള്ളം നിറയ്ക്കല്, സുന്ദരിക്ക് പൊട്ട് തൊടല്, അപ്പം കടി തുടങ്ങിയവയെല്ലാം കാലങ്ങളായുള്ള ഓണക്കാല കാഴ്ചകളാണ്. എന്നാല് ഇവയിലും ട്രെന്ഡ് കൊണ്ടുവരികയാണ് പുതുതലമുറ.
കാലില് കെട്ടിയ അപ്പം കടി: സാധാരണ ഓണത്തിന് നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലൊന്നാണ് അപ്പം കടി മത്സരം. മുകളില് നിന്നും ചെറിയ കയറില് കെട്ടിയിടുന്ന അപ്പം ചാടി കടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മള് ഇത്രയും കാലം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാലിപ്പോള് ട്രെന്ഡിങ് ആകുന്നത് സ്വന്തം കാലില് തന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന അപ്പം കടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ്. അതിനായി കാലില് ചെറിയ കയര് കെട്ടും. കയറിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത് അപ്പമോ ബ്രെഡ്/ബന്ന് എന്നിവയോ കെട്ടിയിടും.
ഈ കയറിനെ മത്സരാര്ഥികള്ക്ക് മുകളിലുള്ള തടിയില് കോര്ത്തിടും. കാല് ഉയര്ത്തുമ്പോള് അപ്പം കെട്ടിയിട്ട ഭാഗം താഴ്ന്ന് വരും. അപ്പോള് അതിനെ കടിച്ചെടുക്കണം. കാല് ഉയര്ത്തി മത്സരാര്ഥികള്ക്ക് അധികനേരം നില്ക്കാനാകില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പം കടിച്ചെടുക്കുന്നതും അത്ര എളുപ്പമല്ല.
സാധാരണ അപ്പം കടിയേക്കാള് ട്രെന്ഡിങ്ങായ ഈ മത്സരം കാണികളെയും ഏറെ ചിരിപ്പിക്കും. തന്ത്രത്തില് കാല് ഉയര്ത്തി താഴ്ന്നുവരുന്ന അപ്പം സൂത്രത്തില് ആദ്യമായി കടിച്ചെടുക്കുന്നവരാകും മത്സരത്തിലെ വിജയി. മത്സരിക്കുന്നവര്ക്കും ഒപ്പം കാണികള്ക്കും ഏറെ രസകരമായി ആസ്വദിക്കാനാകുന്ന ഒന്നാണ് കാലില് കെട്ടിയ അപ്പം കടി.
നമ്പര് നോക്കി കെട്ടിപ്പിടിക്കല്: ഇത് പഴയക്കാല ഓണക്കളിയൊന്നുമല്ല. പുതുതലമുറ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നൊരു മത്സരയിനമാണ്. മത്സരാര്ഥികള് നടുക്കില് നില്ക്കും ശേഷം മറ്റൊരാള് ഓരോ അക്കങ്ങള് 1,2,3,4 എന്നിങ്ങനെ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയും. ഇത്തരത്തില് വിളിച്ച് പറയുന്ന നമ്പറിന് അനുസരിച്ച് മത്സരാര്ഥികള് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നില്ക്കണം. 2 എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാല് മത്സരാര്ഥികള് രണ്ട് പേരായി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നില്ക്കണം. കെട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയാല് കളിയില് നിന്നും ഗെറ്റൗട്ട് അടിക്കും. ഒറ്റപ്പെടുന്നവരെ പുറത്താക്കി വീണ്ടും കളി തുടരും. ഏറ്റവും അവസാനം പുറത്താകാതെ നിലനില്ക്കുന്നവരായിരിക്കും മത്സരത്തിലെ വിജയികള്.
കസേര കളിയിലുമുണ്ട് അപ്ഡേഷന്: കസേര കളി രസകരമായ ഗെയിം ആണെങ്കിലും വര്ഷങ്ങളായി ഒരേ രീതി തുടരുന്നതില് നിന്നും ന്യൂജനറേഷന് ഇതില് ചില മാറ്റങ്ങള് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിസിലടിക്കുമ്പോള് കസേരയില് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പേന കൈക്കലാക്കണം. ഇതാണ് ന്യൂ ട്രെന്ഡ് കസേര കളി.
മത്സരാര്ഥികള്ക്ക് നടുവില് വട്ടത്തില് നിരത്തിയിടുന്ന കസേരകള്ക്ക് എതിര് വശത്തായി സ്റ്റൂളിലോ മറ്റോ പേനകളും വയ്ക്കും. മത്സരം തുടങ്ങി കസേര ലക്ഷ്യം വച്ച് ചുറ്റും നടക്കുമ്പോള് ശ്രദ്ധ പേനയിലും കൂടി വേണം. സീറ്റിലിരിക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി വിസില് ഉയര്ന്നാല് ആദ്യം മുമ്പിലെ സ്റ്റൂളില് ഇരിക്കുന്ന പേന എടുക്കണം.
ശേഷം ആളൊഴിഞ്ഞ കസേര ലക്ഷ്യമിട്ട് ഓടിവന്നിരിക്കണം. സാധാരണ കസേര കളിയില് നിന്നും ഇപ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങള് മത്സരാര്ഥികള്ക്കും കാണികള്ക്കും ഏറെ രസകരം തന്നെയാണ്.
കണ്ണുകെട്ടി കുപ്പിയില് വെള്ളം നിറക്കാം: കുപ്പിയില് വെള്ളം നിറയ്ക്കല് സാധാരണ ഓണക്കളിയിലൊന്നാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് നിരത്തി വയ്ക്കുന്ന കുപ്പികളില് മറുഭാഗത്ത് ശേഖരിച്ച് വച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കൈക്കുമ്പിളിലെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നൊഴിക്കണം. പലരും വെള്ളം കൈയിലെടുത്ത് കുപ്പിക്ക് അരികിലെത്തുമ്പോഴേക്കും വെള്ളം മുഴുവന് ചോര്ന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാകും.
വെള്ളം കുപ്പിക്ക് അരികില് എത്തിക്കുന്ന പലര്ക്കും അത് കുപ്പിയില് ഒഴിക്കാന് കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് ഈ മത്സരത്തിലെ രസക്കാഴ്ചകള്. എന്നാല് ഇതില് നിന്നും കൂടുതല് രസകരമാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇതില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോള്.
വെള്ളം നിറക്കാന് ഏറെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന മത്സരാര്ഥികളുടെ കണ്ണും കൂടി മൂടിക്കെട്ടിയാല് എങ്ങനെയുണ്ടാകും. എന്നാല് അതാണിതിലെ പുതിയ ട്വിസ്റ്റ്. കണ്ണ് കെട്ടിയാണ് ഓരോ മത്സരാര്ഥിയും കുപ്പിയില് വെള്ളം നിറക്കേണ്ടത്. ഇത് കാണികളെ ഏറെ രസിപ്പിക്കും. കണ്ണുകെട്ടിയ മത്സരാര്ഥികളില് ആരാണ് വേഗത്തില് കുപ്പിയില് വെള്ളം നിറക്കുന്നത് അവരാണ് മത്സരത്തിലെ വിജയികള്.
