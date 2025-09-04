തിരുവനന്തപുരം : 'ഓണം ശൂപ്പറാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ഇണ്ട്'. മേളത്തിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് കേട്ട ഒരു ശബ്ദമായിരുന്നു അത്. നോക്കുമ്പോൾ അതാ, അച്ഛൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് നടന്നുവരുകയാണ്. മലയാളിയല്ല കേട്ടോ. ജാർഖണ്ഡ് സ്വദേശിനി സോനാരിയുടെ വാക്കുകളാണിത്. ഇത്തവണയും പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓണാഘോഷം കാണാൻ വന്നതാണ് സോനാരി.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തേക്കാള് പ്രത്യേകതകള് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓണാഘോഷത്തില്. പാവക്കൂത്ത് പോലുള്ള കലാപരിപാടികളുമുണ്ടെന്നു പറയുന്നു ഷോപ്പിങ് കഴിഞ്ഞ് കാഴ്ച കാണാൻ എത്തിയ ലക്ഷ്മി. പഴയ സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ മാറ്റം എന്നാണ് ഇത്തവത്തെ ഓണാഘോഷത്തെപ്പറ്റിയുള്ള റീനയുടെ അഭിപ്രായം. കസിൻസുമായി നഗരം ചുറ്റാൻ ഇറങ്ങിയ ക്യഷ്ണപ്രിയക്കും കൂട്ടരും വൈബ് മൂഡിലാണ്.
പൂരം കൊടിയേറി മക്കളെ
സംസ്ഥാന സർക്കാറിൻ്റെ ഓണം വാരാഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് പ്രൗഢഗംഭീര തുടക്കം. ഇനി അടുത്തൊരാഴ്ച തലസ്ഥാന നഗരിയില് ആഘോഷരാവാണ്. ജില്ലയിൽ വൈദ്യുത ദീപാലങ്കാരത്താല് പ്രഭാപൂരിതമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിലെ പോലെ പൊലിമ ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതെ പത്തരമാറ്റോടെയാണ് ഇക്കുറിയും അനന്തപുരിയെ ദീപശോഭയിൽ അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരവും പരിസരവും വിവിധ വർണങ്ങളാലുള്ള വൈദ്യുത ദീപങ്ങൾ കൊണ്ട് സന്ദർശകർക്ക് വിസ്മയ കാഴ്ച സമ്മാനിക്കുകയാണ്. നിരവധി ആളുകളാണ് കനകക്കുന്നിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്നത്. ദീപ ശോഭയിൽ സെൽഫി എടുക്കുന്നതിനും ചിത്രങ്ങൾക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നതിനും ആളുകളുടെ തിരക്കാണ്.
33 വേദി, 10000ലധികം കലാകരൻമാർ
വിവിധ ഇടങ്ങളിലായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന 33 വേദികളിലായി വൈവിധ്യമാര്ന്ന കലാപരിപാടികളും ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടും. 10000ലധികം കലാകാരന്മാർ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമാവും. 5,6,7 ദിവസങ്ങളിൽ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ സ്റ്റേഡിയം, യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റേഡിയംഎന്നിവിടങ്ങളിൽ ഡ്രോൺ ഷോ നടത്തും.
ലൈറ്റ് കാണാതെ എന്ത് ഓണാഘോഷം? എന്നാണ് നഗരത്തിലെത്തുന്നവരുടെ ചോദ്യം. ദീപപ്രഭയിൽ മുങ്ങിനിൽക്കുന്ന തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഇനി ഏഴ് നാൾ ആഘോഷരാവാണ്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് രാത്രി 12 വരെ ദീപാലങ്കാരം കാണാം. പത്തു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികൾ പ്രത്യേക അതിഥികളായി വാരാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ഇത്തവണ മുഖ്യ ആകർഷണം കനകക്കുന്നിലെ ഗോസ്റ്റ് ഹൗസാണ്.
പ്രധാന വേദിയായ കനകക്കുന്നിനു പുറമേ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം, പൂജപ്പുര മൈതാനം, കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയം, ശംഖുമുഖം, ഭാരത് ഭവൻ, ഗാന്ധി പാർക്ക്, വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ, മ്യൂസിയം കോംപൗണ്ട് തുടങ്ങിയ വേദികളാണ് നഗരത്തിലുള്ളത്. ഗാനമേള, നൃത്തം, നാടൻ കലകൾ, വാദ്യമേളങ്ങൾ, ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം, കഥാപ്രസംഗം, നാടകം, കവിയരങ്ങ്, കഥയരങ്ങ്, യോഗ, കളരിപ്പയറ്റ്, കഥകളി, മെഗാഷോ തുടങ്ങി നിരവധി കലാപരിപാടികളും ഉണ്ടാകും.
ലൈറ്റ്സ് ഓൺ
കവടിയാർ മുതൽ മണക്കാട് വരെയുള്ള വീഥികളിലാണ് പലനിറങ്ങളിലും രൂപത്തിലുമുള്ള ദീപാലങ്കാരം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഓണം വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുക്കിയ വൈദ്യുത ദീപാലങ്കാരത്തിന്റെ സ്വിച്ച് കർമ്മം ഓണ് ടൂറിസം പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് കനകക്കുന്നില് നിര്വ്വഹിച്ചു. കനകക്കുന്ന് നിശാഗന്ധിയില് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് വാരാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
മന്ത്രി വി ശിവന്കുട്ടി, മന്ത്രി ജിആര് അനില്, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ, തമിഴ് നടൻ ജയം രവി, നടനും സംവിധായകനുമായ ബേസിൽ ജോസഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഇത്തവണയും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചാണ് ആഘോഷം. സെപ്റ്റംബർ ഒമ്പത് വരെയാണ് ആഘോഷം.
