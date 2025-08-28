നാടെങ്ങും ഓണം മൂഡിലാണ്. അത്തം തുടങ്ങിയതു മുതല് കേരളത്തിലെ ക്യാംപസുകളിലും സ്കൂളുകളിലും അംഗനവാടികളിലും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അങ്ങനെയങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഓണം വൈബ് തന്നെ. മാവേലി പ്രജകളെ കാണാന് പാതാളത്തില് നിന്ന് വരുന്ന ആ ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പായിരുന്നു മലയാളികള്ക്ക്.
ഇപ്പോഴിതാ മാവേലിയും ഓണപ്പൊട്ടനുമെല്ലാം പ്രജകളെ കാണാനായി നാട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മാവേലിയുടെയൊക്കെ വരവ് ഒന്നൊന്നര വരവാണ്. അതും പൊടിപാറിക്കുന്ന രംഗപ്രവേശം. പക്ഷേ മാവേലി പാതാളത്തില് നിന്നല്ല അതൊക്കെ ഓള്ഡ് ഫാഷനെന്നാണ് ഇന്നത്തെ പിള്ളാര് പറയുന്നത്. ഇത്തവണ പ്രജകളെ കാണാൻ ന്യൂജെൻ മാവേലിയെത്തിയത് ഹെലികോപ്ടറിലാണ്. കേട്ടിട്ട് ആരും അത്ഭുതം തോന്നുണ്ടാവുമല്ലേ... സംഗതി സത്യമാണ്. ഏത് മൂഡ് ഇത് ഓണം മൂഡ് എന്നാണ് മ്മടെ പിള്ളേര് പറയുന്നത്. മങ്കട രാമപുരം ജെംസ് കോളജിലാണ് മാവേലിയുടെ മാസ് എന്ട്രി. അതും ഹെലികോപ്ടറിൽ.
രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ ആശാൻ ആകാശത്ത് നിന്ന് കോളജിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങി. കോളജ് ഗ്രൗണ്ടില് പറന്നിറങ്ങിയ മാവേലിയെ വരവേല്ക്കാന് വിദ്യാര്ഥികളും അധ്യാപകരും നാട്ടുകാരുമടങ്ങുന്ന വലിയനിര തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബികോം മൂന്നാം വര്ഷം വിദ്യാര്ഥി ഷബീബാണ് മാവേലിയായി എത്തിയത്.
ആഡംബര വിവാഹ പരിപാടികള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സംഘത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടെ എംഎഫ്എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യൂണിയനാണ് മാവേലിക്ക് വാഹനമായി ഹെലികോപ്റ്റര് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ജോയ് ആലുക്കാസിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററാണ് ഇതിനായി സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഹെലികോപ്റ്ററിനും മറ്റുമായി വന്ന ചെലവുകള് കോളജ് യൂണിയനും മൂന്നാം വര്ഷ വിദ്യാർഥികളുമാണ് വഹിച്ചത്. മൂന്നരലക്ഷം രൂപ നല്കി വാടകയ്ക്കെടുത്താണ് ഓണാഘോഷം കളറാക്കിയത്.
മാവേലി ഹെലികോപ്റ്ററില് പറന്നിറങ്ങാനായി കോളജ് ചെയര്മാന് മഞ്ഞളാംകുഴി അലി, പ്രിന്സിപ്പല് എന്നിവര് സമ്മതം മൂളിയതോടെ വിദ്യാര്ഥികള് ഡബിള് ഓക്കെയായിരുന്നു. ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായ വിവിധ കലാപരിപാടികളും ഓണക്കളികളും അരങ്ങേറി. ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുമ്പ് ഓണാഘോഷ പരിപാടിയുടെ പേര് പ്രഖ്യാപനച്ചടങ്ങിന് മാവേലി കുതിരപ്പുറത്താണ് എത്തിയിരുന്നത്.
തിരുവോണം
അത്തം തുടങ്ങി പതിനൊന്നാം നാളിലാണ് ഇത്തവണ തിരുവോണം എത്തുന്നത്. ഒരു വര്ഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില് വന്നെത്തുന്ന ഈ ഓണക്കാലം മതിമറന്ന് ആഘോഷിക്കാന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തുമുള്ള മലയാളികള്.
ജാതിമത ഭേദമന്യേ എല്ലാ മലയാളികളും ഒരുപോലെ കോര്ത്തിണങ്ങുന്നതാണ് ഈ പൊന്നോണക്കാലം. മുറ്റത്തൊരുങ്ങുന്ന ഓരോ പൂക്കളവും വടം വലിയും ഉറിയടിയൊക്കെയായി അങ്ങനെ ഈ ഓണം വിളിച്ചു പറയുന്നത് സമൃദ്ധിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും പ്രതീക്ഷകളുടെയും നല്ല നാളെക്കുറിച്ചാണ്.
Also Read:ഓണം പൊളി മൂഡില് ക്യാംപസുകള്; കേരളക്കരയില് പൊടിപൊടിച്ച് ഓണാഘോഷം