ഇടുക്കി : പൂക്കളും പൂവിളികളുമായി ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് മലയാളികൾ. മലയാളക്കരയ്ക്ക് പൂക്കളമൊരുക്കാന് ഇത്തവണയും പ്രധാനമായി പൂക്കൾ എത്തുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ. എന്നാൽ ഏതാനും വീട്ടു മുറ്റത്ത് ഇത്തവണ ഇടുക്കി സേനാപതിയിലെ പൂക്കൾ മഹാബലി തമ്പുരാനെ വരവേല്ക്കാനായി വിസ്മയ കാഴ്ച ഒരുക്കും.
ഏലം കൃഷിയ്ക്ക് പേരുകേട്ട ഗ്രാമമാണ് സേനാപതി. ആ കാർഷിക പെരുമ പൂകൃഷിയിലേയ്ക്ക് കൂടി വ്യാപിപ്പിയ്ക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളായ വടക്കേക്കര വീട്ടിൽ സിന്ധു കണ്ണനും മുണ്ടോടത്തു വീട്ടിൽ ജിലു ബിജുവും. ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് അര ഏക്കറോളം ഭൂമിയിലാണ് പൂകൃഷി ആരംഭിച്ചത്. ബന്ദിയും വാടാമുല്ലയും ജമന്തിയും പൂത്തിറങ്ങിയ പാടം ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു. മുൻപ് നെൽകൃഷി ഇറക്കിയിരുന്ന പാടം തരിശ് ആയതോടെ ഇവർ പാട്ടത്തിനെടുത്ത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂകൃഷി നടത്തുകയായിരുന്നു.
ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ക്ലബുകളുടെയുമൊക്കെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന പൂക്കള മത്സരത്തിനായി നിരവധി പേർ പൂക്കൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബെംഗളൂരുവില് നിന്നാണ് ഹൈബ്രിഡ് തൈകൾ എത്തിച്ചത്. ജൂണ് മാസത്തില് കൃഷി ഇറക്കി. വിവിധ ഇനങ്ങളിൽ പെട്ട 4000 തൈകൾ ആണ് നട്ട് പരിപാലിച്ചത്.
ഓണത്തിനായി ഈ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുക്കിയ വസന്തം ആസ്വദിക്കുവാൻ നിരവധി സഞ്ചാരിക്കളും എത്തുന്നുണ്ട്. പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിന്നും സെൽഫിയും ഫോട്ടോയും എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിട്ടുണ്ടിവിടെ.
നിർധനരെ സഹായിക്കാൻ ചെണ്ടുമല്ലി പാടമൊരുക്കി മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ
കേരളത്തിലെ മിക്കയിടത്തും ഓണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഇത്തവണ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുണ്ട്. കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും ക്ലബുകളും ചെറുകൂട്ടായ്മകളുമെല്ലാം ചെണ്ടുമല്ലിപ്പാടമൊരുക്കി ഓണത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അൽപം വ്യത്യസ്തമാണ് മാതമംഗലത്തെ കുന്നിൻ മുകളിലെ ഈ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പാടം.
സഹജീവി സ്നേഹത്തിൻ്റെയും കരുണയുടെയും മണവും നിറവുമുള്ള പൂക്കളാണ് ഈ പൂന്തോട്ടത്തിലുള്ളത്. നിർധനരായ രോഗികളെ സഹായിക്കാൻ ചെണ്ടുമല്ലി പാടമൊരുക്കിയത് മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയാണ്. എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഇത്തവണയും തങ്ങളുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ധനസമാഹരണാർഥമാണ് കൂട്ടായ്മ ചെണ്ടുമല്ലിപ്പാടം ഒരുക്കിയത്.
പൂകൃഷി 'ഒരു കുട്ട പൂവ്' പദ്ധതിയില്
കണ്ണൂര് ജില്ലാപഞ്ചായത്തിൻ്റെ 'ഒരു കുട്ട പൂവ്' എന്ന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നല്കിയ ചെടികളാണ് തോട്ടത്തില് പ്രധാനമായും കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ നമ്മുടെ കേരളത്തില് തന്നെ ഓണത്തിന് വേണ്ട പൂക്കള് കൃഷി ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായും ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.
