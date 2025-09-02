ETV Bharat / state

ഓണക്കാലത്ത് ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാഗ്യം വന്നെത്തും, സമ്പത്ത് കുമിഞ്ഞ് കൂടും, ലോട്ടറി അടിക്കാനും സാധ്യത - ONAM 2025 ASTROLOGY PREDICTION

ഈ രാശിക്കാരുടെ സമയം തെളിഞ്ഞു, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടി. വിശദമായി അറിയാം ഓണം രാശിഫലം.

ONAM HOROSCOPE ജ്യോതിഷ ഫലം ASTROLOGY ഓണം രാശിഫലം 2025
Representational Image (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 2, 2025 at 9:30 AM IST

3 Min Read

ഓണക്കാലത്ത് ചില രാശിക്കാര്‍ക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങള്‍ ലഭിക്കും എന്നാണ് ജ്യോതിഷത്തില്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്. ഈ തിരുവോണം മുതൽ അടുത്ത തിരുവോണം വരെയുള്ള രാശിഫലം ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്‌തമാണ്. ചില രാശിക്കാർക്ക് ഗ്രഹ സംക്രമണം ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും എന്നാൽ മറ്റ് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഇത് വിപരീത ഫലമായിരിക്കും.

അടുത്ത ഓണക്കാലം വരെ എപ്രകാരമുള്ള ഫലങ്ങളാണെന്നും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ വരുക എന്നും ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മാറ്റങ്ങള്‍ കുറിയ്ക്കുന്നതെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം അറിയാം. പ്രധാനമായും ഒമ്പത് രാശിക്കാരുടെ ഫലമാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്.

ചിങ്ങം

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണം ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകള്‍ രൂപപ്പെടും. അപ്രതീക്ഷിതമായ ധനലാഭം നിങ്ങളെ തേടിയെത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പലവഴിക്ക് പണം കൈയിലെത്തും. സ്വര്‍ണം പോലെ വില പിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. വസ്‌തു സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളില്‍ നിന്ന് നേട്ടം കൊയ്യാം.

സ്വന്തമായി ഒരു വീടോ, സ്ഥലമോ വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം കൂടിയാണിത്. പഴയ വാഹനം മാറ്റി പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിക്കാനുള്ള അവസരം വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. കര്‍മ്മരംഗത്ത് തിളങ്ങാനാകും. പങ്കാളിക്കൊപ്പം കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും.

തുലാം

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ ഓണം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലികള്‍ വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ദിപ്പിയ്‌ക്കും. ഇത്രയും നാള്‍ സാമ്പത്തികമായി നില നിന്നിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണമായ പരിഹാരമാകുകയും സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഇത് മാനസിക സംതൃപ്‌തി ഉണ്ടാക്കും. തൊഴില്‍ രംഗത്ത് പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ ലഭിയ്‌ക്കുന്നത് ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തും. പുതിയ ബന്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

വൃശ്ചികം

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ ഓണക്കാലം ശുഭകരമായിരിക്കും. ഏറെ നാളായി മനസില്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകും. മുന്‍കാല നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്ന് നേട്ടം കൊയ്യാം. വിദേശത്ത് ജോലിയ്ക്കും ഉപരിപഠനത്തിനും ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ സമയം കൂടിയാണിത്. കുടുംബത്തില്‍ വിവാഹം പോലുള്ള മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബ ജീവിതം സുഖകരമായി മുന്നോട്ടുപോകും.

ധനു

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണക്കാലം ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഏറെ നാളായി കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വന്തമായി വീട് എന്ന സ്വപ്‌നം പൂവണിയും. പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് വൈകാതെ താമസം മാറും. പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ആഡംബര ജീവിതമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. വ്യക്തി ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും.

മകരം

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ ഓണക്കാലം അനുകൂലമായ ഫലങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കും. ബിസിനസില്‍ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കും. ധനം, വസ്‌തുവകകള്‍ എന്നിവ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള യോഗം തെളിയും. വസ്‌തു സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളില്‍ നിന്ന് നേട്ടം കൊയ്യാനാകും. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൈവരിക്കാനും സഹായിക്കും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിക്കാനും അനുകൂലമായ സമയം. പൂര്‍വിക സ്വത്ത് തടസങ്ങളേതുമില്ലാതെ കൈയിലെത്തും.

മീനം

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണം മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. പുതിയ വരുമാന മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തെളിയും. പലവഴിക്ക് പണം കൈയിലെത്തും. മുന്‍കാല നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലാഭം കൊയ്യാം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആസ്‌തി വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണമാകും. ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളുടേയും ബന്ധുക്കളുടേയും പിന്തുണ ലഭിക്കും. പുതിയ ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും.

മേടം

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണം മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തില്‍ മികച്ച സമയത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണിത്. ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കോ ഉപരിപഠനത്തിനോ വേണ്ടി വിദേശയാത്ര പോകേണ്ടി വരും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തും. സാമ്പത്തികമായി കുടുംബം നേരിട്ടിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്‍ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും.

സാമ്പത്തികമായി നേരിട്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാകും. കരിയറില്‍ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. ജോലിയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും ശമ്പള വര്‍ധനവിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ലാഭം കൊയ്യാം. പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ അനുകൂലമായ സമയം ആണിത്. ആരോഗ്യപരമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ക്ക് ആശ്വാസമാകും.

ഇടവം

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണം ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ജോലിയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും ശമ്പള വര്‍ധനവിനും സാധ്യത കാണുന്നു. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും തേടിയെത്തും. ലോട്ടറി പോലുള്ള ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളില്‍ അനുകൂല വിധിയുണ്ടാകും. ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭാഗ്യദേവതയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ഈ ഓണക്കാലം നിങ്ങള്‍ക്ക് എക്കാലവും നല്ല ഓർമ്മ അനുഭവം സമ്മാനിയ്‌ക്കും.

മിഥുനം

ഓണക്കാലം മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. പ്രണയബന്ധങ്ങള്‍ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. തൊഴില്‍പരമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ധനലാഭവും ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭാഗ്യദേവതയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും. ഓണം ബമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ലോട്ടറി പോലുള്ള ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാം. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ഓണക്കാലത്ത് ചില രാശിക്കാര്‍ക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങള്‍ ലഭിക്കും എന്നാണ് ജ്യോതിഷത്തില്‍ പ്രവചിക്കുന്നത്. ഈ തിരുവോണം മുതൽ അടുത്ത തിരുവോണം വരെയുള്ള രാശിഫലം ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്‌തമാണ്. ചില രാശിക്കാർക്ക് ഗ്രഹ സംക്രമണം ഏറെ ഗുണം ചെയ്യും എന്നാൽ മറ്റ് ചില രാശിക്കാർക്ക് ഇത് വിപരീത ഫലമായിരിക്കും.

അടുത്ത ഓണക്കാലം വരെ എപ്രകാരമുള്ള ഫലങ്ങളാണെന്നും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ജീവിതത്തിൽ വരുക എന്നും ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് മാറ്റങ്ങള്‍ കുറിയ്ക്കുന്നതെന്നുമുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം അറിയാം. പ്രധാനമായും ഒമ്പത് രാശിക്കാരുടെ ഫലമാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്.

ചിങ്ങം

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണം ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസുകള്‍ രൂപപ്പെടും. അപ്രതീക്ഷിതമായ ധനലാഭം നിങ്ങളെ തേടിയെത്താന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. പലവഴിക്ക് പണം കൈയിലെത്തും. സ്വര്‍ണം പോലെ വില പിടിപ്പുള്ള സമ്മാനങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. വസ്‌തു സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളില്‍ നിന്ന് നേട്ടം കൊയ്യാം.

സ്വന്തമായി ഒരു വീടോ, സ്ഥലമോ വാങ്ങാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം കൂടിയാണിത്. പഴയ വാഹനം മാറ്റി പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിക്കാനുള്ള അവസരം വിനിയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. കര്‍മ്മരംഗത്ത് തിളങ്ങാനാകും. പങ്കാളിക്കൊപ്പം കൂടുതല്‍ സമയം ചെലവഴിക്കാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കും.

തുലാം

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ ഓണം അനുകൂലമായിരിക്കും. ഏറ്റെടുക്കുന്ന ജോലികള്‍ വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ദിപ്പിയ്‌ക്കും. ഇത്രയും നാള്‍ സാമ്പത്തികമായി നില നിന്നിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ക്ക് പൂര്‍ണമായ പരിഹാരമാകുകയും സാമ്പത്തിക അടിത്തറയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. ഇത് മാനസിക സംതൃപ്‌തി ഉണ്ടാക്കും. തൊഴില്‍ രംഗത്ത് പുതിയ അവസരങ്ങള്‍ ലഭിയ്‌ക്കുന്നത് ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തും. പുതിയ ബന്ധങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും.

വൃശ്ചികം

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ ഓണക്കാലം ശുഭകരമായിരിക്കും. ഏറെ നാളായി മനസില്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്വന്തമായി ഒരു വീട് എന്ന സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും. സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകും. മുന്‍കാല നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്ന് നേട്ടം കൊയ്യാം. വിദേശത്ത് ജോലിയ്ക്കും ഉപരിപഠനത്തിനും ശ്രമിക്കുന്നവര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ സമയം കൂടിയാണിത്. കുടുംബത്തില്‍ വിവാഹം പോലുള്ള മംഗളകര്‍മ്മങ്ങള്‍ നടക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബ ജീവിതം സുഖകരമായി മുന്നോട്ടുപോകും.

ധനു

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണക്കാലം ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഏറെ നാളായി കാത്തിരിക്കുന്ന സ്വന്തമായി വീട് എന്ന സ്വപ്‌നം പൂവണിയും. പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് വൈകാതെ താമസം മാറും. പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ ആഡംബര ജീവിതമാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സമയം കൂടിയാണ്. വ്യക്തി ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടും.

മകരം

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഈ ഓണക്കാലം അനുകൂലമായ ഫലങ്ങള്‍ സമ്മാനിക്കും. ബിസിനസില്‍ വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിക്കും. ധനം, വസ്‌തുവകകള്‍ എന്നിവ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള യോഗം തെളിയും. വസ്‌തു സംബന്ധമായ ഇടപാടുകളില്‍ നിന്ന് നേട്ടം കൊയ്യാനാകും. ഇത് നിങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൈവരിക്കാനും സഹായിക്കും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിക്കാനും അനുകൂലമായ സമയം. പൂര്‍വിക സ്വത്ത് തടസങ്ങളേതുമില്ലാതെ കൈയിലെത്തും.

മീനം

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണം മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. പുതിയ വരുമാന മാര്‍ഗങ്ങള്‍ തെളിയും. പലവഴിക്ക് പണം കൈയിലെത്തും. മുന്‍കാല നിക്ഷേപങ്ങളില്‍ നിന്ന് ലാഭം കൊയ്യാം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ആസ്‌തി വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണമാകും. ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും സുഹൃത്തുക്കളുടേയും ബന്ധുക്കളുടേയും പിന്തുണ ലഭിക്കും. പുതിയ ബന്ധങ്ങളുണ്ടാകും.

മേടം

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണം മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തില്‍ മികച്ച സമയത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണിത്. ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കോ ഉപരിപഠനത്തിനോ വേണ്ടി വിദേശയാത്ര പോകേണ്ടി വരും. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം തൃപ്‌തിപ്പെടുത്തും. സാമ്പത്തികമായി കുടുംബം നേരിട്ടിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്‍ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും.

സാമ്പത്തികമായി നേരിട്ടിരുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികൾക്കും പരിഹാരമുണ്ടാകും. കരിയറില്‍ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകും. ജോലിയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും ശമ്പള വര്‍ധനവിനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ലാഭം കൊയ്യാം. പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ ആരംഭിക്കാന്‍ അനുകൂലമായ സമയം ആണിത്. ആരോഗ്യപരമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ക്ക് ആശ്വാസമാകും.

ഇടവം

ഈ വര്‍ഷത്തെ ഓണം ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഗുണകരമായിരിക്കും. ജോലിയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും ശമ്പള വര്‍ധനവിനും സാധ്യത കാണുന്നു. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും തേടിയെത്തും. ലോട്ടറി പോലുള്ള ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളില്‍ അനുകൂല വിധിയുണ്ടാകും. ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭാഗ്യദേവതയുടെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ഈ ഓണക്കാലം നിങ്ങള്‍ക്ക് എക്കാലവും നല്ല ഓർമ്മ അനുഭവം സമ്മാനിയ്‌ക്കും.

മിഥുനം

ഓണക്കാലം മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. പ്രണയബന്ധങ്ങള്‍ വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. തൊഴില്‍പരമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ ധനലാഭവും ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭാഗ്യദേവതയുടെ അനുഗ്രഹമുണ്ടായിരിക്കും. ഓണം ബമ്പര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ലോട്ടറി പോലുള്ള ഭാഗ്യപരീക്ഷണങ്ങളില്‍ നിന്ന് നേട്ടമുണ്ടാക്കാം. വലിയ സമ്മാനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

For All Latest Updates

TAGGED:

ONAM HOROSCOPEജ്യോതിഷ ഫലംASTROLOGYഓണം രാശിഫലം 2025ONAM 2025 ASTROLOGY PREDICTION

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അമേരിക്ക "കൈവിട്ടപ്പോള്‍" ജപ്പാനൊപ്പം, എഐ മുതല്‍ 68 ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ നിക്ഷേപം വരെ, ഇന്ത്യ-ജപ്പാൻ ബന്ധം പുതിയ യുഗത്തിലേക്ക്

അടച്ചു പൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്നും അംഗീകാരത്തിൻ്റെ നിറവിലേക്ക്; ദേശീയ അധ്യാപക പുരസ്‌കാര തിളക്കത്തിൽ കേരളത്തിലെ രണ്ട് അധ്യാപകർ

EXCLUSIVE | എന്‍ഐഎയ്‌ക്ക് പുതിയ വിഭാഗം; വിദേശ മണ്ണില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളുടെ വേരറുക്കുക ലക്ഷ്യം

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം സെപ്‌തംബർ 7ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.