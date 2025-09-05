തിരുവനന്തപുരം: മദ്യമില്ലാതെ മലയാളിക്കെന്ത് ഓണാഘോഷം എന്നു ചോദിക്കരുത്. ഇത്തവണയും ഓണം കളറാക്കാന് മലയാളികള് ബെവ്കോ ഔട്ട് ലെറ്റിലേക്ക് ഇരച്ചു കയറിയതോടെ ഉത്രാട ദിനമായ ഇന്നലെ മാത്രം സംസ്ഥാനത്തെ ബിവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൂടെ 137 കോടി രൂപയുടെ മദ്യം വിറ്റു പോയി. കഴിഞ്ഞ വര്ഷത്തെ ഉത്രാട ദിനത്തേക്കാള് 11 കോടി രൂപയുടെ അധിക വില്പന.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഉത്രാട ദിനത്തില് മദ്യ വില്പ്പന 126 കോടി രൂപയായിരുന്നു. അത്തം മുതല് ഉത്രാടം വരെയുള്ള മദ്യ വില്പനയെയാണ് ബെവ്കോ ഓണക്കാല മദ്യ വില്പനയായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ 10 ദിവസം ഇത്തവണ സംസ്ഥാനത്തെ ബിവറേജസ് ഔട്ടലെറ്റുകളിലൂടെ നടന്ന ആകെ വില്പന 826 കോടി രൂപയാണ്. കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഇത് 776 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 56 കോടി രൂപയുടെ അധിക വില്പ്പനയാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഉത്രാട ദിനത്തില് 6 ബിവറേജസ് ഔട്ടലെറ്റുകളില് 1 കോടി രൂപയ്ക്കു മുകളില് മദ്യ വില്പന നടന്നു. കരുനാഗപ്പള്ളിയാണ് മദ്യ വില്പനയില് ഒന്നാമത്. ഇവിടെ 1.46 കോടി രൂപയുടെ മദ്യ വില്പനയാണ് ഉത്രാട ദിനത്തില് ഉണ്ടായത്. കൊല്ലം ആശ്രാമം ഔട്ട് ലെറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്. ഇവിടെ വിറ്റത് 1.24 കോടി രൂപയുടെ മദ്യമാണ്. മൂന്നാം സ്ഥാനം എടപ്പാള് കുറ്റിപ്പാല ഔട്ട്ലെറ്റ്. ഇവിടെ വിറ്റത് 1.11 കോടി രൂപയുടെ മദ്യം.
നാലാം സ്ഥാനത്തുള്ളത് ചാലക്കുടി ഔട്ട്ലെറ്റ്. ഇവിടെ 1.07 കോടി രൂപയുടെ മദ്യ വില്പന നടന്നു. അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ഇരിങ്ങാലക്കുടയാണ്. ഇവിടെ 1.03 കോടി രൂപയുടെ മദ്യ വില്പനയാണ് ഉത്രാട ദിനത്തില് നടന്നത്. കുണ്ടറ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് ആറാമത്. ഇവിടെ 1 കോടി രൂപയുടെ മദ്യം ഉത്രാട ദിനത്തില് വിറ്റു പോയി. കണക്കുകള് ബിവറേജസ് കോര്പ്പറേഷന് ഔദ്യോഗികമയാി പുറത്തു വിട്ടു. ആകെ വില്പന നടന്ന 826 കോടി രൂപയുടെ 70 ശതമാനവും നികുതിയായി ഖജനാവിലെത്തും.
ഉത്രാട ദിന മദ്യ വില്പ്പനയില് മുന്നിലുള്ള മറ്റ് ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകള് ഇവയാണ്:
- ചേര്ത്തല കോടതി ജംഗ്ഷന്-98.76 ലക്ഷം രൂപ
- തിരുവനന്തപുരം പവര്ഹൗസ്-94.09
- പെക്ലായി-93.63 ലക്ഷം, തിരൂര്-91.63 ലക്ഷം
- ചേര്ത്തല ടൗണ്-86.57 ലക്ഷം
- വളവനാട്-83.37 ലക്ഷം
- ഗുരുവായൂര് തൈക്കാട്-82.61 ലക്ഷം
- പയ്യന്നൂര്-81.83 ലക്ഷം
- അന്തിക്കാട്-81.28 ലക്ഷം
- വടക്കാഞ്ചേരി-81.05 ലക്ഷം
- വര്ക്കല-80.09 ലക്ഷം
- കായംകുളം-80.19 ലക്ഷം
- വയനാട് ബീനാച്ചി-78.71 ലക്ഷം
- മുല്ലയ്ക്കല് ആലപ്പുഴ-78.40 ലക്ഷം
- നോര്ത്ത് പറവൂര്-77.74 ലക്ഷം
- തൃശൂര് ശക്തന് നഗര്-77.59
- അടൂര്-77 ലക്ഷം
- പേരമ്പ്ര-76.04 ലക്ഷം
- കൊട്ടിയം-75.25 ലക്ഷം
- മുടപ്പല്ലൂര്-74.82
- ഭരണിക്കാവ്-74.72 ലക്ഷം
- പുതുതായി ആരംഭിച്ച തൃശൂര് മനോരമ ജംഗ്ഷനിലെ പ്രീമിയം ഔട്ട്ലെറ്റില് 67 ലക്ഷം
Also Read: തിരുവോണനാളിൽ പെരുമഴയില്ല; അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ അഞ്ച് ജില്ലകളില് ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടത്തരം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത