ഓംലറ്റും പഴവും തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി; കാസർകോട് സ്വദേശിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ബാറഡുക്കയിലെ ഒരു തട്ടുകടയിൽനിന്ന് ഓംലറ്റും പഴവും കഴിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടിയത്
Published : September 22, 2025 at 4:36 PM IST
കാസര്കോട്: തട്ടുകടയിൽനിന്ന് കഴിച്ച ഓംലറ്റും പഴവും തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി വെൽഡിങ് തൊഴിലാളിയായ മധ്യവയസ്കന് ദാരുണാന്ത്യം. ബാറടുക്കയിലെ ചുള്ളിക്കാന ഹൗസിൽ വസന്ത ഡിസൂസ (52) ആണ് മരിച്ചത്. ഞായറാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4.30-നാണ് സംഭവം നടന്നത്.
ബാറഡുക്കയിലെ ഒരു തട്ടുകടയിൽനിന്ന് ഓംലറ്റും പഴവും കഴിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഭക്ഷണം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടിയത്. ശ്വാസം കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നത് കണ്ട നാട്ടുകാർ ഉടൻതന്നെ വസന്തയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപേ മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ബദിയടുക്ക പൊലീസ് അസ്വാഭാവിക മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. കാസർകോട് ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകി.
ബേള, കട്ടത്തടുക്കയിലെ ഒരു വെൽഡിങ് ഷോപ്പിൽ ഹെൽപ്പറായി ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു വസന്ത ഡിസൂസ.
പൊറോട്ട തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ഷിനോജ് മരിച്ച സംഭവം
കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ സമാനമായ മറ്റൊരു ദുരന്തം കാസർകോട് സംഭവിച്ചിരുന്നു. പൊറോട്ട തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് പെരിയ സ്വദേശിയായ ഹോട്ടൽ ജീവനക്കാരൻ ഷിനോജ് (41) ആണ് മരിച്ചത്. കണ്ണൂർ എളയാവൂരിലെ ഒരു ഹോട്ടലിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ഷിനോജിനെ, താമസ സ്ഥലത്തെ ശുചിമുറിയിൽ വീണുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ സുഹൃത്തുക്കളാണ് കണ്ടത്. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലാണ് പൊറോട്ട തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയതാണ് മരണകാരണമെന്ന് വ്യക്തമായത്.
തൊണ്ടയില് ഭക്ഷണം കുടുങ്ങിയാല്
ഭക്ഷണമോ മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങുകയും ശ്വാസനാളത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം പൂർണമായി തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് ചോക്കിങ്. തൊണ്ടയില് കുടുങ്ങിയ വസ്തു വീണ്ടും ശ്വസനാളത്തിനുള്ളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇറങ്ങിപോയാൽ അവസ്ഥ വളരെ മോശകമാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഉടനടി ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് നൽകാത്ത പക്ഷം, ജീവനുതന്നെ ആപത്താണ്.
ഹൈംലിക് മനുവർ എന്ന ടെക്നിക്കാണ് ഈ അവസരങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ട ശാസ്ത്രീയ രീതി. ഡോ. ഹെൻറി ഹൈംലിക് എന്ന അമേരിക്കൻ ഡോക്ടറാണ് ഈ വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചത്. 1974ലാണ് ഡോ. ഹെൻറി ഹൈംലിക് പരിഹാരമെന്നോണം ഹൈംലിക് മനുവർ എന്ന വിദ്യ വികസിപ്പിക്കുന്നത്. ചോക്കിങ്ങിന് പരിഹാരമായി ലോകമെമ്പാടും പിന്തുടരുന്ന രീതിയാണ് ഹൈംലിക് മനുവർ.
ശ്വാസതടസം അനുഭവപ്പെടുന്നയാളുടെ പിന്നിലായി നിന്ന്, രണ്ടു കൈയും ഉപയോഗിച്ച് രോഗിയെ ചുറ്റിപ്പിടിക്കുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്. പൊക്കിളിനു രണ്ടിഞ്ച് മുകളിലായി വേണം പിടിക്കാൻ. ശേഷം ഒരു കൈ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി, മറ്റേ കൈ അതിനു മുകളിലായി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് വയറിലേക്ക് ബലം കൊടുക്കുക. മുഷ്ടി അകത്തേക്കും മുകളിലേക്കും നീങ്ങുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം അമർത്തേണ്ടത്. ശ്വാസനാളത്തിൽ കുടുങ്ങിയ വസ്തു പുറത്ത് വരുന്നവരെ ഇത് ചെയ്യുക. ഗർഭിണികൾ, അമിത വണ്ണമുള്ളവർ എന്നിവർക്കാണ് ശുശ്രൂഷ വേണ്ടതെങ്കിൽ നെഞ്ചിൽ അമർത്തുന്ന രീതിയാണ് നല്ലത്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത് ആരുമില്ലെങ്കിൽ, സ്വയം രണ്ടുകൈയും ഉപയോഗിച്ച് ഈ രീതി തുടരാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കസേരയിലോ മറ്റോ വയർ ചേർത്തുവച്ചുകൊണ്ടും ഇത് ചെയ്യാം.
ഇനി കുട്ടികള്ക്കാണ് ഭക്ഷണം തൊണ്ടയില് കുടുങ്ങുന്നതെങ്കില് കുട്ടിക്ക് ചുമയ്ക്കാനോ സംസാരിക്കാനോ കരയാനോ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, ശ്വാസം കിട്ടാതെ മുഖം നീല നിറമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ സഹായം നൽകണം. ഒരുവയസിൽ താഴെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ, മടിയിൽ കിടത്തുകയോ ഇരുത്തുകയോ ചെയ്ത ശേഷം രണ്ടുകൈകളുടെയും നടുവിരലും ചൂണ്ടുവിരലും ചേർത്ത് പിടിച്ച് അമർത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ അമിതമായി ബലം പ്രയോഗിക്കാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ കമിഴ്ത്തിക്കിടത്തി കൈപ്പത്തിയുടെ ചുവടുഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് പുറത്ത് തട്ടികൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം.
