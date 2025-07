ETV Bharat / state

ദൈനംദിന കലോറി ഉപഭോഗത്തിൽ കേരളം പിന്നില്‍; ദേശീയ ശരാശരിയെക്കാള്‍ താഴെയെന്ന് റിപ്പോർട്ട് - NUTRITIONAL INTAKE IN KERALA

Ministry of Statistics & Programme Implementation ( official website of MOSPI )