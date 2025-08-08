Essay Contest 2025

സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് സന്തോഷവാര്‍ത്ത; ഇനി നീണ്ട ക്യൂവും തിരക്കും വേണ്ട, കന്യാകുമാരി വിവേകാനന്ദപ്പാറ ടിക്കറ്റുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനില്‍

സാധാരണ ടിക്കറ്റിന് 100 രൂപയും പ്രത്യേക ടിക്കറ്റിന് 300 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. രാവിലെ എട്ടു മുതല്‍ നാലു വരെയുള്ള സമയത്തെ ഓരോ അര മണിക്കൂര്‍ തിരിച്ചുള്ള സ്ലോട്ടുകളാക്കിയാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനാകുക

Kanyakumari Vivekananda Rock (Getty, Facebook)
Published : August 8, 2025 at 4:25 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കന്യാകുമാരിയിലെ വിവേകാനന്ദപ്പാറ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് സന്തോഷവാര്‍ത്ത. ബോട്ട് യാത്രയ്ക്കുള്ള ടിക്കറ്റുകള്‍ ഇനി ഓണ്‍ലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതുവരെ കൗണ്ടറുകളില്‍ നിന്ന് മാത്രമേ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. ഇത് വലിയ തിരക്കിനും നീണ്ട ക്യൂവിനും കാരണമായിരുന്നതിനാല്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍ ടിക്കറ്റ് സംവിധാനം വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഏറെ ആശ്വാസമാകും.

പുതിയ ഓണ്‍ലൈന്‍ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനം

പുതിയ സംവിധാനം വഴി, https://www.psckfs.tn.gov.in/ എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ടിക്കറ്റുകള്‍ മുന്‍കൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം. ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറുകളിലെ തിരക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനും സമയം ലാഭിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും.

VIVEKANANDA ROCK ONLINE TICKETS (ETV Bharat)

സാധാരണ ടിക്കറ്റിന് 100 രൂപയും പ്രത്യേക ടിക്കറ്റിന് 300 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. രാവിലെ എട്ടു മുതല്‍ നാലു വരെയുള്ള സമയത്തെ ഓരോ അര മണിക്കൂര്‍ തിരിച്ചുള്ള സ്ലോട്ടുകളാക്കിയാണ് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാനാകുക. ഓരോ സ്ലോട്ടിലും ലഭ്യമായ ടിക്കറ്റിന്റെ എണ്ണവും ഓണ്‍ ലൈനില്‍ കാണിക്കും. ഓണ്‍ലൈന്‍ ടിക്കറ്റ് സംവിധാനം ഇന്നു മുതല്‍ നിലവില്‍ വന്നു.

കന്യാകുമാരിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കാന്‍ പുതിയൊരു ആകര്‍ഷണം കൂടി എത്തിയതോടെ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കും വര്‍ധിച്ചിരുന്നു. വിവേകാനന്ദപ്പാറയെയും തിരുവള്ളുവര്‍ പ്രതിമയെയും തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണാടിപ്പാലം (Glass Bridge) ആണ് കന്യാകുമാരിയിലെ പുതിയ വിസ്മയം.

Glass Bridge (ETV Bharat)

77 മീറ്റര്‍ നീളവും 10 മീറ്റര്‍ വീതിയുമുള്ള ഈ പാലത്തില്‍ 2.5 മീറ്റര്‍ വീതിയിലുള്ള കണ്ണാടിപ്പാതയിലൂടെ നടക്കുമ്പോള്‍, താഴെ തിരമാലകള്‍ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത് നേരിട്ട് കാണാം. ഇത് സന്ദര്‍ശകര്‍ക്ക് മറക്കാനാവാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് നല്‍കുന്നത്. നേരത്തെ, ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ബോട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഏകമാര്‍ഗം. കാലാവസ്ഥ മോശമാകുമ്പോള്‍ ബോട്ട് സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുന്നത് കാരണം പലര്‍ക്കും തിരുവള്ളുവര്‍ പ്രതിമ കാണാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കണ്ണാടിപ്പാലം വന്നതോടെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു.

തിരുവള്ളുവര്‍ പ്രതിമ (Getty)

തിരുവള്ളുവർ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചതിൻ്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് 2024 ഡിസംബർ 30-നാണ് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ ഈ പാലം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

1892-ൽ കന്യാകുമാരി തീരത്തുനിന്ന് നീന്തിക്കയറിയ പാറയിൽ മൂന്ന് ദിവസവും രാത്രിയും ധ്യാനിച്ചിരുന്നു. ഈ പാറയാണ് ഇപ്പോൾ വിവേകാനന്ദപ്പാറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

2024-ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതിന് മുൻപ് ഇവിടെ 45 മണിക്കൂർ ധ്യാനമിരുന്നതും ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. അന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൗകര്യാർത്ഥം വിവേകാനന്ദപ്പാറയിൽ നിന്ന് തിരുവള്ളുവർ പ്രതിമയിലേക്ക് ഒരു താൽക്കാലിക നടപ്പാലം നിർമ്മിച്ചിരുന്നു.

Kanyakumari Vivekananda Rock (getty)

37 കോടി രൂപ ചെലവില്‍ ചെന്നൈ ഐഐടിയുടെ സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെയാണ് ഈ പാലം നിര്‍മ്മിച്ചത്. രാത്രികാലങ്ങളില്‍ വര്‍ണ്ണവിളക്കുകളാല്‍ അലങ്കരിക്കപ്പെടുന്ന പാലം കാണാന്‍ പ്രത്യേക സൗന്ദര്യമാണ്. പുതിയ കണ്ണാടിപ്പാലവും ഓണ്‍ലൈന്‍ ടിക്കറ്റ് സംവിധാനവും കന്യാകുമാരിയിലേക്കുള്ള യാത്ര കൂടുതല്‍ സുഖകരവും ആകര്‍ഷകവുമാക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

ETV Bharat Logo

